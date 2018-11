11e Sommet extraordinaire de l’Union africaine

l M. Ouyahia plaide pour une organisation continentale PENSÉE ET PROMUE PAR ET POUR LES AFRICAINS.

l Parce qu’il incarne les principes et les valeurs qui nous unissent, LE TRAITÉ CONSTITUTIF DOIT ÊTRE PRÉSERVÉ DE TOUTE RÉVISION.

l M. Ouyahia rencontre à Addis-Abeba le Président sud-africain.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a rencontré, hier à Addis-Abeba, en marge du 11e Sommet, le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, auquel il a transmis un message de fraternité et d’amitié du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

L’échange a porté notamment sur les relations bilatérales. Dans ce cadre, l’accent a été mis sur la tenue, avant la fin de l’année à Alger, de la Commission mixte algéro-sud-africaine, sous la présidence des deux ministres des Affaires étrangères, en vue de poursuivre les efforts des deux pays visant à consolider et diversifier davantage le partenariat stratégique qui lie l’Algérie et l’Afrique du Sud. Les discussions ont également porté sur les questions d’actualité, sur l’agenda africain et international, sur lesquelles s’est dégagée une convergence de vues entre les deux pays. Le Président Ramaphosa a chargé M. Ouyahia de transmettre ses sentiments fraternels et de considération au Président Bouteflika et ses vœux de progrès au peuple algérien.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est également entretenu avec le président du Conseil des ministres égyptien, Mustapha Madbouly. L’entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. A cet égard, les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des liens qui unissent les deux pays et ont exprimé leur engagement à poursuivre leurs efforts en vue de donner un nouvel élan à la coopération algéro-égyptienne, notamment à l’occasion des prochaines échéances bilatérales. Les deux Premiers ministres se sont également félicités de la consultation régulière entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun. Dans ce cadre, ils ont réitéré leur attachement à la stabilité de la Libye voisine et à ne ménager aucun effort, notamment dans le cadre de la tripartite Algérie-Egypte-Tunisie, pour faire avancer le processus de paix en Libye. Dans le même sillage, les deux Premiers ministres ont également réitéré leur engagement à travailler de concert sur les questions africaines de l’heure, notamment celle de la réforme de l’Union africaine, et ce, dans la perspective de la présidence en exercice de l’Union par l’Egypte en 2019. D’autres questions dont notamment la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ont également fait l’objet d’échanges entre les deux responsables. L’entretien s’est déroulé en présence de M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères.



Une Organisation pensée par les Africains et pour les Africains



Le Premier ministre, en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a souligné, à l'ouverture des travaux du 11e Sommet extraordinaire, que «l’Algérie sera aujourd’hui et demain un défenseur et un acteur convaincu d’une organisation continentale pensée et promue par les Africains et pour les Africains», ajoutant que c'est «une Organisation où se retrouvent et où fusionnent souverainement nos volontés nationales au profit de notre unité et de notre solidarité».

Il a également mis en exergue l’importance qu’accorde l’Algérie à l’Afrique en déclarant qu’elle «considère son appartenance africaine comme un élément central de son identité et demeure fidèle aux solidarités qu’elle a partagées avec les autres peuples et pays du continent pour les causes de la liberté et du développement».

Ce Sommet étant axé sur la question de la réforme institutionnelle de l’UA, M. Ouyahia a, tout en soulignant l’adhésion de l’Algérie à ce processus et en faisant part de sa satisfaction des nombreux consensus dégagés autour de certaines questions, appelé à poursuivre la finalisation des aspects toujours en discussion.

A ce titre, M. Ouyahia a réaffirmé un certain nombre de principes que l’Algérie considère comme «essentiels» pour le succès de la réforme de l’Organisation continentale. Il s’agit en premier lieu, a indiqué M. Ouyahia, des «principes et valeurs contenus» dans l’Acte constitutif de l’UA et qui continuent d’unir ses Etats. Il a, dans ce cadre, ajouté que «l’Union africaine doit, naturellement, demeurer sous le contrôle souverain des Etats membres et ses mécanismes ont la charge de mettre en œuvre les décisions et les politiques arrêtées par les instances délibérantes».

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de maintenir la procédure d’élection des membres de la Commission de l’Union africaine, selon les critères de parité et de représentation équitable. S’agissant des questions d’intégration régionale, M. Ouyahia a appelé à la préservation de la place des sous-régions et des communautés économiques régionales, en relevant que la création de la zone de libre-échange continentale et le renforcement du rôle de la Commission de l’Union ne doivent pas remettre en cause ces réalités. Dans le même sillage, M. Ouyahia a abordé la question liée à la future agence de développement de l’UA, en relevant que celle-ci «devra préserver et mettre en œuvre les décisions déjà adoptées par l’Union en matière de développement, qu’il s’agisse de programmes prioritaires ou qu’il s’agisse de l’Agenda 2063, tout en préservant les acquis légués par le NEPAD et en consolidant ses projections de développement».

