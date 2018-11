En solidarité avec le peuple sahraoui : imposante manifestation à Madrid

Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Madrid pour appeler à la décolonisation et à l’indépendance du Sahara occidental, et réclamer au gouvernement espagnol l’annulation de «la Déclaration de Madrid signée en 1975, ayant permis l’invasion marocaine des territoires sahraouis». «Pacte illégal», «Espagne responsable, le Maroc coupable», étaient entre autres slogans scandés lors de cette manifestation.

Les participants à la grande marche qui s’est ébranlée depuis la place d’Atocha, au centre de Madrid, ont brandi des banderoles aux revendications légitimes du peuple sahraoui dans sa lutte contre l’occupation et dénonçant la position du gouvernement espagnol.

La marche de soutien au peuple sahraoui a été notamment une occasion pour évoquer le 43e anniversaire de la signature de la Déclaration de Madrid (14 novembre 1975), qui avait ouvert la voie à l’invasion marocaine des territoires sahraouis. «Nous sommes solidaires avec le peuple sahraoui et nous le soutenons dans sa lutte», ont crié, sans cesse, les manifestants. La marche de solidarité avec les Sahraouis a pris fin à la place de Mayor, emblématique place du centre de Madrid. «Justice», «Solidarité avec le peuple sahraoui (en lutte) pour la liberté et l’indépendance», pouvait-on également lire sur les banderoles brandies par les participants à cet événement, lors duquel des appels à la «lutte armée», ont été également entendus parmi les manifestants.

Cette manifestation a été, en outre, mise à profit pour réclamer le droit légitime à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, et appeler à la libération des militants politiques du groupe Gdeim Izik.

«C’est un message claire destiné à l’Espagne, la France et l’occupant marocain pour mettre un terme à la souffrance du peuple sahraoui», a déclaré à l’APS, une militante argentine soutenant la cause sahraouie.

La manifestation est également destinée à réitérer le soutien inconditionnel à l’exercice du peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.

Pour ce qui est de la conférence, les participants à l’Eucoco 2018 ont souligné la solidarité internationale avec les Sahraouis, réaffirmant la nécessité de s’en tenir au processus de l’Onu pour le règlement du conflit du Sahara occidental, sur la base des résolutions onusiennes garantissant au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination et l’indépendance, pour lequel il poursuit sa lutte depuis plus de 40 années sous la bannière du Front Polisario, son unique et légitime représentant.

Déclaration

Renforcer le mouvement de solidarité parlementaire avec les Sahraouis

La 43e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui a réitéré la nécessité de renforcer les liens entre le mouvement de solidarité et les différents intergroupes parlementaires afin d’«encourager les rencontres et les actions internationales, pour lutter contre l’inclusion du Sahara occidental dans le champ d’application des accords commerciaux UE-Maroc». Tant au niveau européen, que national, régional et local, les participants à la Conférence ont souligné «l’impératif de sensibiliser les élus sur ce qui constitue une violation du droit international et communautaire».

«A ce titre, il est important de renforcer les liens entre le mouvement de solidarité et les différents intergroupes parlementaires afin d’encourager les rencontres et les actions internationales», lit-on dans le document final ayant sanctionné les deux jours de travaux de la conférence. Dans ce contexte, les participants ont été unanimes sur l’appel au «renforcement du réseau interparlementaire constitué d’un axe à part entière de nos actions de plaidoyer». En outre, après avoir salué le travail remarquable de l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler, en vue de ramener le Front Polisario et le Maroc autour de la table de négociations, l’Eucoco a estimé «indispensable» de poursuivre le plaidoyer auprès du Parlement européen afin de «lutter contre l’inclusion du Sahara occidental dans le champ d’application des accords commerciaux UE-Maroc». Le Parlement européen devrait se prononcer sur ces accords commerciaux amendés le 3 décembre 2018. Si l’accord proposé par la Commission est adopté par le Parlement européen, il conviendra de «mener une campagne de dénonciation si possible, avec des ONG internationales», ont-ils insisté.

A la même occasion, les participants ont déploré la volonté du Conseil européen et de la Commission européenne de contourner le droit européen en voulant inclure le Sahara occidental occupé dans le champ d’application d’accords commerciaux signés entre l’UE et le Maroc. Elle encourage le Parlement européen à se ranger du côté du droit international et européen en votant à l’encontre des amendements proposés par la Commission européenne. L’importance du rôle que joue l’Union Africaine (UA) dans la défense du droit d’existence et de représentation de la RASD a été soulignée, en particulier, lors des sommets avec des Etats ou institutions ne reconnaissant pas officiellement le République sahraouie, a-t-on rappelé. Durant la conférence, un point de situation sur les développements dans le dossier du conflit du Sahara occidental a été établi par les participants, qui ont salué la table ronde prévue à Genève les 4 et 6 décembre sous l’égide de l’Onu entre les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario. Par ailleurs, la conférence s’est réjouie du fait que l’Union africaine s’engage à créer «un mécanisme permanent dédié à la question du Sahara occidental», exprimant son encouragement à redéployer une délégation au sein de la Mission de l’Onu pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso). La conférence, qui s’est tenue sur deux jours sous le slogan : «Pour l’indépendance du Sahara occidental. La responsabilité de l’Espagne et de l’Europe dans la solution», a rassemblé plus de 400 participants venus d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine. Les travaux de ces assises se sont déroulés sous la houlette du président du Conseil national (Parlement) de la République arabe démocratique sahraouie (RASD), Khatri Adouh, en présence du président de l’Eucoco, Pierre Galand.

Si Affif, président de la Commission des AE,de la coopération et de la communauté à l’APN :

«Conférence internationale de soutien au peuple sahraoui à Alger début 2019»

«Nous prévoyons d’organiser une conférence parlementaire internationale en solidarité avec le peuple sahraoui à Alger, au début de l'année 2019, a déclaré M. Si Affif, président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'APN à l’occasion de sa participation à la 43e Conférence européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco 2018). M. Si Affif a estimé que «la priorité aujourd'hui pour les parlementaires est de faire une évaluation des travaux accomplis et de réunir les efforts à travers des activités en soutien à la juste cause du peuple sahraoui ainsi qu'à son droit à l’autodétermination et à l’indépendance».

Se félicitant de la création du Réseau parlementaire international d'appui à la lutte du peuple sahraoui, qui avait été approuvée lors de la dernière conférence de coordination tenue à Paris, M. Si Affif a préconisé la mise en place d’«un plan de travail cohérent» dans le cadre du réseau international parlementaire visant notamment «la médiatisation dans les pays à la position négative envers la cause sahraouie».

«Nous devons encourager les activités communes entre les parlementaires, et travailler surtout à l’échelle régionale, continentale et internationale sur des bases solides afin d’assurer un travail continu, permanent, divers et global», a conclu le parlementaire algérien.