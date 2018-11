Caisse Nationale de Mutualité Agricole : 420 milliards de centimes d’indemnisations en 2018

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a souligné hier la nécessité de promulguer une nouvelle loi sur l’assurance agricole, affirmant à ce propos que l’indemnisation des agriculteurs a atteint, depuis le début de l’année en cours et jusqu’au 30 septembre dernier, 420 milliards de centimes. S’exprimant sur les ondes de la Chaine Une de la radio nationale, Cherif Benhabiles a affirmé qu’il était temps de promulguer une loi sur les assurances agricoles contre les catastrophes naturelles qui revêtent le caractère de gestion des risques et qui prévoit l’établissement d’un contrat d’assurance agricole économique et non administratif.

Il a souligné que la loi sur les assurances contre les catastrophes naturelles en vigueur ne concerne pas les agriculteurs en particulier et ne prévoit pas de mesures d’indemnisation en cas de sécheresse et de perte de bêtes causée par certaines maladies.

En termes de chiffres, le même responsable a relevé que les indemnisations financières dont ont bénéficié les agriculteurs au cours de l’année passée dépassaient les 700 milliards de centimes, précisant que le taux des assurés dépasse aujourd’hui 26% alors qu’il était de 6 à 7% au cours des quatre dernières années. Cependant, il estime que cette augmentation ne reflète pas les capacités du secteur considéré par ce responsable comme un secteur alternatif pour les hydrocarbures, qui a besoin de mécanismes économiques modernes telle que l’assurance agricole pour le faire avancer davantage. «Le taux de pénétration des assurances dans le secteur agricole reste encore «très loin des objectifs que s’est fixés la Caisse nationale de mutualité agricole malgré la progression enregistrée au cours des trois dernières années», a affirmé Cherif Benhabiles. La diversification des produits d’assurance et l’introduction de nouvelles facilités au profit des agriculteurs et éleveurs ont permis d’augmenter le nombre d’assurés, passant d’à peine 80.000 assurés en 2015, à environ 200.000 assurés au premier trimestre 2018, a-t-il expliqué, ajoutant que la CNMA compte jouer pleinement son rôle de partenaire incontournable dans la dynamique de développement de l’agriculture. Il dira, à ce propos, que les wilayas de l’Est et du Centre viennent en tête en matière d’assurance et que les filières de la céréaliculture et de la pomme de terre sont les filières les plus assurées, tout en exprimant son optimisme quant à pouvoir attirer les wilayas du Sud et d’autres aussi après l’introduction de nouveaux produits d’assurance.

Evoquant les nouveaux produits d’assurance, le directeur général de la caisse nationale de la mutualité agricole a souligné que celle-ci souhaitait commercialiser des produits d’assurance modernes contre les catastrophes naturelles dans les filières stratégiques telles que le blé, les pommes de terre et l’irrigation complémentaire, ainsi que l’assurance des bêtes contre les maladies, avec des mesures incitatives et des possibilités de paiement échelonné, soulignant le caractère mutuel de la caisse qui a permis de gagner la confiance de l’agriculteur.

Après avoir relevé l’accompagnement des

agriculteurs par la caisse dans le développement de leurs activités agroalimentaires, le même intervenant a fait savoir que la caisse a procédé à l’élargissement de son réseau à 67 caisses régionales et à plus de 452 bureaux locaux situés dans des zones reculées, ainsi que la formation de plus de 752 bénéficiaires des caisses régionales et la signature de conventions avec des instituts et des écoles techniques.

La CNMA est appelée, selon Cherif Benhabiles, «à se transformer en une sorte de

micro-banque agricole en mesure de répondre aux besoins du secteur, à travers la modernisation des prestations fournies, le renforcement de l’encadrement et l’accompagnement des agriculteurs, et d’être surtout un espace ouvert aussi bien aux agriculteurs qu’aux opérateurs économiques», a-t-il

souligné.

Salima Ettouahria