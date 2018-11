Vaccination contre la grippe saisonnière : La prévention a payé

Lancée à la mi-octobre, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière connaît, de l’avis du directeur de la santé et la population de la wilaya de Constantine, Abdelghani Belkhedim, connait un réel succès, en ce sens que les 30.000 doses de vaccin mis à la disposition des polycliniques et structures dépendant de son secteur ont été rapidement épuisées, ce qui dénote une prise de conscience chez les citoyens quant aux risques liés à cette affection. En effet, contrairement aux années passées, où des quantités importantes du produit restaient inutilisées, l’affluence a été cette fois-ci plus grande que celle habituelle, en particulier des catégories les plus vulnérables de la population, à savoir les malades chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire...), les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité morbide. Ce changement de « mœurs » concernant la vaccination antigrippale traduit, selon M. Benkhedim, une baisse certaine de l’appréhension des Algériens vis-à-vis des vaccins, leurs craintes ayant été, à un moment donné, nourries par les rumeurs sur des décès d’enfant ou d’adulte liés à l’injection desdites substances. Il faut ajouter à cela les campagnes de sensibilisation menées par le ministère de tutelle, lesquelles ont insisté sur les méfaits de cette maladie infectieuse virale, qui entraîne des complications pouvant être mortelles, comme cela a été le cas pour 26 personnes, l’année passée, au niveau national. Enfin, pour des patients approchés, le fait, abondamment commenté dans les médias, que la maladie serait plus virulente cette saison, en comparaison aux années précédentes, a également beaucoup joué dans leur décision de se vacciner. La campagne de vaccination devrait s’étendre sur toute la période automne – hiver, et un quota supplémentaire estimé à 7.000 doses a d’ores et déjà été reçu par certains établissements hospitaliers de la wilaya, en attendant d’autres arrivages. Pour rappel, plus de 2,5 millions de doses de vaccin antigrippal ont été acquises par le ministère de la Santé et de la Population cette année, dont plus de la moitié a déjà été distribuée sur les centres de santé se trouvant au niveau des 48 wilayas.

Issam B.