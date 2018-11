PLF 2019 : Prudence et rationalité

Un baril de pétrole à 50 dollars, comme référence dans l’élaboration de la loi de finances pour 2019, «garantira la hausse des réserves de change» du pays. Cette déclaration a été faite par le gouverneur de la Banque d’Algérie, vendredi dernier, depuis Tunis, où il prenait part à la réunion des gouverneurs des banques centrales de huit pays de la Méditerranée.

M. Mohammed Loukal devait également préciser que les réserves actuelles suffisent pour couvrir les importations de l'Algérie pour une période de deux années. Toutefois, et en dépit de cet optimisme, ce prix référentiel constitue «une mesure prudente», au regard des fluctuations des cours de l’or noir et des variations qui caractérisent le marché pétrolier mondial, a précisé le ministre des Finances.

M. Abderrahmane Raouya a fait savoir dans ce sens que «la situation financière du pays n’est pas confortable» et appelle par conséquent à la «prudence». Ce constat du ministre des Finances confirme, une fois de plus, la nécessité d’accélérer le processus des réformes structurelles au titre de la diversification de l’économie nationale. Aussi, la priorité consiste à la poursuite des efforts de maîtrise des effets liés à la contraction des ressources du pays, notamment par l'augmentation des exportations hors hydrocarbures, sachant que les prévisions du projet de loi de finances pour l’exercice 2019 anticipent un amenuisement de nos réserves de changes sur les trois prochaines années, soit à 62 milliards de dollars à fin 2019, à 47,8 milliards en 2020 et à 33,8 milliards de dollars à fin 2021. En parallèle, le PLF 2019 évoque une faiblesse des recettes des ventes d’hydrocarbures, sur la période indiquée, soit une prévision de 33,2 milliards de dollars en 2019, 34,5 milliards en 2020 et 35,2 mds en 2021.

Une étape «difficile», comme souligné par M. Abderrahmane Raouya, les besoins en financement non conventionnel devant se poursuivre, soit 1.874,4 milliards DA en 2019, 746,5 milliards DA en 2020 et 796,5 milliards DA en 2021. Dans cette optique, le PLF 2019, qui tient compte de l’évolution de la situation économique et financière du pays, sur la base d’une trajectoire budgétaire triennale (2019-2021), véhicule des orientations claires, à savoir, promouvoir la croissance, créer des emplois, diversifier l'économie et poursuivre le soutien de l’Etat aux couches défavorisées.

En plus de la consolidation des fondamentaux économiques, un processus enclenché dès 2016, il sera question de soutenir davantage la maîtrise de la dépense publique, de préserver les avoirs extérieurs du pays par la poursuite de la politique de rationalisation des importations et de diversification des exportations, une optimisation des recettes de la fiscalité ordinaire et une mobilisation de ressources financières supplémentaires sur le marché financier interne pour les besoins de financement de l’économie. Une démarche devant concourir, en définitive, à la soutenabilité de la politique budgétaire du pays grâce à une allocation étudiée et transparente des ressources de l’Etat et à assurer, par la même occasion, les conditions pour la stabilité du cadre macroéconomique, et les facteurs nécessaires à la transformation structurelle de l’économie.

D. Akila