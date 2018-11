Ligue 2 (14e journée) : L'ASO Chlef reprend les commandes

L'ASO Chlef a repris les commandes de la Ligue 2 Mobilis de football, en battant le RC Relizane (2-1) dans le derby de l'Ouest, disputé samedi soir au stade Mohamed-Boumezreg de Chlef, au moment où l'ancien leader, le WA Tlemcen, s'est incliné (2-1) chez l'US Biskra. Kaddour-Chérif (54'), puis Sayeh (62') avaient commencé par donner une confortable avance aux Rouge et Blanc, avant que Hellal ne réduise le score pour le RCR à la 64e. Une importante victoire pour l'ASO, car elle lui permet tout bonnement de reprendre la première place au classement général, avec 27 points, devant le WAT, qui, malgré sa défaite à Biskra, reste solide Dauphin avec 25 points.

Au stade OPOW d'El Alia, les Zibans ont fait la différence grâce à leur buteur-maison, Ahmed Massaâdia, auteur d'un doublé aux 28' et 68', alors qu'El Habiri avait réduit le score pour le WAT, sur penalty à la 85'. Dans le bas du tableau, le RC Kouba a réussi une très bonne opération, en remportant sa première victoire de la saison (1-0 contre l'USM Annaba), car ces trois points le ramènent à seulement une longueur du premier club non relégable, l'ASM Oran, battu de son côté (2-0) chez l'Amel Boussaâda. L'unique but koubéen a été inscrit par Noureddine Benamar (21 ans), ayant trouvé le chemin des filets à la toute dernière minute du temps réglementaire, signant par la même occasion son cinquième but personnel de la saison. A Boussaâda, les réalisations de l'ABS ont été signées Oukil (38') et Tchikou (60'), propulsant leur équipe seule à la 7e place du classement général, avec 20 points, au moment où l'ASMO n'en compte que 12. Le club asémiste ne compte qu'une longueur de mieux que le RCK et l'USM El Harrach, qui, lui aussi, compte onze points, après le bon résultat nul qu'il a ramené samedi soir de son déplacement chez le MC Saïda. Les choses avaient pourtant bien commencé pour l'équipe locale, qui avait ouvert la marque dès la 57e par son buteur-maison, Hamidi Cheikh. Mais la suite a été nettement moins bonne, puisque le MCS s'est fait rejoindre par deux fois au score. D'abord par El-Amali, ayant égalisé (1-1) à la 75e, puis par le défenseur central Farès Benaberrahmane, à la 90e+2, et qui avait répondu au deuxième but personnel de Cheikh Hamidi, survenu sur penalty à la 82e. Une déception pour les Saïdis, qui jusqu'à la fin du temps réglementaire pensaient tenir une importante victoire, qui les aurait tout bonnement propulsés dans la première partie de tableau. Finalement, et après ce nul inattendu à domicile, ils se contentent d'une modeste 8e place, avec 18 points.

De leur côté, la JSM Skikda et l'USM Blida se sont faits surprendre à domicile, respectivement (2-1) par le NC Magra et (1-0) par le MC El Eulma. Un doublé de Boulaïncer aux (23' et 55') a offert cette précieuse victoire en déplacement au nouveau promu NC Magra, alors que le MCEE s'en est remis à Berbèche (37'), pour enfoncer un peu plus la lanterne-rouge, USM Blida, dans les abysses du classement. Les Blidéens, qui n'ont remporté aucune victoire depuis l'entame de la saison, totalisent à peine 6 points. Ce qui les place à cinq longueurs derrière l'avant-dernier, le RC Kouba. Vendredi, en ouverture de cette 14e journée, la JSM Béjaïa s'était neutralisée à domicile avec l'ES Mostaganem (1-1). Un score de parité qui n'arrange aucune des deux équipes, car elles conservent pratiquement le même classement qu'elles occupaient à l'issue de la précédente journée. Les choses avaient pourtant relativement bien commencé pour la JSMB, car ayant ouvert le score dès la 3e minute par Daouadji, avant que les visiteurs n'égalisent à la 21e minute, par l'inévitable Benmeghit (1-1).