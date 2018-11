MDN : Lutte antiterroriste

Lutte antiterroriste

13 bombes artisanales détruites



Des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 14 novembre, 13 bombes artisanales, et ce, lors d’opérations de recherche et de fouille menées distinctement à Médéa (1re Région militaire), Tlemcen (2e RM) et Tamanrasset (6e RM), tandis qu’un autre détachement a arrêté un individu en possession d’un pistolet automatique à Tipaza (1re RM). Par ailleurs, un détachement combiné de l’ANP «a intercepté, à Oran (2e RM), trois narcotrafiquants et saisi 62 kilos de kif traité, 7.980 comprimés psychotropes, ainsi que 1.500.000 dinars et trois véhicules touristiques». Un autre détachement «a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 19,5 kilogrammes de kif traité à Blida (1re RM), détenus par un narcotrafiquant. En outre, un détachement de l’ANP «a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), un contrebandier et 8 orpailleurs». De leur côté, des garde-côtes «ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 32 personnes à

Annaba et El-Kala (5e RM).



Lutte contre la contrebande

46 personnes arrêtéEs dans le sud du pays



Des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de a Gendarmerie nationale et les Douanes ont arrêté le 15 novembre sur le territoire de la 6e Région militaire, 46 contrebandiers de différentes nationalités et ont saisi deux véhicules tout-terrain, un camion, huit détecteurs de métaux, cinq groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs, cinq motocycles, et 1.375 tonnes de denrées alimentaires», précise le communiqué. Dans le même cadre, «47.936 unités pyrotechniques et 3.471 unités de boissons ont été saisies à El-oued (4e RM)», tandis que «15.000 litres de carburant et deux véhicules touristiques ont été saisis à El-Tarf, Souk-Ahras et Tébessa (5e RM)».