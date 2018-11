Stratégie nationale de lutte contre les inondations : UN PROGRAMME PRIORITAIRE

Ces dernières années, on assiste de plus en plus, en Algérie, aux effets dévastateurs des inondations qui affectent aussi bien le nord que le sud du pays.

Le secteur des Ressources en eau a pris en charge ce phénomène, par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de prévention et de lutte contre les inondations.

Cette stratégie, élaborée dans le cadre d'un programme de partenariat et de coopération avec l'Union européenne, a fait l’objet d’une journée d’étude organisée, hier, par le ministère des Ressources en eau, au Centre international des conférences (Alger), en présence du ministre du secteur M. Hocine Necib, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nouredine Bedoui, ainsi que de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables Mme Fatma-Zohra Zerouati. Dans son allocution d’ouverture, M. Necib a mis l'accent sur l'impératif développement de la complémentarité et la coordination opérationnelle entre les différents secteurs afin d'anticiper les inondations et en réduire les dangers. «Cette journée d'étude a pour objectif la présentation de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les inondations», a précisé M. Necib, ajoutant qu'un atelier sera consacré au débat et à l'enrichissement de cette stratégie en marge de la rencontre. « L'atelier sera sanctionné par l'élaboration d'un plan d'action minutieux pour la mise en œuvre de cette stratégie, à court et à moyen terme», a-t-il dit. Cette stratégie repose sur cinq grands axes, à savoir, le renforcement de la sensibilisation aux risques d'inondations, la réduction de la précarité, la révision de la planification des structures de protection des inondations, l'aménagement durable des territoires, outre la promotion de la coopération et de la coordination institutionnelles, a expliqué le ministre. Il a affirmé, dans ce sens, que l'étude avait défini 689 sites exposés aux risques d'inondations à différents degrés, ajoutant qu'elle comporte un mécanisme pour faire face à ce danger à l'horizon 2030. Outre le développement d’un système national de prévention et d’alerte précoce des risques d’inondations, le mécanisme prévoit la réalisation de plans de prévention spéciaux à chaque site, ainsi que des programmes de réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations. S’agissant du système national de prévention et d’alerte précoce, M. Necib a fait état de l’acquisition de 100 stations de collecte automatique de données par capteurs sans fil, ce qui permet, a-t-il expliqué, de suivre le taux de pluviométrie ainsi que le niveau des eaux des oueds, afin d’anticiper et de prévenir les inondations à l’aide des techniques les plus récentes.



Convention de coopération entre l’ASAL et l’ANRH pour l’élaboration de 30 plans de prévention contre les inondations



Pour le ministre, les 80 grands barrages composant le parc national des barrages contribuent actuellement à la maîtrise des ruissellements des eaux des oueds à travers le territoire national. Il a fait savoir, par ailleurs, que les dangers guettant les grands barrages sont pris en charge à travers, notamment, la réalisation de plusieurs études sur ces dangers à partir d’une conception diagnostique du projet portant mesures préventives devant être suivies au niveau de chaque barrage. Il a cité, également, l’élaboration de cartographies pour les régions à risque d’inondations, précisant que les études en question ont été effectivement menées au niveau de 51 barrages, le reste étant à un stade avancé. Précisant, dans ce sens, que la prise en charge des inondations a été initiée depuis 2000, le ministre a rappelé que l'Etat a consenti d'importants investissements ayant permis la concrétisation de près de 380 opérations à travers le territoire national, citant, dans ce cadre, la réalisation de barrages érecteurs, de digues, outre l’aménagement d’oueds. Il a indiqué, dans ce sens, que les travaux de réalisation de 192 projets sont en cours. A noter qu’en marge de la journée d’étude sur la nouvelle stratégie nationale de prévention des risques des inondations, un accord de coopération entre l'Agence spatiale algérienne (ASAL) et l'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) a été signé, pour élaborer et mettre en œuvre 30 plans de prévention contre les risques des inondations. Il a été signé par le directeur de l'ASAL, Azeddine Oussedik, et le directeur général de l'ANRH, Toufik Mesrati. « Cet accord prévoit la réalisation de 30 plans préventifs visant à réduire les risques d'inondation à l'aide d'images satellitaires. C’est un mécanisme qui servira de cadre de coordination entre les différents secteurs», a expliqué M. Necib.



47 milliards de dinars pour la prise en charge des dernières inondations



Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a mis en avant la vision du Président de la République, portant actualisation de la Stratégie nationale de prévention des risques de catastrophes et l’esquisse de ses contours à l'horizon 2030. En concrétisation de cette vision ambitieuse, le ministère de l'Intérieur s’est fixé comme priorité la prévention des grands dangers qui guettent le pays, a indiqué Noureddine Bedoui dans son intervention. Il a rappelé la prise en charge immédiate des citoyens, victimes d'inondations enregistrées cette année, suite aux fortes précipitations survenues, en un temps court, au niveau de 21 wilayas, ayant nécessité près de 47 milliards de DA pour effacer leurs séquelles et permettre un retour à la normale. Le ministre a évoqué également les gros efforts déployés, grâce notamment à la forte mobilisation des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), des différents départements ministériels, de la Gendarmerie nationale (GN), de la Sûreté nationale, de la Protection civile, des collectivités territoriales, des établissements publics et privés, ainsi que des citoyens et du mouvement associatif. Cela prouve, a-t-il dit, que tout un chacun est concerné par les risques d’inondations. Il faut souligner par ailleurs que le ministère de l’Intérieur a adopté, depuis 2017, un nouveau plan d'action pour faire face aux catastrophes naturelles qui a donné ses fruits cet été en matière de lutte contre les feux de forêts grâce à la mobilisation de tous les secteurs ministériels, les autorités locales, la protection civile et la délégation nationale des risques majeurs. De son côté, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a souligné la volonté des pouvoirs publics pour lutter contre les changements climatiques et s’adapter aux nouvelles conditions climatiques du pays, avant d’expliquer qu’un processus d’actualisation du Plan national climat (PNC) a été engagé dans le but de fédérer l’ensemble des acteurs algériens autour des réponses à apporter aux défis soulevés par les changements climatiques. Fatma- Zohra Zerouati a rappelé également que le PNC compte 156 actions ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à -7% à l’horizon 2030.

Salima Ettouahria

Publication des recommandations dans le cadre de la stratégie nationale

Appel à l’actualisation des études hydrologiques



Les recommandations liées à la stratégie nationale de lutte et de prévention contre les inondations ont été rendues publiques, appelant notamment à l’actualisation des études hydrologiques à travers le pays. La directrice de la planification et des affaires économiques au ministère des Ressources en eau, Fadela Hamdaoui, a plaidé pour l’actualisation des études hydrologiques, notamment au niveau des 233 sites classés «à risque élevé». Les auteurs de ces recommandations ont également pointé l’intérêt de moderniser les stations hydrométriques, de renforcer la réglementation sur la délimitation du domaine public hydraulique et d’entretenir les oueds et ouvrages de protection contre les inondations. Autre recommandation, a-t-elle poursuivi, la prise en charge «en urgence» des effets des dernières inondations qui ont touché le pays, dont le coût est estimé à 47 milliards de dinars par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Le ministère de l'Intérieur suggère également de réglementer et de préserver les zones d’épandage des crues et l’élaboration d’un guide pratique de restauration des oueds. De plus, il s’agira pour Mme Hamdaoui de rétablir les zones inondables et mettre en place un système de veille et d’alerte pour les sites prioritaires.