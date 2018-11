GRAND ANGLE : Pour une solidarité agissante

Une nouvelle fois, le peuple sahraoui est conforté dans la légitimité de sa lutte menée depuis plus de 40 ans contre l’occupant marocain. Les participants, venus de divers horizons, ayant pris part aux travaux de la 43e Conférence de soutien et de solidarité (Eucoco 2018), qui se sont achevés samedi soir à Madrid, ont réaffirmé leur solidarité à l’égard des sahraouis et ont réitéré le droit de ce peuple à l’autodétermination, souligné du reste par une résolution des Nations unies. Cette position n’est pas pour surprendre, tant le «cas» sahraoui ne souffre d’aucune ambiguïté : c’est un territoire colonisé et dont le peuple aspire à l’indépendance. Et le fait que le Maroc soit dans le déni de cette vérité ne change rien à la donne. Pas plus qu’il ne réussira par ses tentatives répétées à induire l’opinion internationale en erreur. Il est toutefois important de rappeler que cet engagement ne doit pas faiblir. Bien au contraire. Il doit être constamment entretenu et alimenté par, à titre d’exemple, l’organisation d’autres manifestations afin de donner encore plus de visibilité à la cause sahraouie. La tenue d’une conférence parlementaire internationale à Alger, début de l'année 2019, relève justement de cette stratégie. De même que l’idée préconisée par l’Algérie de mettre en place «un plan de travail cohérent dans le cadre du réseau international parlementaire visant notamment la médiatisation (de la lutte du peuple sahraoui) dans les pays dont la position est négative envers la cause sahraouie» ne peut que contribuer au renforcement de la cause défendue. En effet, si la lutte menée sur le terrain diplomatique est payante, il reste aussi indispensable que les nombreux succès engrangés par les dirigeants doivent être consolidés par une autre victoire tout aussi importante, qu’il faudra livrer sur le terrain médiatique. Et pour cause, les deux parties au conflit au Sahara occidental, à savoir le Front Polisario et le Maroc, ne luttent pas sur ce volet à armes égales. Le Maroc met à contribution ses lobbyistes payés à pris fort pour tenter de dénaturer le fond du problème. D’où la nécessaire réaction des sahraouis et des parties qui sont engagées à leurs côtés.

Nadia K.