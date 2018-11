Séminaire sur la conduite du prophète Mohamed (qsssl) : Un progrès fabuleux à l’humanité

Le haut conseil islamique (HCI) a célébré, hier à Bejaia, l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (QSSSL), en animant, un séminaire scientifique consacré à son parcours et à sa conduite exemplaire dont la résonnance et l’influence ont bouleversé le monde depuis le 7ème siècle, date de la révélation du livre saint. Organisé en collaboration avec l’université «Abderahmane Mira», et présidé par Bouabdallah Ghoullam Allah, président du HCI, la rencontre s’est déclinée en plusieurs conférences magistrales, rendant chacune compte des diverses facettes de la vie du prophète, ses qualités morales et personnelles, sa grandeur mais aussi son humilité dont la conjonction ou la juxtaposition ont insufflé un dynamisme prodigieux au message divin et autorisé un progrès fabuleux à l’humanité.

«Le prophète n’a pas uniquement donné l’opportunité au seul développement des sciences religieuses mais a ouvert la voie au rayonnement de toutes les sciences», a souligné a ce propos, le professeur, Briki Farid, enseignant à l’université de Bejaia corroborant son affirmation, par l’essor de nombreuses disciplines scientifique et sociales depuis l’avènement de l’islam. Abordant, la question sous le titre évocateur, de «le prophète, enseignant et éducateur», il s’est évertué à faire la démonstration de l’intérêt que le messager accordait, à l’éducation et à l’enseignement des masses ainsi qu’à la lutte contre l’ignorance. Si bien que la bonne graine a si bien pris, qu’elle a fini par «fonder une nation magnifique et une culture suprême». Abondant dans le même sens, Bezzaz Khemissi, du HCI a tenu pour sa part à mettre en exergue la démarche du prophète dans la construction de la société et les facteurs innovants introduit pour atteindre la perfection, notamment à Médine ou dira-t-il, il a tout bouleversé, et instaurer tout bonnement une «nouvelle marche de vie».

A l’évidence, a-t-il noté, les évolutions ont été rapides à causes des nouvelles valeurs institués et de l’exemplarité de sa conduite, qui ont non seulement constitué de fortes sources d’inspiration mais suscité d’amples adhésions. L’équité, la solidarité, le partage, la confiance, ont été au centre de ces valeurs transcendantales, a-t-il ajouté. Pour sa part, le docteur Moussa Ismail, également cadre au HCI, ce sont, au demeurant, les pertes de ces valeurs qui ont installé, pas seulement en terre d’Islam mais dans le monde entier, les crises morales et existentielles qui traversent diverses sociétés. Et a ce titre, il a plaidé en faveur d’une réforme dans le système de pensée musulmane pour pouvoir permettre à l’islam de rayonner de nouveau. L’exemplarité du prophète, a ce sujet, étant un exemple d’inspiration infini.