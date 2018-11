éducation nationale : Les dates des évaluations trimestrielles fixées

Le calendrier des évaluations trimestrielles des élèves des trois paliers de l'enseignement pour l'année scolaire 2018/2019 vient d’être dévoilé, hier, par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, via ses comptes Twitter et Facebook. Selon ce calendrier, les compositions du premier trimestre, pour le palier primaire, se dérouleront du 9 au 13 décembre, le deuxième trimestre du 10 au 14 au mars, et le troisième trimestre à partir du 9 juin. Un programme qui ne concerne cependant pas les élèves de la 5e année dont les examens finaux se dérouleront à partir du 19 mai. Concernant les élèves du cycle moyen, les compositions du premier trimestre ont été arrêtées du 2 au 6 décembre, le deuxième du 3 au 7 mars, celles du dernier trimestre étant prévues à partir du 26 mai, excepté les élèves concernés par les épreuves du BEM, lesquels seront examinés à partir du 19 mai.

Il en est de même pour le palier du secondaire dont les évaluations du premier trimestre se tiendront du 2 au 6 décembre, ceux du deuxième trimestre du 3 au 7 mars et ceux du troisième trimestre à partir du 26 mai pour les première et deuxième années. Quant aux épreuves du Bac blanc, elles sont programmées le 19 mai. Enfin, les examens de rattrapage sont fixés les 23 et 24 juin pour les paliers primaire et moyen et les 9 et 10 juin pour le secondaire.

Il faut souligner que le calendrier des examens nationaux des trois paliers pour l’année scolaire 2018/2019, à savoir le Bac, le BEM et la 5e a été annoncé par le ministère en septembre dernier.

En effet, l’examen du baccalauréat aura lieu du 16 au 20 juin, soit après le mois du Ramadhan. Il en est de même pour l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) dont la date a été fixée du 9 au 11 juin, tandis que l’examen de fin du cycle primaire (5e) est prévu pour le 29 mai 2019. Aussi, la ministre de l’Education nationale a affirmé récemment qu’il n’y aura pas de changement dans l’organisation du baccalauréat en 2019, ainsi que le maintien sous sa forme actuelle de l’examen de 5e année. L’application effective de ces réformes est prévue pour 2020. « Les épreuves du baccalauréat se dérouleront en 3 jours au lieu de 5 », a rappelé à ce propos Nouria Benghabrit.

Le calendrier des vacances scolaires et celles du personnel administratif 2018/2019, ainsi que les dates de la rentrée scolaire 2019/2020 a été lui aussi arrêté par le ministère. Ainsi, les vacances d'hiver sont fixées du soir du 20 décembre 2018 au matin du 6 janvier 2019, les vacances de printemps du soir du 21 mars 2019 au matin du 7 avril 2019 et les vacances d'été à partir du 4 juillet 2019. Pour le personnel administratif, les vacances d'été commencent après achèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire, y compris les réunions du conseil d'admission et d'orientation et l'affichage des résultats des examens officiels et la remise des différents documents aux élèves et toutes les opérations relatives à la rentrée scolaire. Pour les zones 1 et 2, les vacances d'été du personnel administratif débutent jeudi soir, 18 juillet 2019, alors que pour la zone 3, elles commencent jeudi soir, 11 juillet 2019. Enfin, pour ce qui concerne la rentrée scolaire 2019/2020, elle a été fixée au 9 août 2019 pour l'administration centrale, le 25 août 2019 pour l'administration locale, le 1er septembre 2019 pour les enseignants et le 4 septembre 2019 pour les élèves.

Sarah A. Benali Cherif