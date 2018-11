l’ONU adopte 8 résolutions

L'Assemblée générale des Nations unies a voté, hier, en majorité écrasante en faveur de huit résolutions sur la Palestine, prouvant ainsi le soutien de la communauté internationale à la cause palestinienne en dépit des tentatives menées par les Etats-Unis pour l'affaiblir et la contrecarrer.

L’observateur permanent de la Palestine auprès de l’ONU, Riyad Mansour, a indiqué que l'Assemblée générale de l'ONU a voté en faveur de quatre résolutions relatives à l'Office de secours des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et de quatre autres sur les pratiques des forces d'occupation israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, a rapporté l'agence Wafa. Affirmant que ce vote de la communauté internationale est une «preuve du soutien permanent à la cause palestinienne», le diplomate palestinien a affirmé que sept projets de résolutions ont été approuvés en majorité écrasante par 155 Etats membres, alors que 10 autres pays se sont abstenus.

Il s’agit, entre autres, des projets de résolution portant sur les «Personnes déplacées à la suite des hostilités de juin 1967 et des hostilités qui ont suivi», des «Opérations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient» et «des propriétés des réfugiés de Palestine et leurs revenus». Ces textes de résolution ont été entérinés par 155 voix pour et 5 contre (Etats-Unis, Canada, Israël, Iles Marshall, Etats fédérés de Micronésie), tandis que 10 pays se sont abstenus (Australie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guatemala, Honduras, Mexique, Palaos, Rwanda, Iles Salomon, Togo), a-t-il fait savoir. L’Assemblée générale de l’ONU a approuvé, également, un projet de résolution sur «l’applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 aux territoires palestiniens occupés, y compris El Qods-Est et aux autres territoires arabes occupés», a-t-il souligné. Une série de résolutions relatives au rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés a été adoptée. Par ailleurs, l’Assemblée générale de l’ONU a voté, durant sa plénière, en faveur de la souveraineté de la Syrie au Golan syrien occupé par Israël et a considéré toutes les mesures qui y sont prises par l’occupant israélien comme «nulles et non avenues».