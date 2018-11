anniversaire de la proclamation de l’état de Palestine et de la mort d’Arafat : L’Algérie s’en souvient

C’est dans une ambiance empreinte de recueillement et d’émotion qu’a été organisée, hier à Alger, au siège de l’ambassade de Palestine, la célébration du 30e anniversaire de la proclamation de l’Etat de Palestine ainsi que la commémoration du 14e anniversaire de la mort de l’ancien président palestinien, Yasser Arafat. En effet, il y a de cela 14 ans s’est éteint un des grands noms de l’histoire de la Palestine, symbolisant la lutte de ce peuple pour le recouvrement de sa liberté, ce dernier a, un certain 15 novembre 1988, proclamé à Alger la naissance de l’Etat palestinien. C’est devant une foule importante, composée essentiellement de la communauté palestinienne en Algérie et de représentants de partis politiques ainsi que des militants associatifs que s’est exprimé, à cette occasion, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en Algérie, Louay Aissa, réitérant sa profonde reconnaissance pour le soutien inconditionnel de l’Algérie et du Président Abdelaziz Bouteflika à la question palestinienne. Il a ajouté que notre pays occupe une place particulière dans le cœur des Palestiniens. «L’Algérie a toujours été au rendez-vous, ce pays est dans nos cœurs, son engagement pour la Palestine est une constance inébranlable. Je dois dire que l’Algérie est notre compagnon de lutte, un compagnon ô combien fidèle». Il a affirmé que c’est un véritable honneur de pouvoir célébrer la proclamation de l’Etat palestinien au pays du million et demi de martyrs. Ainsi, c’est avec émotion que l’ambassadeur a rappelé qu’il n’y a pas d’autre solution pour libérer la Palestine que le renforcement des rangs et de l’unité nationale palestinienne. M. Louay Aissa a déclaré que le peuple palestinien n’a peut-être pas des moyens financiers énormes mais a une foi inébranlable dans son juste combat, rappelant que l’ennemi sioniste vise à éliminer la cause palestinienne, mais que rien ne pourra arrêter les revendications légitimes du peuple palestinien.

Il convient de rappeler qu’à l’occasion de la célébration de ce 30e anniversaire, le Président Abdelaziz Bouteflika avait réitéré le soutien indéfectible de notre pays au peuple palestinien dans son combat pour l’autodétermination et le recouvrement de tous ses droits nationaux légitimes.

Sami Kaïdi