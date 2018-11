Commémoration de La bataille de Houd-Kriyem : Première épopée à l’échelle nationale

«Cette célèbre bataille fait partie des hauts faits d’armes de la guerre de Libération nationale, livrée le 17 novembre 1954, eu égard à l’extension de la guerre de Libération dans le Sud, quelques jours seulement après son déclenchement, le 1er Novembre 1954», a souligné M. Zitouni, dans son allocution d’ouverture d’un séminaire national sur «La contribution de la région d’Oued-Souf dans la glorieuse guerre de Libération : développement et propagation 1954-1962», tenu à l’université Chahid- Hamma-Lakhdar, dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de cette bataille. «Ces rudes batailles, qui ont été menées à travers les différentes régions du pays, avaient pour objectif la libération de l’Algérie du joug colonial et le recouvrement de la souveraineté nationale. Elles traduisent également les valeurs constantes et principes des Algériens qui gardent encore en mémoire ces épopées. Il nous appartient, aujourd’hui, de protéger la mémoire historique et de préserver les grands sacrifices consentis par le peuple algérien, pour arracher son indépendance», a lancé M. Zitouni, avant de mettre en avant la mission stratégique assumée par la région d’Oued-Souf durant la lutte armée, en termes d’acheminement d’armes et de munitions. Le ministre a, à cette occasion, mis en valeur la politique de développement prônée par le Président Abdelaziz Bouteflika, particulièrement dans les régions frontalières, afin de promouvoir leur développement. M. Zitouni a également salué les efforts louables déployés par l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, dans la protection des frontières nationales et la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. Encadré par le Centre national des études et de recherche sur le Mouvement national et la guerre de Libération du 1er Novembre 1954, ce séminaire regroupe un aréopage de chercheurs et d’universitaires qui animeront une série de communications. En marge du séminaire, le ministre a visité deux expositions à l’université Chahid-Hamma-Lakhdar, et présidé le lancement, sur le site de la bataille, des festivités commémoratives, où il s’est recueilli à la mémoire des chouhada. Le ministre a procédé à l’inauguration d’une stèle commémorative recensant les noms de moudjahidine ayant pris part à cette bataille, avant de visiter une exposition de dessins d’enfants et d'inaugurer une fresque murale sur la bataille Houd-Kriyem, la première bataille livrée par l’ALN dans le Sud, menée par treize moudjahidine, sous le commandement du chahid Hamma Lakhdar.