Ali Bitchin, pour l’amour d’une princesse, de Ricardo Nicolai : Un spectacle de haute facture

L’histoire rocambolesque d’Ali Bitchin, amiral de la flotte navale de la Régence d’Alger aux débuts du XVIe siècle, a été présentée, mercredi soir, au théâtrale d’Alger-centre, à travers une pittoresque adaptation théâtrale intitulée Ali Bitchin, pour l’amour d’une princesse, adaptation du roman éponyme de Ricardo Nicolai.

Cette histoire, peu connue sur les deux rives de la méditerranée, a inspiré Ricardo Nicolai, auteur du roman «Ali Bitchin, pour l’amour d’une princesse », paru en 2015 en Italie, traduit en 2017 en français chez Koukou éditions. Originaire de Massa, ville côtière du nord de l’Italie, le romancier a fouiné dans les archives de sa ville natale, pour découvrir le fabuleux destin d’Aldino Peccini, capturé par les corsaires d’Alger au large de la méditerranée à la fin du XVIe siecle.

le nombreux public ayant investi l’orchestre et le balcon de l’ex- salle Casino a été gratifié d’un spectacle au timbre purement italien,

organisé par l’institut culturel italien dans le cadre du programme culturel «Italia culture Mediterrano», en collaboration avec le théâtre d’Alger-Centre. Aldino vit en Italie avant d’être capturé par les pirates de la régence d’Alger. Il voit dans un songe une fée vêtue en blanc qui se présente comme la ville d’Alger, elle lui demande de croire en ses qualités et de les faire valoir auprès du Rais Benkhoudja. Méditerranéen de sang, malicieux et stratège, il repose sur son intelligence pour gravir les échelons de la marine algéroise jusqu’à devenir un redoutable corsaire à Alger. Il se convertit à l’Islam et se fait appeler «Ali Bitchin». Sa vie change lorsqu’il tombe amoureux de Lalahoum, princesse de royaume de Koukou, qui lui fait découvrir les délices de la vie et fait de lui l’amiral de la mythique flotte navale de la régence d’Alger. Après la mort de Rais Fethellah, Ali Bitchin devient le Pacha d’Alger. Il transforme cette ville en un carrefour du commerce méditerranéen, et le peuple d’Alger jouit d’une aisance financière jamais vécue. Son influence, sa notoriété et son pouvoir à la régence d’Alger inquiètent Constantinople qui lui demande de procéder à plusieurs attaques à l’ouest de la méditerranée. Par un acte de subordination, il commet une grave erreur qu’il paya de sa vie... il fut empoisonné par les siens.

Explorant le fond de l’aspect socioculturel algérien, les racines italiennes d’Ali Bitchin rappellent beaucoup de similitude entre la culture et la mentalité algériennes et italiennes. Entre l’apprentissage de manger le couscous, l’adaptation à la ville d’Alger, la circoncision et l’amour de la princesse Lalahoum, tantôt comique tantôt tragique, l’humour est le mot d’ordre de ce spectacle avec des situations burlesques qui ont beaucoup plu au public. La scène de sa mort en apothéose classe le spectacle dans le registre de la tragédie, même si les 60 minutes de la présentation ont créé des rires homériques aux quatre coins de la salle. Ayant opté pour un décor nu, la scénographie s’est reposée sur une bande sonore des anciennes musiques méditerranéennes et des costumes bien choisis qui illustrent l’ascension flamboyante d’Ali Bitchin de l’esclave au pacha, en passant par le corsaire et l’amiral.



Retour à El-Bahdja du XVIe siècle



vant sa mort, Ali Bitchin a construit une mosquée qui porte son nom jusqu’à ce jour. Après sa conversion à l’Islam, il fait appel à Sidi Mohamed El Fkir, grand architecte de l’empire ottoman. Cette mosquée, sise à «Zoudj Ayoun», à la basse Casbah, est desservie par la rue Lalahoum, sa dulcinée d’autrefois. Hélas, beaucoup d’algériens connaissent peu ou méconnaissent cette fabuleuse histoire séculaire de la ville d’Alger. L’art, le théâtre entre autres, a ce pouvoir magique de raconter l’histoire en peu de temps dans le but d’exhumer les secrets du passé. L’initiative de l’institut culturel italien a contribué à un petit rappel de l’histoire du XVIe siècle, à nous d’en faire autant et de multiplier les productions du quatrième art qui vit une période de marasme.

Kader Bentounès