Santé reproductive : L’AAPF, plaidoyer en faveur de la baisse de la natalité

Les organisateurs du colloque sur les politiques de population ont tiré hier, la sonnette d’alarme sur le phénomène du baby-boom, en vogue actuellement, tout en plaidant pour une réduction du taux de natalité en Algérie. «Ce taux qui est actuellement de 3,1 devrait, en fait, se situer autour de 2,6», souligne M. Chaib Ali, président de l’Association Algérienne pour la Planification Familiale (AAPF).

Le président de l’AAPF, qui s’exprimait en marge des travaux de la rencontre ayant regroupé des représentants de différentes institutions, praticiens de santé, juristes ainsi que de représentants d’ONG, a signalé que «dans le cas de la constance de ce taux de 3,1 de natalité, la population en Algérie s’estimerait à l’horizon 2050 à 50 millions d’habitants !». C’est dire, toute l’importance du débat engagé par l’AAPF en vue du lancement d’une campagne de sensibilisation en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR). Il faut savoir dans ce contexte, que selon l’OMS, ce thème, la SSR, recouvre un ensemble de préoccupations liées notamment à la planification familiale, la contraception mais aussi les grossesses précoces et tous les dangers éventuels qu’elles peuvent générer en fragilisant la santé des femmes.



La représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population : «L’Algérie dispose d’un cadre législatif très progressiste»



Conviée à prendre la parole, Dr Sakani Ouahiba, représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), a qualifié le cadre législatif algérien de «très progressiste» par rapport dit-elle, à d’autres pays de la région. La représentante de cette organisation onusienne qui encourage à persévérer sur cet «élan de progrès», mettra l’accent sur l’intérêt du colloque. Poursuivant ses propos, Dr Sakani citera les trois objectifs principaux de l’UNFPA, à savoir : Zéro décès maternel ; Zéro cas de violence à l’égard des femmes et Zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale.

Dans notre pays, la loi relative à la santé, promulguée en juillet dernier, faut-il le rappeler, comprend pas moins de seize articles (de l’article 69 à l’article 85) entièrement consacrés à la protection de la santé de la mère et de l’enfant.

Il est notamment mis en relief le fait que la protection de la santé de la mère et de l’enfant est assurée par l’ensemble des mesures médicales, psychologiques, sociales, éducatives et administratives ayant pour but notamment de protéger la santé de la mère avant, pendant et après la grossesse et d’assurer les conditions de santé et de développement de l’enfant.

Le même texte fait remarquer d’autre part que les programmes de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, constituent une priorité de santé publique et qu’ils sont mis en œuvre par les structures et les établissements de santé. Autre priorité de santé publique mise en avant dans le document, celle qui concerne la planification familiale. Selon l’article 71 de la loi de santé, celle-ci «participe à la préservation de la santé, de la mère et de l’enfant. Elle est élaborée et mise en œuvre par les établissements de santé à travers l’ensemble des mesures et dispositifs sanitaires, sociaux, éducatifs, de communication et de sensibilisation».

La rencontre d’hier a été marquée par nombre d’interventions de spécialistes universitaires. Les thèmes des communications ont porté sur « la politique de population et les comportements procréateurs des familles ; qu’en est-il de l’évolution de la santé reproductive en Algérie ? », «la politique de population dans le cadre des objectifs durables de développement», une présentation du programme d’appui technique UNFPA-Algérie, une «réflexion analytique sur le cadre juridique - présentation du contexte juridique passé et actuel relatif à la santé reproductive», outre la synthèse des travaux du colloque. La remarque importante à retenir, c’est que le cadre juridique «a connu une évolution remarquable avec de nombreux points qui ont été ajoutés à la faveur du nouveau texte», comme indiqué d’ailleurs par M. Si Youcef Kaci, professeur des universités, docteur en droit à l’université de Bouira. Appuyant ses propos, il citera parmi ces points «la visite médicale prénuptiale, qui est désormais obligatoire». La loi de santé évoque aussi, dans l’article 77, la possible «interruption thérapeutique de grossesse» qui ne peut s’effectuer, cependant, que dans les établissements publics hospitaliers.

Enfin, et pour tout dire, beaucoup d’avancées ont été enregistrées dans le cadre législatif. Toutefois et selon les organisateurs de l’événement, des efforts restent à déployer, en synergie, pour arriver à réduire le taux de natalité et l’amener à la moyenne annuelle recommandée, soit 2,6%.

Soraya Guemmouri