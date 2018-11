Lancement des journées d’arts urbains d’Oran : Participation de 40 artistes

La manifestation culturelle "Journées d’Oran d’arts urbains" s'est ouverte jeudi à la maison de jeunes Maoued-Ahmed, au centre-ville d’Oran, avec la participation de 40 artistes d’Algérie, de France et d'Espagne, selon les organisateurs. Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’à samedi prochain, cible les élèves des écoles des beaux-arts de wilayas du pays et les jeunes artistes qui excellent en arts de fresques, graffitis, slam, danse hip-hop, tags muraux et musique, entre autres, a souligné le directeur artistique de ces journées culturelles. Cette rencontre, organisée par l’association locale "Civ-œil" d’Oran, vise à "réunir ces spécialités artistiques modernes en un seul rendez-vous, encourager la culture des arts urbains par la formation, l’exercice et faire valoir les performances de jeunes en ces genres très répandus dans le monde", a-t-on souligné. Dans ce cadre, des ateliers en graffitis sont prévus traitant des thèmes "la mer Méditerranée", "pensée artistique", "hommage à des dramaturges", "Oran histoire et patrimoine" et "attachement à la nature et à l'environnement sont programmés au théâtre régional Abdelkader-Alloula", aux instituts français et espagnol et aux sièges des associations "Santé Sidi El Houari" (SDH) et "Bel Horizon" et seront encadrés par des spécialistes en cet art urbain. Dans ce contexte, le commissaire des journées d’Oran d’arts urbains a indiqué "nous proposons à la direction locale du tourisme et de l'artisanat d’introduire les arts de graffitis pour faire connaitre la beauté et le patrimoine d’Oran dans le circuit touristique, dans le but de redynamiser le tourisme et de mettre en exergue le patrimoine culturel de la ville." Cette manifestation, à laquelle contribuent des partenaires, comporte également des ateliers d’écriture destinés aux amateurs de Slam et un autre de Hip Hop et Rap, en plus de soirées animées par des artistes de ces genres attirant l’intérêt des jeunes. Cette manifestation, qui sera clôturée au théâtre régional Abdelkader-Alloula, prévoit aussi une exposition au siège de l’association "Civ-œil", intitulée "La rue du Pop à Oran".