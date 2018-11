Togo - Algérie : Défaite interdite

«Il est temps de vaincre le signe indien et mettre fin à cette mauvaise dynamique qui poursuit la sélection nationale, lors de ses déplacements en Afrique. Pour cela, nous devons arracher la victoire face à cette équipe du Togo et assurer, par la même, la qualification pour la CAN-2019, avant l’ultime journée de cette phase des poules.

Bien que l’EN n’est pas tout à fait au point pour reprendre la place qui lui correspond dans la hiérarchie continentale, il n’en demeure pas moins que les joueurs sont déterminés à réaliser un bon résultat dès cette confrontation face à la sélection togolaise. Ils se sentent vraiment capables de relever le défi. Nous avons travaillé cette semaine avec beaucoup de sérénité et de concentration. Les joueurs sont conscients du défi qui nous attend à Lomé. Ca sera un véritable combat, si on peut qualifier cette confrontation ainsi. Ca sera sans nul doute un match âpre, avec beaucoup d’intensité et beaucoup d’envie de la part des deux équipes», a déclaré le coach national, Djamal Belmadi, vendredi à l’aéroport d’Alger, avant le départ des Verts pour la capitale Lomé. L’Algérie, qui partage la tête du classement du groupe D avec le Benin, avec 7 points, sera confrontée aujourd’hui à 17h00 au stade municipal de Lomé, à son homologue togolaise. Une rencontre comptant pour l’avant dernière journée de la phase des poules. Abordant l’absence de certains éléments, à l’image de Brahimi ou encore Farès, le sélectionneur national a tenu à souligner : «Nous avons des éléments tout à fait en mesure de faire le travail et se monter à la hauteur de ce qu’on attend d’eux. Je peux, par ailleurs, vous dire que notre adversaire aussi aura des joueurs qui manqueront à l’appel. Se sont les aléas du football. Il faut faire avec et savoir se préparer en conséquence.» Pour rappel, Belmadi, qui s’est passé des services de Bentaleb, Guedioura et Belfodil, a fait appel à Chita, Belamri et Belaili pour le déplacement au Togo.

De son côté, l’entraîneur des éperviers semble avoir une idée bien précise sur son adversaire et la façon avec laquelle il compte déjouer les plans de Belmadi, malgré quelques appréhensions. «Il est impératif pour nous de remporter ce match, car cela nous permettra de rester en course pour la qualification. De toute façon, le Togo n'a pas trop le choix. Surtout qu'il est appelé à se produire devant son public. Cela dit, ça ne sera certainement pas simple. La tâche s'annonce difficile, face à une bonne équipe algérienne qui possède de très bonnes individualités. Nous aussi nous avons de sérieux atouts à faire valoir. Nous allons les bousculer, en défendant très haut et en plaçant des attaques bien orchestrées dès la récupération du ballon. Nous allons mettre du rythme et surtout être présents dans les duels.

La seule chose que je redoute, c’est bien évidement l’état de la pelouse qui risque d’être un sérieux handicap pour les vingt-deux acteurs», a annoncé le technicien français, en abordant cette confrontation déterminante et la façon avec laquelle son team va l’aborder. A noter que cette partie sera dirigée par un trio d’arbitres kenyan, à savoir M. Davies Ogenche Omweno, assisté par Gilbert Cheruiyot et Tony Kidiya.

Rédha M.

Farès déclare forfait à son tour

Djamel Belmadi a dû faire face à plusieurs blessés durant le stage de préparation du très important Togo-Algérie. Le sélectionneur national a perdu deux joueurs titulaires à la veille du rendez-vous, en l'occurrence Brahimi et Farès.

Fait inattendu, Mohamed Farès a déclaré forfait pour le match face au Togo, comptant pour la 5e journée des éliminatoires pour la CAN-2019 le jour du déplacement à Lomé. L'arrière gauche, qui a souffert d'une blessure à la cuisse il y a deux semaines, est pourtant revenu à la compétition et est arrivé à Sidi-Moussa il y a moins d'une semaine en forme. Bien qu'il ait pris part aux séances d'entraînement à Sidi-Moussa, le joueur de Hellas Vérone a fini par déclarer forfait lui aussi au même titre que Yacine Brahimi, libéré la veille, mercredi, par le staff technique national en raison d'une blessure apparemment grave.

Pour palier à la défection de Farès, Djamel Belmadi dispose d'au moins deux solutions de rechange. Le sélectionneur national peut, en effet, compter ou bien sur Ramy Bensebaini, qui a l'habitude de jouer dans ce poste au Stade Rennais, ou lancer dans le bain Ayoub Abdelaoui, qui a beaucoup joué dans ce poste lui aussi à l'USMA et au FC Sion, bien qu'il ait été formé comme défenseur central.

Le sélectionneur national dispose d'au moins vingt-quatre heures devant lui pour peaufiner sa stratégie de jeu et arrêter définitivement l'équipe qui sera appelée à relever la lourde tâche de valider la qualification de l'EN à la CAN-2019.

Les verts devront, outre l'adversité, surmonter le handicap de la pelouse synthétique du Stade Municipal de Lomé qui risque sérieusement de se révéler l'adversaire le plus dur à surmonter durant cette rencontre. Bon vent aux Verts !

Amar B.