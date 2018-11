MDN : Saisie de produits pyrotechniques et de drogue

Des détachements combinés de l’ANP ont saisi, le 16 novembre, 36.700 unités pyrotechniques à Sétif (5e Région militaire), 31.421 à Biskra et 36.260 à Ouargla (4e RM), ainsi que 7.345 boîtes de médicaments à Ouargla et 3 véhicules touristiques à Biskra.

D’autre part, les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 285 kilos de kif traité à Tlemcen (2e RM) et 2.703 comprimés psychotropes à Mila et à El-Taref (5e RM), ainsi que 800 litres de carburants à Béchar (3e RM). Par ailleurs les Garde-côtes ont déjoué à Oran (2e RM), une tentative d'émigration clandestine de 18 personnes.