Vente-dédicace à la librairie du Tiers-Monde : Saïda Barèche et Achour Raïs signent leur ouvrage

Une séance de vente-dédicace a été dédiée aux deux auteurs Saida Barèche et Achour Raïs qui ont signé leurs ouvrages respectifs "Les couplets subversifs" et "La boîte et le fusil", parus aux éditions Casbah.

Cette vente-dédicace a été organisée, samedi dernier, au niveau de la librairie du tiers-monde en présence des deux auteurs, et ce, au grand plaisir de leurs lecteurs. Sous le titre initial «Dans un brin de cahier. Parcours singuliers en Kabylie au XXe siècle», l’ouvrage de Saida Barèche s’inscrit dans une démarche de sauvegarde d’un corpus poétique inédit — en son temps considéré comme subversif — témoignant du contexte socioculturel de sa production : le rôle des zaouïas et de la tariqa rahmaniya dans l’éducation et la préservation de l’identité et de la personnalité algériennes. «Ce que je souhaite mettre en lumière», déclare l’auteur à El Moudjahid, en marge de la signature de son œuvre, «c’est un mode de vie… une transmission des idéaux du terroir, une filiation de la pensée religieuse et son évolution», dit-elle, « qui s’est exprimée pendant plus d’un siècle à la fois dans un village kabyle et un centre urbain colonial, le biladj de Tizi-Ouzou, et qui, tout en restant fidèle aux principes de la confrérie et à la langue et à la culture kabyles, n’a pas pour autant renoncé à la modernité». Elle nous explique : « l’idée m’en est venue au moments de l’assassinat des moines de Tibhirine et au moment où l’Islam a commencé à être dévoyé, aussi bien ici qu’en Europe, j’ai donc décidé de m’occuper d’un cahier qui appartenait à mon père dans lequel il a consigné, en 1945, un certain nombre de chants de la Rahmanya.» Quant à l’œuvre de Achour Raïs, celle-ci est un récit de 179 pages intitulé ‘La boîte et le fusil”. Auteur de plusieurs œuvres inédites, Achour Raïs est un homme de théâtre. Après un stage d’arts dramatiques organisé au lendemain de l’indépendance par le T.N.A, sous la direction de Mustapha Kateb et Mohamed Boudia, il est diplômé du Conservatoire d’Alger (classe de comédie en langue arabe dirigée par Mustapha Kazdarli). Il a également suivi les cours de l’Institut national du cinéma avant de devenir comédien à la Radio télévision algérienne où il a joué dans plusieurs films longs-métrages, téléfilms et feuilletons. Comédien au Théâtre National Algérien, il est professeur d’art dramatique au conservatoire d’Alger depuis 1978 à ce jour.

Sihem Oubraham