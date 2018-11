Présentation de la pièce Cheikh El-Hadj M’hamed El-Anka El-Meddah

La pièce théâtrale, écrite et mise en scène par Mahfoud Fellous, El-Hadj M’hamed El-Anka El-Meddah, a été présentée, samedi dernier, au public du Théâtre régional Kateb-Yacine, de la ville de Tizi Ouzou à l’occasion de la commémoration du 40e anniversaire du décès du maître incontestable de la chanson chaâbi.

La présentation de cette pièce théâtrale s’est déroulée devant un public peu nombreux composé essentiellement des connaisseurs du 4e art et d’autres artistes. Le fils du maître, El Hadi El Anka, ainsi que des membres du comité du village natal du maestro, Taguersift, étaient également parmi cette assistance venue pour voir cette nouvelle production artistique qui retrace, un tant soit peu, le riche et subliminal parcours du cheikh El Hadj M’hamed El Anka, surnommé le Cardinal de la chanson chaâbi.

Selon son auteur, Mahfoud Fellous, cette pièce est le fruit d’un travail de recherches dans les archives et de témoignages, notamment celles écrites par Rabah Saâdallah, d’une étude réalisée par le centre d’anthropologie d’Oran ainsi que les écrits journalistiques de Hadj Bachir Ali, qui était journaliste à Alger Républicain. La pièce revient sur les différentes étapes de la vie artistique du maître du chaâbi, depuis ses débuts jusqu'à la fin de cette carrière pleine de succès. La carrière de l’auteur de la magistrale et intemporelle «Sbohan Allah ya ltif» a été entamée au niveau du café de la gare que fréquentait celui qui allait devenir son enseignant et guide, en l’occurrence Cheikh El Nador, qui était pionnier dans la chanson chaâbi. Le rôle de Cheikh M’Hamed El Anka a été campé par Mohamed El Hadj Boualem, entouré tout au long du spectacle de plusieurs personnages qui ont compté dans la vie artistique du cheikh, dont les rôles ont été confiés aux acteurs Djamel Bounab, Redouane Merabet, Hamid Hellal, Fethi Krouri, Mohamed Tayeb Benbetka et Kalem Miloud.

«Certains de ces acteurs ont joué trois à cinq rôles dans cette pièce théâtrale», nous dira encore Fellous. Cette pièce théâtrale, qui a pu cerner tant bien que mal les différents évènements qui avaient marqué l’époque d’El Hadj M’Hamed El Anka, a été suivie avec délectation et intérêt par le public, content de redécouvrir la singularité de la fulgurante et non moins passionnante carrière qu’a menée Cheikh M’Hamed El Anka. Le public a également été gratifié d’un passionnant voyage dans le temps à travers le décor et les tableaux qui ont défilé tout au long de cette présentation. Le tout agrémenté par des interprétations du maître qui ont été proposées par son fils El Hadi.

Le décor, le café de la gare dans lequel se déroule l’essentielle de cette pièce, est l’œuvre de Abdelkader Khabil. La pièce “El Hadj M’hamed El Anka El Meddah” a aussi permis la redécouverte des anciens métiers de la vieille Alger, comme le cireur, le vendeur de journaux, dont l’Echos d’Alger, des cigarettes et aussi les tenues vestimentaires anciennes de l’Algérois que portaient les acteurs dans cette pièce dédiée au cardinal.

