Open africain de Dakar : L'Algérien Fethi Nourine en or chez les moins de 73 kg

Le judoka Fethi Nourine a offert à l'Algérie sa troisième médaille d'or au tournoi international "Open africain de Dakar", après sa victoire en finale des moins de 73 kg, disputée au Sénégal contre son compatriote Abdelkader Mabrouk, qui s'est donc contenté de l'argent. En effet, dans une finale 100% algérienne, Nourine, champion d'Afrique en titre, a fait parler son expérience face au jeune Mabrouk, qui a longtemps résisté à son adversaire, avant de s'effondrer en toute fin de combat. Les deux autres médailles en métal précieux ont été décrochées, un peu plus tôt dans l'après-midi, respectivement par Salim Rebahi chez les moins de 60 kg, et Houd Zourdani chez les moins de 66 kg. Zourdani avait dominé en finale le représentant du Mozambique, Kevin Loforte, alors que Rebahi a battu le Portugais Felipe Cruz. Un total de 22 judokas (12 messieurs et 10 dames) représente l'Algérie dans ce tournoi international. Chez les messieurs, et outre Nourine, Mabrouk, Rebahi et Zourdani, l'Algérie est représentée par : Billel Yagoubi (-60 kg), Ishak Manseri (-60 kg), Mohamed Sofiane Belrekraâ (+100 kg), Anouar Abdelkader Hached (+100 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Youcef Mokhtar Zellat (-81 kg). Chez les dames, la Fédération algérienne a engagé Sonia Asselah (+78 kg), Meroua Mammeri (+78 kg), Karima Kechout (-70 kg), Imène Agouar (-63 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Kenza Naït Ammar (-63 kg), Yamina Halata (-57 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg), Meriem Moussa (-52 kg) et Hadjer Mecerem (-48 kg). A signaler que deux autres médailles (1 en or et 1 en argent) sont déjà assurées chez les dames, car la finale des moins de 63 kg opposera deux algériennes, en l'occurrence Amina Belkadi et Imène Agouar. Au total, 151 judokas participent à ce tournoi, à raison de 98 messieurs et 53 dames. Ils représentent un total de 29 pays, dont l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Pologne, la Croatie, la Slovénie et les Etats-Unis d'Amérique.