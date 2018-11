EUCOCO-2018 : Dénoncer l’échec dans la résolution du conflit

La Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco-2018), prévue, pour sa 43e édition, hier et aujourd’hui dans la capitale espagnole, Madrid, sera l'occasion pour les participants de rappeler la responsabilité de l’Espagne dans l’occupation marocaine du Sahara occidental, et dénoncer l’échec des Nations unies, de l’Union européenne et de la communauté internationale dans la résolution du conflit.

«Pour l'indépendance du Sahara occidental. La responsabilité de l'Espagne et de l'Europe dans la solution», sera le slogan de cette conférence, qui coïncide, cette année, avec le 43e anniversaire de la signature de la Déclaration de Madrid (14 novembre 1975), qui avait ouvert la voie à l’invasion marocaine des territoires sahraouis. À cette occasion, les participants rappelleront à l’Espagne, sa responsabilité concernant les violations commises par le Maroc depuis plus de 40 ans dans les territoires sahraouis, et demanderont également au gouvernement espagnol et à l’Europe d’«assumer leur responsabilité vis-à-vis du peuple sahraoui». «Il est nécessaire que la célébration de cette Eucoco à Madrid soit une occasion pour assumer notre responsabilité comme pays, dénoncer l’échec des Nations unies, de l’Union européenne et de la communauté internationale en général, qui appuient à de nombreuses occasions l’occupation marocaine du Sahara occidental», indiquent les organisateurs, dans un communiqué publié sur le site de l'Eucoco. «Notre responsabilité persiste dans l’actuelle situation et conformément au droit international. Nous ne pouvons pas oublier que cet accord est nul et non avenu, car il n’est pas légal de céder la souveraineté d’un territoire à décoloniser», ajoute le même texte. Les assises de Madrid interviennent, rappelle-t-on, au lendemain du vote à l’ONU de la résolution 2440, renouvelant pour six mois le mandat de la Mission de l’ONU pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso), mais aussi en prélude des prochains pourparlers à Genève entre le Front Polisario et le Maroc. Les travaux de la conférence se tiendront en ateliers, principalement autour de quatre thèmes : «La situation politique», «Les droits de l’homme», «Les ressources naturelles» et l’«Appui au développement de l'État sahraoui». L'évènement, notent les organisateurs, sera marqué principalement par la forte participation de l’Afrique et de l’Amérique latine, du fait du rôle «toujours plus important» joué par ces continents dans la recherche d’une solution définitive au conflit, mais aussi du fait de «leur engagement pour la justice, le droit et la légalité internationaux», précisent-ils.



Madrid pour exiger l’application des sentences de la CJUE



Par ailleurs, les intervenants auront, également, à aborder plusieurs thèmes, notamment celui de «l’exploitation illégale des ressources du Sahara occidental par l’occupant marocain, et des violations juridiques». En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait statué, en décembre 2016, qu’aucun accord de commerce ou d’association avec le Maroc ne pouvait être appliqué au Sahara occidental sans le consentement clair du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario, tenant compte du fait que le territoire sahraoui a un statut «distinct» et «séparé» du Maroc. Dans ce contexte, la conférence doit être mise à profit pour exiger l’application des sentences de la CJUE, concernant l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, par tous les pays de l’Union européenne, et les inviter à participer «activement à la recherche d’une solution juste et définitive». Les récentes sentences du Tribunal de Justice de l’UE ont établi que le Maroc et le Sahara occidental sont des «territoires distincts et séparés, et que donc l’accord de pêche proposé à la signature n’est pas applicable au Sahara occidental ni à ses eaux territoriales». L'avocat du Front Polisario, Gilles Devers, avait à chaque fois répété que «désormais, depuis les arrêts de la cour de justice de l'UE, les entreprises européennes activant sur le territoire du Sahara occidental doivent, soit négocier avec le représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, ou cesser les activités et partir». Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes, donc éligible à application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU portant déclaration sur octroi de l’indépendance aux pays et peuple coloniaux, le Sahara occidental, dernière colonie d’Afrique, est occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.



« Nous entamons cette 43e édition avec une nouvelle dynamique. »



Les travaux ont débuté avec une nouvelle dynamique, a estimé le représentant du Front Polisario à Madrid, coordinateur sahraoui de l'organisation, Abidine Bouchraya. «Nous entamons cette 43e édition de l'Eucoco avec des éléments qui sont en notre faveur, notamment après la dernière résolution de l'ONU qui a apporté une nouvelle dynamique au dossier sahraoui renouvelant le mandat de la MINURSO de six mois au lieu de 12 mois, mais aussi après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) qui a statué en décembre 2016, qu’aucun accord de commerce ou d’association entre l'UE et le Maroc ne pouvait être appliqué au Sahara occidental sans le consentement clair du peuple sahraoui», s'est félicité M. Bouchraya. «Cet arrêt est une preuve encore que le Sahara occidental est un territoire à part entière, séparé et distinct du Maroc», a soutenu M. Bouchraya, dans une déclaration à l'APS. Cette Conférence annuelle de deux jours, organisée depuis 1976 sans interruption dans différentes villes européennes, à l'instar de Madrid, Barcelone, Rome, Bruxelles, Valence et Paris, est considérée comme la plus importante manifestation internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, où des centaines de militants portent leur soutien chaque année à la cause sahraouie et au droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. La 43e édition de l’Eucoco «verra la participation de plus de 375 délégués, représentants de gouvernements venus des cinq continents, des ambassadeurs de pays reconnaissant la République arabe sahraouie démocratique (RASD), des députés et des élus européens et nationaux, ainsi que des organisations nationales et internationales», a souligné le représentant du Front Polisario à Madrid. En plus des délégations officielles, des syndicalistes, des militants des droits de l'homme, des ONG et des associations amies avec le peuple sahraoui, sont également attendus au rendez-vous, comme chaque année, avec notamment la forte participation de la délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN), qui est composée du président de la de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif, et de la présidente du groupe d'amitié de fraternité parlementaire «Algérie-Sahara occidental», Saïda Brahim Bounab, ainsi que les députés, Mohamed Moussaoudja, Djamel Madi, Sid Ahmed Abiri et Noureddine Belmeddah.

