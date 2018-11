Exportations hors hydrocarbures : Accélérer la dynamique

A l’issue de la visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée hier à Sétif, Said Djellab, ministre du Commerce, s’est enquis de la situation qui prévaut dans ce secteur et a relevé les avancées enregistrées ces dernières années dans une dynamique d’investissements marquée par de nouvelles réalisations qui s’inscrivent de plain-pied dans la stratégie de diversification de l’économie et de l’exportation.

Des traditions et des potentialités d’autant plus fortes que la wilaya de Sétif qui compte aujourd’hui plus de 93.300 personnes inscrites au registre du commerce a su se hisser, grâce aux efforts de l’Etat et à la mise en œuvre des programmes initiés par le Président de la République, au rang des wilayas les plus avancées dans le domaine économique et commercial en particulier.

Dans ce contexte, le ministre accompagné du wali et des autorités locales, s’est rendu au nouveau marché de gros ‘‘Magsetifel’’ qui relève de la société de réalisation et de gestion des marchés de gros «Magros» où il constatera de visu l’impact produit par cette nouvelle réalisation venue à temps pour répondre aux spécificités de cette wilaya et aux attentes des professionnels en la matière avec pas moins de 287 carreaux et toutes les fonctionnalités comme le motel, la banque, les restaurants, les boutiques, le show-room, des agences d’assurances et d’Algérie poste, des parkings gardés ainsi qu’un grand atelier d’entretien pour ne citer que ces éléments. Un mégaprojet qui s’étale sur 16 hectares extensibles et classé aujourd’hui au top 4 au niveau africain avec 3 grandes autres structures du genre à Casablanca, Johannesburg et Ismailia. Le ministre qui s’entretiendra avec les gestionnaires et mandataires de ce marché de gros qui fait partie des 10 infrastructures du genre qui figurent au programme de «Magros» à travers le pays, insistera particulièrement sur le volet inhérent à la régulation dans un premier temps et la mise en place d’une base logistique destinée à l’exportation.

Comme il agréera l’idée de mise en place d’une poissonnerie dans ce marché qui à nécessité un investissement de 3,2 milliards de dinars, et est appelé à créer 1.800 emplois directs.

A la laiterie Tell, du groupe Giplait, Saïd Djellab s’intéressera particulièrement au circuit de distribution opéré sur les 6 wilayas que couvre cette structure avec une production de 289.349 litres/jour et près de 7 millions de litres par mois. Une laiterie qui produit aussi des dérivés du lait, notamment du fromage et du lait et où le ministre relèvera avec satisfaction les évolutions au niveau financier sans qu’elle ne connaisse également de contraintes au niveau du stock de poudre de lait. «L’essentiel est d’assurer un approvisionnement régulier du consommateur», dira M. Djellab qui félicitera les gestionnaires de cette unité.

La visite du Park Mall sera suivie par l’inauguration de la direction régionale du commerce où le ministre relèvera aussi avec satisfaction le chiffre de 552 opérations d’exportations hors hydrocarbures assurées par 69 opérateurs pour un montant de plus de 2 millions de dollars et instruira les responsables régionaux de mobiliser toutes les potentialités qui s’imposent au niveau du marché de gros à l’effet d’inculquer aux opérateurs, agissant sur ces lieux, les règles des transactions commerciales, notamment celles de la facturation et de la traçabilité.

Au palais des expositions, le ministre procédera à l’inauguration de la première manifestation Sétif-Export qui a regroupé 45 exposants dont 80% sont déjà dans l’exportation. Il visitera tous les stands, y compris ceux des différentes institutions accompagnant l’export et écoutera les préoccupations des différents exposants qu’il exhortera à s’intégrer dans le programme des foires dans plusieurs pays africains et à prendre part à la réunion-bilan qui sera organisée le 24 de ce mois.

Une dynamique d’exportation hors hydrocarbures d’autant plus consolidée par ces indicateurs de la direction régionale des douanes de Sétif, qui pour les seuls 10 premiers mois de l’année en cours enregistrent 45 milliards de dinars, soit 342 millions d’euros sur les quatre wilayas de Sétif, Bejaia, Jijel et Bordj Bou-Arréridj.

Des indicateurs qui montrent l’évolution enregistrée en la matière sachant que pour l’année 2017, 1.275 déclarations ont été enregistrées alors que pour les 10 premiers mois de l’année c’est déjà 1.535 déclarations, soit une augmentation de 20% alors qu’en matière de valeur de produits exportés, c’est une augmentation de plus de 53%.

Autant de résultats que le ministre ne manquera pas de rappeler, soulignant l’évolution rapide de la wilaya en la matière, une dynamique qu’il dira être venu pour consolider et encourager, soulignant par la même, l’efficacité des mécanismes mis en œuvre par le gouvernement et consacrant une longue intervention au programme du Président Abdelaziz Bouteflika durant ces 20 dernières années dans tous les domaines notamment celui de la relance économique.

F. Zoghbi