Mariage par internet : Quand la toile prend soin des célibataires

• Le temps de choisir une bru pour son fils, dans un bain maure, les fêtes ou encore les cafés et les marchés ainsi que les mosquées, pour les hommes, fait partie, désormais, du passé. Autres temps, autres mœurs !

Le mariage ce n’est plus l’affaire des parents, des tantes, des tontons, parfois même des voisins. C’est plutôt une «entreprise» mise en route par les concernés directement. Les procédés classiques ne font plus l’unanimité pour concrétiser un projet de mariage, même s’ils continuent, du moins pour certaines familles, à être favorisés pour trouver la femme ou l’homme sur qui ils peuvent compter pour garantir à leurs «rejetons» chéris, stabilité, sérénité et bien-être. Tout est concocté par les futurs mariés eux-mêmes, ou plutôt l’irréversible internet qui jouent également le rôle d’intermédiaires, voire d’agences matrimoniales. Aujourd’hui, tout est informatisé. Tout se fait à distance. On règle nos factures, on achète et on vend, on fait des réservations d’hôtels, par internet et on choisi l’élu de son cœur, en un clic. Les réseaux sociaux et les sites spécialisés font le bonheur des célibataires lesquels, à leur tour, tiennent à profiter pleinement des bienfaits de cet outil, hissé au rang de meilleure technologie qui puisse exister, à l’heure actuelle, pour communiquer avec des personnes se trouvant même, au bout du monde. C’est un fait, on ne peut résister au «charme» de la communication virtuelle, de plus en plus, sacralisée, au point de devenir pour beaucoup, de par le monde, le seul et unique mode d’emploi, fiable, tant sur le plan de l’ efficacité que de la rapidité. L’arrivée des laptops, des téléphones intelligents a démocratisé l’utilisation d’internet, pas seulement à la maison, sur les lieux de travail, gagnant ainsi, d’autres espaces à l’instar des moyens de transports collectifs, sans oublier les automobilistes, sur les autoroutes pour oublier le stress des embouteillages. Ce sont près de 35 millions d’Algériens qui sont connectés, soit, près de 50% de la population utilisent, de nos jours, internet. Il suffit de savoir qu’on a enregistré, vers la fin de 2017, pas moins de 6 millions de nouveaux internautes, comparés à l’année 2016. Un chiffre, sans doute révélateur de la place accordée par les hommes, les femmes et les enfants à la toile, considérée comme le «plus» indispensable pour être dans l’air du temps ou tout simplement vivre la modernité et la technologie dans ses multiples facettes.



Les sites de rencontres font le buzz



Les familles algériennes «perdent» le contrôle sur leurs enfants, une fois atteints l’âge de se marier ou plus exactement quand ils cherchent leurs moitiés. Les jeunes ne sont plus sur les traces de leurs parents ou même leurs grands-parents. Attendre «la voisine» derrière sa fenêtre ou son balcon, la suivre quand elle se rend chaque semaine au bain maure ou rendre visite à sa tante, ne sont plus de mise, de nos jours, avec l’accès de plus en plus des filles et des garçons aux universités et aussi, l’intégration de la gent féminine au marché du travail qui ont donné un sacré coup à la «khotba » traditionnelle qui se fait une petite mine, avec notre nouveau mode de vie. Mieux encore, la communication virtuelle a été à l’origine de l’émergence de nouvelle culture pour lier des connaissances et même contracter des unions sacrées qui aboutissent vers des mariages officielles, bénis, par toute la famille et célébrés, selon les us et coutumes algériennes. Aujourd’hui, la technologie s’occupe de tout, y compris de «caser» les célibataires. Et pour cela, il suffit de souscrire à ces sites nombreux dont la mission est de faciliter les contacts entre les adhérents, via le chat. Des sites sont connus, d’ailleurs et certains de ces derniers sont même qualifiés comme étant très sérieux, selon certains visiteurs, pour changer de statut. Tous les jours que Dieu fait, des espaces de rencontres voient le jour sur le net. « Meetic, ou encore «Premium De Rencontres » qui revendiquent respectivement près de 200.000 mariages et pas moins de 1 million d’adhérents. La création de ces sites spécialisés est devenue un véritable business, très répandu et l’Algérie, bien entendu, n’échappe pas à la nouvelle tendance, encouragée, par une utilisation de plus en plus grandissante des TIC. On peut citer, à titre illustratif, «Zawaj Al halal», «Lehlel.com», «Diridarek», considérés comme référence. Bien sûr, il ne faut pas aussi, oublier les fameux réseaux sociaux qui décrochent la palme d’or en termes du nombre d’adhérents, comme c’est le cas du Facebook, d’Instagram et autres lesquels sont également, des portails pour lier des amitiés et plus.

Il faut dire que les sites maghrébins de manière générale sont très visités, en raison de leurs particularités, par rapport à d’autres. Il y a d’abord la religion, la culture et les traditions partagées et communes qui donnent plus de succès à ces derniers. En d’autres termes, ils sont plus sérieux, plus respectables, et pour certains de mentionner ses préférences, ses hobbies ainsi que son rapport à la religion, du genre est que la personne fait sa prière, prenant ainsi le soin de confectionner, sur mesure, leurs slogans et le contenu de leurs sites. C’est le cas, par exemple pour «Lehlel» qui rajoute qu’il est réservé aux relations sérieuses.



Solution pour les uns, illusion pour les autres



Aujourd’hui, ces sites qui font florès attirent de plus en plus de personnes ; des hommes et des femmes, célibataires ou divorcés, à la recherche de l’âme sœur. L’aventure ou l’expérience virtuelle, concluante, pour certains, décevantes, pour d’autres, reste pour beaucoup la solution la plus facile notamment pour les timides et surtout les jeunes tentés par le mariage avec des étrangères pour s’installer à l’étranger. Ce rêve, à vrai dire, ne se limite pas seulement aux hommes mais aussi, aux femmes, tentées, elles aussi par l’Europe, le Canada ou encore le pays de l’oncle Sam. Ils sont nombreux, à se jeter, à opter pour ce choix, pour fuir, le chômage, la mal vie et les frustrations, renonçant très souvent à leur «jeunesse», pour une histoire de papiers. Provoquer le destin ou tout simplement le secouer, c’est l’objectif de centaines, voire de milliers d’Algériens qui s’abonnent à ces sites matrimoniaux, dans l’espoir de trouver ce qu’ils recherchent. Quant à la fiabilité de ces derniers. C’est selon. C’est du moins, ce que pense Réda, qui dit qu’il est sur MEETIC, depuis six mois dans l’espoir de dénicher la perle rare. «Je ne perds pas espoir ; je veux à tout prix partir et tenter ma chance ailleurs, d’autant plus que mon copain a réussi à s’installer au Canada grâce à ce site», estimera-t-il. Pour Sihem, il existe des sites de rencontres sérieux qui ont permis à ses copines de réaliser leur rêve. Une amie proche a fait la connaissance, de l’homme de sa vie, qu’elle a épousé et vit heureuse, en Algérie. Sihem considère que les sites maghrébins et Algériens répondent mieux à ses exigences et ses traditions. «Je suis âgée de trente ans et toujours célibataire, donc, j’ai découvert par pur hasard, «Lehlel» qui m’a permis de trouver mon futur mari ; nous avons organisé nos fiançailles récemment», soutiendra-t-elle.

En attendant de mettre la main sur le prince charmant ou l’élue de son cœur, les Algériens continuent à solliciter les sites de rencontres et même d’être à jour et disciplinés, pour ne pas passer à côté de la chance.

Samia D.