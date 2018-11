Patrimoine : Le tatouage à travers les âges

Avant qu’il ne devienne une mode très prisée par les jeunes, le tatouage a été une tradition bien connue des algériens. Des dessins retrouvés au Tassili montrent des femmes portant des tatouages. Ces dessins sur le corps, comme les linguistes les appellent, ont traversé les civilisations et les âges, puisque ce ne sont pas seulement les jeunes qui les portaient. Au cours du séminaire qui a été organisé par la direction de la culture de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, des experts ont rappelé que les hommes et surtout les femmes, qu’elles soient enfants, adultes ou vieilles, étaient tatoués. Les mêmes experts ont noté que la signification de ces dessins a changé d’une tribu à une autre, leurs fonctions aussi.

Pour ces dernières, elles passent de l’expression de la fidélité au mari à la recherche de la beauté en passant par les vertus médicinales réelles ou supposées, comme le traitement de la fièvre.

Durant la révolution, les femmes algériennes se couvraient le visage de boue et même de dessins, en apparence maléfiques, pour éviter d’être agressées par les soldats français.

Ce lien avec la malédiction a accompagné le tatouage qui a été durant longtemps une arme et même une caractéristique des sorcières, comme cela a été rappelé au cours de la rencontre.

Mais ce dessin a été vu aussi comme une œuvre d’art avec des formes et des couleurs qui rendent ceux et celles qui les portent de véritables tableaux. Chez nous, c’est surtout l’inspiration des artistes qui a été la plus courante. Beaucoup de poètes, repris du reste par les chanteurs jusqu’à maintenant, reviennent sur le charme des femmes tatouées. Il suffit de citer ce détail pour souligner la beauté de ces femmes, chantonnent-ils entretenant l’imaginaire de ceux qui les écoutent.

Le tatouage est revenu, ont avancé les mêmes experts, mais pas pour les mêmes dimensions. Ce sont surtout les hommes et plus particulièrement les jeunes qui expriment, cette fois, la virilité ou encore leur attachement à des idoles.

Cette mode, qui est d’ailleurs très répandue en Europe et aux Etats-Unis, ne manquent pas d’effets négatifs. Outre l’absence d’identification dans les dessins, le tatouage est interdit par la religion, a rappelé un imam, invité à l’occasion. L’islam ne permet pas, selon lui, un changement de la créature telle qu’elle a été façonnée par Dieu. Un médecin également présent sur les lieux a, quant à lui, insisté sur les dangers sur la santé d’une telle pratique. Des cancers de la peau peuvent résulter des entailles effectuées sur le corps, pas seulement sur le visage. L’utilisation de produits douteux est nocive aussi, ont-ils indiqué. Autant dire que la question qui touche à la fois des aspects historiques et culturels et des côtés pratiques déclenche un débat riche et multidisciplinaire, à l’instar de celui qui a été engagé durant le séminaire.

Dommage que la salle du complexe Aicha- Haddad qui l’a abrité était presque vide. Les jeunes, qui ont leur mot à dire sur le sujet, ont brillé par leur absence. Une autre rencontre est indiquée pour poursuivre un débat qui est loin d’être archaïque malgré l’ancienneté de la pratique.

F. D.