Selon le programme de la conférence, la première journée devait être consacrée principalement aux interventions des participants et des représentants de différentes délégations et institutions, ainsi que celui de la mairie de Madrid, hôte de la conférence. Les participants devront faire le point de la situation politique et humanitaire au Sahara occidental, pour ensuite travailler dans des groupes et ateliers à différents thèmes. La seconde journée sera caractérisée principalement par une manifestation et mobilisation «Pour la décolonisation et l’indépendance du Sahara occidental», et d’une séance plénière qui réunira tous les représentants des forces politiques, sociales et institutionnelles de la Communauté de Madrid.

R. I.

Mme Ferroukhi rappelle l’engagement de l’Algérie

L’ambassadrice d’Algérie en Espagne, Taous Ferroukhi, a estimé, hier à Madrid, que le rôle de la Conférence de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco-2018) est «incontournable» en matière de la visibilité qu’elle donne sur l’évolution dans le conflit du Sahara occidental, réitérant l’engagement de l’Algérie pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité pour le règlement de la question sahraouie. Invitée d’honneur de la 43e Eucoco, ouverte à Madrid sous le slogan «Pour l’indépendance du Sahara occidental.

La responsabilité de l’Espagne et de l’Europe dans la solution», Mme Ferroukhi a souligné le «rôle important et irremplaçable de la Conférence pour aiguiller l’opinion publique sur l’évolution de ce conflit, qui impacte aussi bien le continent africain, le processus d’intégration des pays d’Afrique du Nord, tout comme la coopération euro-méditerranéenne». La diplomate algérienne a également réaffirmé, au début des travaux de la conférence, «l’engagement de l’Algérie avec tous les partenaires épris de paix, dont l’Espagne, pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Onu, en vue d’un règlement du conflit, comme le stipule la légalité internationale et conformément au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination». Dans cette perspective, Mme Ferroukhi a rappelé l’«engagement ferme et constant» de l’Algérie aux efforts destinés à faire aboutir ce processus de décolonisation, qui, a-t-elle soutenu, «relancera le processus d’intégration des pays du Maghreb figurant au cœur des priorités de la politique régionale de l’Algérie».

Cnasps :

« Rester vigilant à la veille de la reprise des négociations Maroc - Front Polisario »

Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps), Saïd Ayachi, a appelé, hier, à rester vigilant face aux éventuelles manœuvres engagées par le Maroc pour perturber les négociations avec le Front Polisario, prévues le mois prochain à Genève, sous l'égide de l'Onu. «Nous sommes à la veille du premier round des négociations entre le Front du Polisario et le Maroc à Genève, nous veillons à rester vigilant vis-à-vis des manœuvres que peut mener le Maroc pour parasiter ces négociations», a averti M. Ayachi, dans une déclaration à l’APS, avant l'ouverture, à Madrid, de la 43e Conférence de solidarité européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco 2018). Après s’être réjoui des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en faveur du Front Polisario, le Cnasps a dénoncé les manœuvres du Maroc et de l’UE, pour «contourner et rafistoler de nouveaux accords appelant à arrêter ce dérapage juridique de la part de la Commission européenne». Il a, à ce titre, culpabilisé l’Union européenne, de violer sa propre juridiction, l’exhortant à s’en tenir aux lois.

Réitérant le soutien du Cnasps au Front Polisario quant à sa demande majeure d’organiser le référendum d’autodétermination en faveur du peuple sahraoui, M. Ayachi a affirmé que le Comité algérien «accompagnera le peuple sahraoui dans cette trajectoire de négociation et continuera de le faire à travers un programme qui sera établi par la Conférence pour pouvoir, dans tous les espaces et domaines, apporter notre soutien au peuple sahraoui». Selon le responsable algérien, cette conférence est une occasion pour dresser un constat d’évaluation du programme qui a été mis en œuvre durant l’année 2018, et un point de situation politique et humanitaire dans le Sahara occidental pour ensuite «travailler dans des groupes et ateliers à différents thèmes». «Le Comité algérien est très largement impliqué, du moment, d’abord, que la Cnasps est membre de la Task Force, qui est le bureau exécutif de l’Eucoco, mais aussi nous allons impliquer les membres de la délégation qui vont se répartir à travers les ateliers, pour pouvoir apporter le point de vue du Cnasps sur les différents thèmes qui seront débattus», a-t-il expliqué.