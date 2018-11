Risques d'inondation : 689 sites menacés

Pour essayer de réduire un tant soit peu les effets des crues dévastateurs des oueds et des inondations mais aussi anticiper les inondations et en réduire les dangers, le gouvernement a mis en place un programme prioritaire pour le lancement de la stratégie nationale de lutte contre les inondations à l’horizon 2030.

Une stratégie axée sur la prévention et la sensibilisation mais aussi sur une approche par de grands travaux d’aménagement dans les villes. «270 villes et agglomérations ont été protégées alors que 280 oueds et 2.500 réseaux d’eaux pluviales ont été aménagés et calibrés», a affirmé Nora Frioui, directrice centrale, chargée de l’assainissement et l’environnement au ministère des Ressources en eau.

Aussi, l'étude de la stratégie avait défini 689 sites exposés aux risques d'inondation à différents degrés dont 233 sites sont considérés comme à haut risque et 58% des inondations ont été engendrés par des oueds.

De son côté Mme Bougaroua, directrice des études au ministère des Ressources en eau a exposé le Plan des actions prioritaires pour la prise en charge de la problématique des inondations en précisant que «le concept gestion intégrée des risques d’inondations a été utilisé comme outil stratégique dans l’étude.

Ce dernier repose sur les actions et mesures de gestion préventive, la maîtrise de l’événement et le rétablissement ou mesures post-inondation».

Pour la représentante du ministère, cette stratégie repose sur cinq grands axes.

«Il s’agit du renforcement de la sensibilisation aux risques d'inondations, de la réduction de la précarité, de la révision de la planification des structures de protection des inondations, de l'aménagement durable des territoires et enfin de la promotion de la coopération et de la coordination institutionnelles, a-t-elle expliqué.

Parmi les actions entreprises, il est cité l’entretien des oueds et ouvrages de protection contre les inondations à travers le curage de 2.200 km d’oueds traversant des agglomérations urbaines pour un montant global de 17 milliards de dinars par an à l’horizon 2022, et la mise en place d’une tranche prioritaire du plan d’action pour les trois ans à venir d’un coût global de 60 milliards DA (30 milliards/an).

Une enveloppe financière de 47 milliards DA sera également consacrée à la prise en charge en urgence suite aux dernières inondations dans les différentes wilayas.

Elle ajoutera que le plan d’action prévoit également l’adaptation du cadre réglementaire pour la prise en charge de l’entretien des oueds et la préservation des DPH contre les dépôts de déchets et gravats. La conférencière expliquera à l’occasion que les études effectuées dans ce sens par le ministère des Ressources en eau sont continuellement réactualisées.

La représentante du ministère nous apprendra également que «les ministères impliqués dans ladite stratégie qui coûtera aux Pouvoirs publics plus de 310 milliards DA, mettront en place un comité national pour le suivi et la mise en ouvre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations». Pour sa part, la directrice de la planification et des affaires économiques à la même institution évoquera les investissements réalisés entre la période 1999/2018 et ceux réalisés dans le cadre de la lutte contre les inondations.

Elle précisera que depuis toujours et particulièrement ces deux dernières décennies, «on assiste en Algérie aux effets dévastateurs des inondations qui affectent aussi bien le Nord que le Sud du pays. Les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus graves en Algérie sont dues aux inondations», dira-t-elle.

Elle soulignera que le secteur des Ressources en eau a pris en charge cette problématique par l’inscription au titre de ses différents programmes de développement des opérations d’études et de travaux pour la protection des agglomérations exposées au risque inondation. Il faut savoir que la prise en charge des inondations a été initiée depuis 2000.

L'Etat avait consenti d'importants investissements ayant permis la concrétisation de près de 380 opérations à travers le territoire national, tels que la réalisation des barrages érecteurs, des digues, et l’aménagement des oueds. Sans oublier les travaux de 192 projets sont en cours de réalisation. Dans le même ordre d’idées, le secteur a inscrit 576 opérations d’un coût global de 236 milliards DA et le taux d’avancement des opérations en cours est de 80%.

Mohamed Mendaci