3e conférence des ministres des finances du dialogue 5+5 : La Finance et l’investissement en question

La 3e Conférence ministérielle (finance et investissement) se tiendra, aujourd’hui, au Centre international des conférences d’Alger, et réunira les ministres de l’Économie et des Finance des pays 5+5 de la rive sud de la Méditerranée (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie), et ceux du nord (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal).

Dans un communiqué, le ministère des Finances a souligné que cette rencontre sera co-présidée par M. Abderrahmane Raouya, pour la rive sud, et M. Bruno Le Maire, pour la partie nord de la Méditerranée. Depuis son lancement, ce dialogue, qui s’est poursuivi à travers plusieurs segments sectoriels, y compris le nouveau segment «5+5 finances», a constitué un espace de débat privilégié pour renforcer la coopération et optimiser les ressources existantes en vue de promouvoir les complémentarités et les synergies entre les pays concernés de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée. Cette réunion constituera, sans aucun doute, une opportunité idoine, pour les ministres des Finances, d’examiner diverses questions d’intérêt commun relevant des finances et de l’investissement.

C’est une occasion également pour débattre des sujets d’intérêt commun et aborder, plus particulièrement les sujets comme l’échange d’informations et de renseignement dans le domaine douanier, et ceux liés aux politiques fiscales visant à booster l’investissement, et contribuant au développement des «fintechs», ainsi qu’aux aspects financiers et d’investissements en relation avec le changement climatique et la transition énergétique.

Par ailleurs, selon l’ambassade d’Italie à Alger, une rencontre entre le ministre italien de l’Économie et des Finances, Prof. Giovanni Tria, et le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, est prévue, en marge de cette rencontre, pour discuter, entre autres, des relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de coopération, notamment dans le domaine des finances.

Il y a lieu de rappeler que lors de la réunion des pays 5+5 à Paris (France), les ministres en charge des Finances ont abordé plusieurs questions, dont la transparence financière et la mise en œuvre des normes et des standards internationaux de transparence définis par le Groupe d’action financière (GAFI), et la mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, la coopération dans le domaine fiscal, notamment la coopération douanière, en vue d’une plus grande efficacité, notamment dans la lutte contre les grands trafics.

M. A. Z.