L'opération de retrait des formulaires de déclaration de candidature et de dépôt du dossier de candidature pour l'élection, en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, s'effectue auprès des services compétents des wilayas (Direction

de la réglementation et des affaires générales), a indiqué, jeudi, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, dans un communiqué.

«Le ministère porte à la connaissance des élus locaux postulant à la candidature à cette élection, que l'opération de retrait des formulaires de déclaration de candidature et de dépôt du dossier de candidature s'effectuent auprès des services compétents des wilayas (direction de la réglementation et des affaires générales)», précise le texte. Pour la wilaya d'Alger, l'opération s'effectue «auprès de la direction de l'administration locale, des élections et des élus», a-t-on ajouté dans le communiqué. Le ministère a précisé que cette opération intervient suite à la signature du décret présidentiel portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation pour le samedi 29 décembre 2018, et en vertu des dispositions de la loi organique

n°16-10 du 25 août 2016, relative au régime électoral. Le collège électoral est composé de l'ensemble des membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et des membres des Assemblées populaires communales (APC) de chaque wilaya Le Conseil de la nation a été créé lors de la révision de la Constitution en 1996. Il est composé de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret (2 tiers) et 48 désignés par le Président de le République dans le cadre du tiers présidentiel.