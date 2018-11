En reconnaissance de leurs efforts : Hommage à MM. Nourredine Bedoui et Mustapha Lehbiri

L'association sportive Radieuse a rendu un vibrant hommage au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, et au Directeur général de la Sûreté nationale, M. Mustapha Lehbiri. Cet hommage s'est déroulé en présence de la société civile, des mouvements associatifs, de personnalités sportives et des représentants de la DGSN et de la Gendarmerie nationale. Le président de la Radieuse, Kada Chafi, ainsi que les stars du football, Belloumi, Megharia, Hansal et Benchiha, ont remis des trophées du mérite, des diplômes d'honneur et des médailles à ces deux hauts cadres de la nation, en reconnaissance à leurs efforts inlassables pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens et la sécurité des biens et des personnes.