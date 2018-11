Médicaments innovants contre le cancer : En faire bénéficier les malades

De nouveaux médicaments permettant de traiter efficacement le cancer seront introduits en Algérie en 2018, a indiqué le chef de service d'oncologie médicale au Centre Pierre-et-Marie-Curie d'Alger, le Pr Kamel Bouzid. Plusieurs rencontres ont été organisées entre la Pharmacie centrale des hôpitaux et les spécialistes en vue de l'acquisition de ces médicaments innovants. En outre, le président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (SAFRO) a souligné, vendredi, la nécessité de mettre à la disposition de tous les malades atteints de cancer les médicaments innovants. Le Pr Adda Bounedjar, qui s’est exprimé en marge de la 10e édition du congrès «Oncology Meeting» sur le cancer du sein, des poumons et de la prostate, a indiqué que le traitement par des médicaments innovants sera disponible au niveau du Centre, de l’Est et de l’Ouest du pays. Pour le Pr Adda Bounedjar, il est nécessaire de doter les autres centres du pays de ces nouveaux médicaments, permettant ainsi à l’ensemble des personnes atteintes de cancer de bénéficier de ce traitement, dont le coût oscille entre 20.000 et 100.000 euros par an pour chaque malade.

Le président de la SAFRO a mis l’accent sur l’intérêt de créer des commissions régionales regroupant tous les chefs de service des centres et des hôpitaux de prise en charge de traitement du cancer pour trouver une solution à cette question et arriver à un consensus sur la manière de fournir le traitement innovant aux malades. En Algérie, les données épidémiologiques des cancers issues du réseau national des registres des cancers s’inscrivent dans la tendance évolutive mondiale et indiquent que l’incidence annuelle des cancers continuera d’augmenter, en passant de 41.870 cas en 2015 à 49.000 en 2020 et à 61.000 cas en 2025. En effet, des milliers de nouveaux cas de cancers sont enregistrés chaque année.

Kamélia H.