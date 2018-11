Dans la LUCARNE : réalisable mais…

Les choses sérieuses vont commencer aujourd’hui pour les verts, version Belmadi, le nouveau sélectionneur national. Il est vrai que l’arrivée de ce technicien avait eu pour effet de rendre le «sourire» à tous ou presque. Car, il y aura toujours des «mécontents», c’est une histoire de convenance d’idées ou de goûts. Toujours est-il, il y a vraiment quelque chose qui a changé, mais sur le plan des résultats techniques, on peut dire que c’est encore problématique. Le fait que notre équipe nationale ne gagne pas à l’extérieur ne fait qu’accentuer les inquiétudes des uns et des autres. Il faut dire que cette inefficacité hors de nos frontières est en train de durer dans le temps. Elle remonte à plus de trois années. D’ailleurs, la dernière fois, ce fuit à Cotonou devant le Bénin (3 à 1). Depuis, on peut dire que c’est la «dèche» pour nos capés et notre sélection nationale. La dernière fois qu’on a été battus fût devant ce même Bénin sur le score de 1 à 0. On trouve des difficultés pour relever le défi devant des équipes africaines qui s’adaptent mieux que nous aux conditions locales. Elles sont plus athlétiques et surtout «agressives» dans leur façon de jouer et de «casser» le jeu. Les nôtres sont assez techniques, mais cela ne suffit pas. D’où le fait qu’ils trouvent des difficultés pour asseoir leur jeu et de les prendre à «la gorge». Cela doit changer, surtout que les africains misent énormément sur le «jeu dur» et autres pour nous intimider. C’est une chose qui est en leur faveur pour le moment. Il est vrai que les joueurs craignent les blessures et c’est tout à fait normal. D’autres joueurs ne supportent pas les conditions climatiques de l’Afrique et certains ne savent pas jouer sur les terrains «bosselés» de certains pays. Par exemple, le stade de Lomé où aura lieu la rencontre entre le Togo et l’Algérie, est en «tartan» et on dit même qu’il est de «mauvaise qualité». C’est ce qui rend la tâche des nôtres encore plus difficile. Toutefois, tous ces inconvénients ne doivent pas rester comme un «appendice» pour justifier l’injustifiable. Les algériens sont connus pour leur pugnacité, témérité et surtout leur abattage et ils ont toujours fait preuve de cela sur le plan des compétitions africaines et internationales. L’adversité, on connaît. Ce n’est pas une surprise que les verts se distinguent dans les grandes manifestations. Les nôtres sont en train de tout faire pour renverser la vapeur et remettre notre football sur les bons rails. Pour cela, ils doivent sortir le grand jeu pour ramener de Lomé la victoire que tout le monde attend. Il faut dire, qu’aujourd’hui, les verts sont pratiquement à «portée de tir» des togolais de Claude Leroy. Il y a deux points seulement qui séparent les deux équipes. En mars 2019, on les recevra, chez nous, à Tchaker, mais tout compte fait, mieux vaut se rassurer maintenant que d’attendre l’ultime journée de ces éliminatoires de la CAN2019 pour en être fixé. Ce serait auquel cas «suicidaire» Car, en football, les «accidents» sont légions. Par conséquent, on ne doit pas faire «joujou» avec la qualification qui nous «ouvre les bras». On n’a pas le droit de rater une telle aubaine. Il faudra enlever tout espoir à cette équipe togolaise dans son propre «fief» de Lomé et mettre sur le carreau un adversaire qui veut se refaire une santé sur notre dos. Cela ne doit pas se faire. On est d’accord avec Belmadi lorsqu’il dit : «Je vais à Lomé pour la gagne.» il sait qu’un autre mauvais résultat pourrait être très préjudiciable. C'est-à-dire qu’il ne faudra pas remettre les togolais sur la bonne voie. Un scénario qui ne fera pas nos affaires. C’est presque une certitude. On doit aller gagner et mettre fin à nos «insuccès» hors de nos frontières. C’est à ce niveau qu’on devra s’améliorer !

Hamid Gharbi