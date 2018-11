Conception et amélioration des guides destinés aux établissements spécialisés

Deux conventions de partenariat ont été signées, hier, par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Haut Commissariat à l’amazighité (HCA), en marge d’un séminaire sur les guides de prise en charge institutionnelle organisé à l’Institut national de la sécurité sociale.

Paraphées par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, le SG du Haut Commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad, ces conventions portent sur la conception et l’amélioration des guides et des programmes destinés aux établissements spécialisés, au profit des personnes vulnérables relevant du secteur de la solidarité nationale.

Dans l’allocution prononcée à cette occasion, Mme Eddalia a relevé l’intérêt de cette collaboration intersectorielle qui vise, selon ses termes, à améliorer et à parfaire les programmes pédagogiques prodigués au profit des personnes prises en charge par le secteur de la solidarité nationale, dont les enfants aux besoins spécifiques, les personnes âgées et les femmes en détresse.

Pour la ministre, cette démarche consiste à profiter du domaine de la recherche scientifique, notamment les sciences sociales qui constituent un support dans la conception de guides et de programmes destinés à la prise en charge des personnes en difficulté et ceux aux besoins spécifiques, en vue d’adapter nos programmes aux nouvelles conclusions issues de la recherche scientifique.

«Il s’agit de revaloriser ces recherches et les mettre à la disposition de nos établissements spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale», a-t-elle expliqué, relevant au passage l’intérêt de valoriser les projets de recherche issus des universités algériennes.

«De nombreux projets de recherche de haut niveau ne sont pas suffisamment exploités. Dans la plupart des cas nous importons des programmes au lieu de puiser de nos projets de recherche qui pourtant n’ont rien à envier à ceux effectués sous d’autres cieux», a-t-elle regretté.



18.000 guides déjà distribués



Evoquant les efforts consentis par les pouvoirs publics, Mme Eddalia a rappelé la signature de plusieurs conventions de partenariat entre différents secteurs et l’installation, dans ce cadre, de commissions mixtes chargées de la conception de guides de prise en charge institutionnelle, précisant que 18.000 guides ont été déjà distribués au niveau des établissements spécialisés.

«Ces commissions, composées de spécialistes et experts en la matière, se penchent, actuellement, sur l’élaboration de guides pour l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées, le guide de prise en charge de la petite enfance et des enfants autistes ainsi que des guides d’activités pédagogiques», a tenu à préciser la première responsable du secteur de la Solidarité nationale. Par ailleurs, Mme Eddalia a souligné les efforts fournis par le HCA pour la traduction des guides et programmes en langue amazighe pour en faire profiter les populations concernées, citant, entre autres, la traduction du dictionnaire des langages des signes en langue amazighe.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réitéré sa disponibilité pleine et entière pour la réussite de cet important partenariat avec le ministère de la Solidarité nationale pour optimiser la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques.

Dans ce contexte, M. Hadjar a fait savoir que son département œuvre à accompagner l’ensemble des secteurs à travers les différents laboratoires et les centres de recherches dont dispose le ministère, faisant part de l’existence du programme national de la recherche scientifique qui comprend environ 30 programmes qui concernent l’ensemble des secteurs. «L’université place au cœur de ses préoccupations l’ensemble des questions ayant trait à la société pour contribuer à l’amélioration et à la promotion de la population en général et des personnes aux besoins spécifiques en particulier», a-t-il noté. Pour le ministre, le travail de partenariat avec le secteur de la Solidarité nationale permettra sans doute d’améliorer les supports pédagogiques et les guides destinés aux établissements spécialisés.

Le SG du HCA a, pour sa part, relevé l’importance de ce travail de coopération avec le ministère de la Solidarité nationale, qui traduit concrètement la volonté de promouvoir la langue amazighe et la promotion de son utilisation. Il convient de noter que le séminaire sur les guides de prise en charge institutionnelle a été mis à profit pour informer le personnel, les associations et les familles en charge de personnes aux besoins spécifiques notamment de l’existence de guides de bonnes pratiques en vue d’améliorer leur quotidien.

Kamélia Hadjib