Activité des partis

Rencontre régionale des anciens élus FLN à Annaba

Soutien au président Bouteflika

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a réitéré hier à Annaba, le soutien des anciens élus du FLN au président Abdelaziz Bouteflika.

Intervenant lors d’une rencontre régionale des anciens élus nationaux et locaux du parti des wilaya de Annaba, El Tarf, Skikda, Guelma, Souk Ahras et Tébessa en présence de deux ex-ministres en l’occurrence MM. Amar Tou et Rachid Haraoubia au palais des arts et de la culture Mohamed-Boudiaf, il a mis en exergue les importants acquis et réalisations accomplies sous la conduite éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

M. Bedda a appelé l’assistance à resserrer les rangs et se préparer aux prochaines échéances dans le pays. «Nous avons appris au parti du FLN à ne pas ignorer les sacrifices et les efforts consentis pour la préservation de la paix et de la stabilité à partir de la politique de réconciliation nationale qui a permis de mettre fin à l’effusion de sang pendant une décennie entière», a-t-il argumenté. Ce qui a fait du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une personnalité singulière et un homme de paix, a souligné le ministre, appelant le Chef de l’Etat à poursuive les réalisations et à répondre aux préoccupations, aspirations et ambitions du peuple en matière de développement. Outre les actions de soutien et de solidarité sociale en faveur des couches démunies, le Président de la république a rétabli la place de l’Algérie dans le concert des Nations aussi bien à l’échelle continentale que régionale.

«Nous saluons la désignation de l’actuel président de l’APN, Mouad Boucharab à la tête du directoire du FLN», a souligné le ministre, appelant à un renforcement du Front national.

B. Guetmi

TAJ

développer les localités frontalières

Le président de TAJ, Amar Ghoul, a plaidé hier, depuis Tébessa pour hâter la mise en œuvre des programmes de développement des localités frontalières afin de «sécuriser la bande frontalière, la développer et l’immuniser contre les dangers qui la guettent». M. Ghoul a rappelé que son parti a élaboré depuis sa création un programme inspiré des principes de la Révolution de novembre 1954 et de l’initiative de la réconciliation et de la concorde nationales prônées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le but de construire «une patrie unie, indépendante et prospère et relever les défis sécuritaires, économiques, sociales et culturels». Le travail, a-t-il ajouté, «est actuellement en cours, en coordination avec plusieurs partis et partenaires, pour concrétiser une charte politique éthique de lutte contre les diverses formes de corruption dans la société» avec l’objectif de bâtir «une Algérie sécurisée, stable, développé, forte et leader». Concernant la prochaine élection présidentielle, le président de TAJ a réitéré la position «ferme et immuable» de soutien de son parti au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le président de TAJ a également indiqué que la coalition présidentielle, composée du Front de libération nationale (FLN), du Rassemblement national démocratique (RND), du Mouvement populaire algérien (MPA) et du TAJ connaîtra «un dynamisme puissant et une action intense pour soutenir le programme du chef de l’Etat» qui sera, a-t-il soutenu, «à la hauteur des exigences de la conjoncture prochaine».

RND

Poursuivre le processus d’édification nationale



Mandaté par le Secrétaire général du RND pour présider une rencontre du bureau local de cette formation politique, le porte-parole du parti, M. Seddik Chihab, a appelé hier à Constantine les jeunes générations à «s’inspirer des sacrifices des chouhada et œuvrer à apporter leur contribution à l'élan d'édification du pays» et «à être vigilants pour déjouer toutes les tentatives visant la stabilité du pays». Il a ajouté que le soutien apporté par le RND au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est un «message fort de fidélité à la génération de novembre 1954». Soulignant que le Président, initiateur de la réconciliation et de la concorde nationales, est «porteur d'un programme de réforme profond s'adaptant totalement avec la vision du RND», M. Chihab a attesté que le choix de la continuité que prône sa formation politique était dicté par le souci «de consolider les fondations d’une société solidaire et harmonieuse sous l’égide du principe du vivre ensemble en paix». Il a salué les efforts déployés dans la relance économique à travers le pays et a attesté que l'Algérie «a besoin de la stabilité pour parachever le programme de développement et de consécration de la démocratie».

El Islah

Appui à la candidature du président Bouteflika



Le président du parti du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a plaidé, hier à Djelfa, pour l’impérative implication de tous dans l’instauration de la stabilité institutionnelle. «Nous appelons à une contribution de tout un chacun dans l’instauration de la stabilité institutionnelle ( ..) ainsi qu’au respect des impératifs de l’opération électorale, dans le but de renfoncer le processus démocratique en cours et de la préservation des acquis réalisés en matière de libertés et de consécration de l’Etat de droit», a souligné Ghouini. Aussi, a-t-il lancé un appel à tous les partenaires politiques et acteurs concernés par le processus électoral, en vue du «respect des règles de l’exercice démocratique» susceptibles, selon lui, de «garantir la sécurité et la stabilité du pays, parallèlement à l’unité des rangs face aux défis et autres complots visant notre sécurité et unité nationales». M. Ghouini, qui a exprimé son inquiétude à l’égard du rejet, voire le «désintérêt total des jeunes à l’égard de la chose publique», a cité ce fait comme étant à l’origine de l’»apparition, dans notre société, de certains mouvements et doctrines qui nous sont étrangers», a-t-il estimé.

A l’entame de son discours, Filali Ghouini a annoncé la décision prise, par son parti, d’adhérer à l’«appel à la candidature du président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, aux prochaines présidentielles». Une décision prise par les cadres du parti «pour préserver l’Algérie et son projet civilisationnel», a-t-il soutenu.