Exposition «Patrimoine pictural» au MAMA d’Alger : La modernité en question

Quand l’occasion d’investiguer le champ du patrimoine pictural algérien se présente, en l’occurrence lors de l’exposition intitulée «Patrimoine pictural», qui se tient jusqu'au 29 décembre prochain au Musée National d’Art Moderne et contemporain d’Alger (MAMA), c’est une possibilité inouïe d’admirer sinon toutes les œuvres, du moins les plus représentatives du travail de quelques-uns de nos plus grands artistes plasticiens depuis l’aube de la peinture moderne algérienne.

La visite de cette exposition vaut vraiment le détour dans la mesure bien simple où le commun des amateurs d’arts plastiques, en l’occurrence amateur d’œuvres de grands artistes tels Issiakhem, Khadda, Louail, Hioun, Aksouh —pour ne citer que ceux-là— n’aura pas souvent l’occasion historique d’admirer, au-delà du 29 décembre prochain, des œuvres aussi rares que celles de ces «monuments» de l’art pictural moderne algérien.

S’interrogeant toutefois, avec un peu de recul dû à la rigueur d’analyse, si celui-ci —le patrimoine en question—, en ce «début de…fin» d’année 2018, n’est pas en train de céder la place, ou tout au moins n’est pas en train d’aboutir à une radicale transformation dans les styles, les thèmes et les tons, et analysant le rôle dont se sont investi jusque-là «acteurs et intervenants» dans ce processus historique, c’est à se demander aussi si l’artiste plasticien ou le critique d’art ne rejoint pas, quelque part, l’historien en repensant la fonction de l’art plastique et, quelquefois sans trop le vouloir, en remettant en cause les prétentions traditionnelles à l’autonomie esthétique.

Car l’artiste plasticien ou autre —et c’est ce que souvent ont écrit quelques artistes eux-mêmes et aussi des critiques d’art—, se rendrait à une exposition picturale ou au musée, non plus pour «étudier des œuvres», mais pour envisager l’histoire. Ce qui laisse entendre que cet artiste-là reconnait désormais les cultures passées afin de prendre conscience de sa propre historicité. Et de conclure, pour certains parmi ces artistes et critiques, que l’intérêt anthropologique, désormais, prend souvent le pas sur l’intérêt purement esthétique.



Tous les artistes, dont les œuvres sont exposées, ont été des questionneurs dans leur temps



Seulement voilà : ce débat, qui en principe et pour une bonne part est sous-jacent lorsqu’on aborde les interventions d’artistes de différents statuts, ne peut en aucun cas se substituer à la critique d’art elle-même et cela, même si indubitablement les interventions de ces derniers —les artistes— sont un indice de plus d’une modification de la pratique artistique en regard de la pratique sociale de l’art ; pas seulement par le statut des intervenants. Il n’y a donc pas lieu de croire que les œuvres d’auteurs exposées au MAMA, pour ne citer que celles-là, ne se donnent pas pour des commentaires ou des descriptions de réalité autres puisqu’elles sont la substance même de l’œuvre, parce qu’elles ne visent qu’à faire l’œuvre. Le jeu néanmoins semble ironique dans les deux sens du terme car l’artiste, investigateur de son état, se veut avant tout observateur, sceptique au besoin, cherchant à définir sa propre pratique artistique, interrompant les cycles picturaux qu’il réalisait auparavant tout en restant dans le champs de l’image, figurative ou abstraite, pour ne pas dire par moments «photographique», comme s’il voulait appréhender le temps tout en sachant bien qu’il s’y inscrit en mouvement, dès lors également face à cette Modernité qu’il interroge directement et par personnes interposées. Parce qu’au-delà des artistes-intervenants existe également leur rôle à tous dans leur propre histoire, historicité de leur propre pratique artistique.

L’exposition du MAMA montre d’évidence que tous les artistes ou presque dont les œuvres sont exposées ont été des questionneurs dans leur temps, ayant ainsi pratiqué la «mise en abime» de leur propre travail et de son questionnement. Lequel questionnement renvoie à la pratique en des œuvres inscrites entre image et langage, tantôt, quant à ce qu’il subsiste de ces énoncés performatifs, par l’œuvre catalogue et inventaire ; tantôt en ces séries juxtaposées, qui ne sont pas sans rappeler, d’une manière générale, toutes les séries qui mêlent elles aussi langage et image. Bref, voilà une exposition à visiter absolument avant le 29 décembre 2018 au MAMA d’Alger.

Kamel Bouslama