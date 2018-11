CS Constantine : Le Chabab dans la tourmente

Champion d’Algérie en titre, le CS Constantine n’est pas au mieux de sa forme cette saison. Alors qu’il terrassait tout sur son passage, avec une équipe performante, conquérante et efficace, le CSC, qui jouait tous ses matches à guichets fermés et qui était, de l’avis de tous, la formation la plus séduisante de l’exercice 2017-2018, ne connait pas la même réussite que lors de la saison passée.

Une équipe bien en place, bien équilibrée au niveau de ses trois compartiments avec un bon gardien de but nommé Rahmani et un buteur attitré, affichant une forme éblouissante, nommé Abid. Des joueurs qui se sont illustrés et qui constituaient les piliers du Chabab, à l’image de Belkheir, Lamri, Benayada, Belameiri, Zerara et autres. Le coach Amrani, auteur d’un travail colossal, était l’homme de la situation de l’avis de tous les Clubistes qui le chérissait et qui voyaient en lui l’entraîneur providentiel qui a tant manqué au CS Constantine. Le tout chapoté par Tarek Arama, manager général du Chabab de Constantine, dirigeant dévoué et dont l’attachement à son club de toujours est sans faille. Avec un public en or, fidèle à son équipe favorite, les Sanafir ont réussi avec brio à décrocher le titre de champions d’Algérie. Un titre tout à fait mérité, de l’avis de tous ceux qui ont suivi la saison dernière de près. Tous ces ingrédients étaient aussi réunis à l’intersaison pour permettre au CSC de continuer d’avancer et d’aborder la nouvelle saison 2018-2019 avec les mêmes ambitions et la même détermination, notamment pour préserver son statut de champion et défendre son titre. Hélas, le Chabab, qui a pourtant mis les moyens en maintenant l’entraîneur et son staff, en préservant l’essentiel de son effectif, en procédant à de bons recrutements à priori et en effectuant une bonne préparation, ne connait pas la réussite exemptée jusque-là. Les camarades de Zaàlani ne connaissent pas la même réussite que lors de la saison passée. Les résultats en dents de scie réalisés jusque-là ont amené Amrani à jeter l’éponge une première fois afin de permettre la venue d’un nouvel entraîneur dans le but de provoquer un éventuel déclic. Sa décision a été refusée par la direction du club et par les supporters qui lui ont demandé de poursuivre son travail. Touché par l’attachement et l’estime qui lui sont voués, il a accepté de continuer. Seulement, les résultats n’ayant pas suivi, il a, une nouvelle fois, exprimé son souhait de quitter les lieux. Sa démission a été cette fois-ci acceptée devant son insistance.



Ifticène, Benzarti…Quel entraîneur pour le Chabab ?



Seulement, depuis son départ, la direction du club n’a pas encore tranché la question du nouvel entraîneur. Cette situation n’est pas faite pour arranger les choses, et Arama doit impérativement faire le bon choix et désigner le successeur de Amrani, surtout que les résultats de l’équipe demeurent mitigés. La déception des fans est palpable. Pour preuve, le stade Chahid Hamlaoui ne connait plus la grande affluence qui le caractérisait à chaque match à domicile du CSC. Quelles sont les raisons de cette baisse de régime inattendue en cette moitié de saison pour l’équipe phare de l’Antique Cirta ?! Personne n’est vraiment capable de répondre à cette question au fait. Parce que tout a été fait comme il se doit pour lui permettre d’aller de l’avant. Le football n’étant pas une science exacte, parfois la baraka et la réussite font défaut, comme c’est apparemment le cas pour les Sanafir depuis le début de la saison. Cela dit, on estime que le Chabab dispose de bons joueurs et d’un cadre de travail adéquat qui peuvent lui permettre de rebondir lors des prochaines rencontres. Il suffit seulement qu’il y ait un déclic pour provoquer cela. A présent, il est important de choisir un bon coach qui pourra relever la tête des Clubistes, surtout que d’importantes échéances attendent l’équipe, notamment la Ligue des Champions africaine, qu’elle entamera incessamment. On parle de la possible nomination de Younès Ifticène à la tête de la barre technique dans les tous prochains jours, même si le nom du technicien tunisien El Benzarti est aussi évoqué dans l’entourage du club. Qu’en sera-t-il au juste ? On le verra bien.

Mohamed-Amine Azzouz