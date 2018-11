Allaitement maternel : Des avantages pour la maman et l’enfant

La sous-directrice chargée de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Leila Benbernou, a annoncé que 46,7% seulement des mamans allaitaient leurs enfants pendant leurs 12 premiers mois, insistant sur l'importance d'encourager l'allaitement pendant deux ans. Dans son intervention à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui a pris fin hier, Mme Benbernou a souligné que 46,7% seulement des mamans allaitaient leurs enfants pendant les 12 premiers mois de leur naissance, au moment où l'OMS préconise de poursuivre ce processus naturel jusqu'à l'âge de deux ans. La responsable a expliqué "le recul de l'allaitement naturel dans la société algérienne", par l'émancipation de la femme et la modernisation de la société, plaidant pour la prolongation du congé de maternité pour permettre à la femme de rester plus longtemps auprès de son enfant, pendant cette étape "très importante" de sa vie.

Après avoir passé en revue les bienfaits de l'allaitement naturel et son importance dans la prévention de plusieurs maladies graves, telles le cancer du sein, des ovaires et du col de l'utérus, Dr Benbernou a annoncé l'élaboration de textes exécutifs pour accompagner l'application de la nouvelle loi sur la santé, relatifs à l'interdiction de la publicité sur le lait industriel via les médias et lors des séminaires et conférences (sponsoring).

Le ministère de la Santé avait lancé une campagne de sensibilisation pour encourager l'allaitement naturel à travers les différents établissements de santé de proximité (EPSP), rappelle-t-on. "Soutenir l’allaitement maternel dans la durée au sein des familles, dans la société et en milieu professionnel, contribuera à favoriser une croissance normale du nourrisson qui le prémunira de diverses pathologies et générera des avantages certains pour la santé publique", estime Ferhi Samia nutritionniste. Et d’ajouter «le lait maternel répond aux besoins du bébé dès sa naissance et procure des bienfaits pour sa santé et son développement. Il met toute une société sur la voie de réflexes sains pour une nutrition équilibrée", a-t-elle souligné. La spécialiste, insiste sur l’importance de l’allaitement également pour la mère, dans la mesure, a-t-elle expliqué, où «l’allaitement contribue au contrôle du poids pour la maman et la prévention du cancer du sein entre autres».

R. S.