S’agissant du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), le Premier ministre a appelé au maintien du caractère volontaire de ce mécanisme. Les questions de la gestion administrative et financière étant également à l’ordre du jour du Sommet, M. Ouyahia a indiqué que «l’Union africaine doit accorder une grande importance à la rationalisation des dépenses, surtout que nous voulions affirmer l’autonomie financière de notre Union».

Il a, dans le même ordre d’idée, appelé à la révision du barème des contributions des Etats membres, en soutenant que «l’Algérie, qui a toujours donné l’exemple par sa disponibilité et sa régularité en la matière, considère qu’une répartition plus équitable des contributions financières entre les Etats membres est aussi un élément important dans le cadre de la réforme de l’Union africaine».

Enfin, M. Ouyahia a déclaré que l’Algérie partage la nécessité de consolider le rôle de la Commission. Cependant, elle insiste sur la préservation des Missions du Comité des représentants permanents (COREP) qui est l’organe du contrôle permanent de l’Union africaine par ses Etats membres.



Préserver le traité constitutif de toute révision



«Le traité constitutif de l'UA doit être préservé de toute révision, car il incarne les principes et les valeurs qui nous unissent», a déclaré M. Ouyahia.

Il a ajouté que l'UA devait demeurer «sous le contrôle souverain» de ses Etats membres, estimant que «c'est de cette manière qu'elle représentera les peuples africains». Il a par ailleurs appelé à la révision du barème des contributions des Etats membres pour une «répartition équitable», rappelant dans ce sens que «l'Algérie a toujours donné l'exemple par sa disponibilité et sa régularité en matière de paiement».

Une Organisation capable de réaliser ses priorités



Les résultats du processus de réforme institutionnelle de l’Union africaine (UA) et les propositions formulées, depuis son lancement (réforme) en janvier 2017, sont à l’ordre du jour du 11e Sommet extraordinaire.

Durant deux jours, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’UA, dont l’Algérie, auront à examiner le «projet de décisions» sur la réforme institutionnelle de l’UA, finalisé lors de la 20e session extraordinaire du conseil exécutif réuni mercredi et jeudi. Asseoir un système de gestion basé sur la performance, la compétence et la rationalisation des dépenses des différents organes de l’Union africaine (UA) constitue les principales propositions retenues du processus de réforme de cette Organisation panafricaine, appelée à renforcer son unité et à fonctionner de façon optimale.

A l’ouverture de la session extraordinaire du Conseil, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, avait noté, dans son allocution, que devant les évolutions que connaît le monde et la férocité de la compétition internationale, l’UA est appelée à renforcer son efficacité et à se doter de moyens financiers afin qu’elle puisse traduire plus effectivement ses proclamations.



Choix des hauts responsables des différents organes de l’UA



Selon les options suggérées dans ce cadre, il a été proposé que les aptitudes et les exigences en matière de compétences régissent le choix des hauts responsables, et ce, grâce à un processus d’évaluation axé sur les compétences qui doit être mené par un cabinet indépendant avant leur élection.

Ce processus crédible et transparent permettra d’améliorer de manière significative l’environnement de travail au niveau de l’Organisation.

Les experts ont également suggéré, dans le cadre de la réforme de l’UA, l’application du principe de rotation régionale afin d’éviter que des pays ou des régions monopolisent des postes particuliers.

Le processus de réforme, consacré à ce volet, porte également sur la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’élection au niveau de la haute direction.



Réformes administratives et financières



Afin de réduire les dépenses supplémentaires de l’UA, il a été recommandé, entre autres, la rationalisation des voyages des membres du personnel et des Etats membres afin d’assurer qu’elle offre le meilleur rapport coût-efficacité. Il a été proposé également, que la majorité des réunions et conférences se tiennent au siège de l’UA afin de réduire les coûts.



Composition de la commission de l’UA



Le projet de décision prévoit, sur la base des propositions, une structure composée de huit membres comprenant un président, un vice-président et six commissaires. Il a été également proposé la création d’un nouveau poste de secrétaire général non élu qui sera chargé de la coordination opérationnelle des départements de la Commission de l’UA.



Le NEPAD devient une Agence de développement



Lors de sa 31e session ordinaire, tenue début juillet dernier à Nouakchott en Mauritanie, une décision officielle a été prise sur la transformation du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en agence de développement de l’UA ainsi que le renforcement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP).

Cette Agence de développement en tant qu'organe technique de l'Union africaine sera dotée de sa propre identité juridique et de ses propres statuts qui seront développés et présentés pour adoption à ce sommet. Cette décision, une fois entérinée, permettra de déployer encore plus efficacement les programmes au service du développement du continent africain, telle qu'articulée dans les objectifs de l'Agenda 2063.