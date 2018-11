Prix des fruits et légumes : Vers une baisse à partir de fin novembre

La facture du panier du marché s'est alourdie ces derniers mois. Les familles à faible revenu ont des difficultés à jongler avec cette forte fluctuation des tarifs. Les raisons de la hausse inopinée de la «mercuriale» restent toujours inexplicables. On constate, d’ailleurs, qu’il n’y a pas converge entre les professionnels, experts et agriculteurs sur cette fluctuation des prix. Ils y a ceux qui pensent que le problème est lié directement à la règle de l’offre et la demande, et d’autres jugent que c’est le problème de multiplication des intermédiaires et de la spéculation. A ce propos, le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, Saïd Bekaï, à essayé de livrer son point de vue par rapport à cette situation. Il a indiqué que «cette situation s'explique, par l'augmentation de la demande sur les fruits et légumes et autres produits durant la rentrée sociale par les restaurants, les cantines scolaires, les restaurants universitaires et les centres de formation».

Il dira dans ce sens que «les fruits et légumes disponibles actuellement sur le marché sont vendus en dehors de la saison de production. Il s'agit des stocks de la précédente saison et des productions des serres». Il a fait savoir que «les spéculateurs et intermédiaires, dans certaines wilayas ont profité de cette situation, ce qui a perturbé les opérations de distribution entre les marchés de gros et les marchés de détail». Pour lutter justement contre ce phénomène, Saïd Bekaï a rappelé que durant la réunion des directeurs du secteur et des directeurs régionaux, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a donné des orientations allant dans le sens de l'interdiction de la spéculation sur les prix. Le ministre a insisté sur la nécessité de désigner des équipes de contrôle qui doivent s'assurer que les commerçants affichent les vrais prix et suivre la traçabilité des produits agricoles, des marchés de gros aux marchés de détail pour mettre un terme aux intermédiaires. S’agissant de la régulation de ce marché, il a fait savoir que le département du commerce œuvre actuellement sur 3 fronts pour rééquilibrer les marchés, contribuer à la rationalisation des prix et éviter la spéculation (marchés de gros, marchés de détail et système de régulation). Mettant à profit cette occasion, il estimé que «les prix des fruits et légumes connaitront une baisse et cela à partir de fin novembre en cours». Il ajouté qu’après la récolte de la nouvelle production des serres les prix connaitront, sans nul doute, une baisse sensible et cela à partir de fin novembre.



Prochaine élaboration d’une cartographie nationale



Le DG de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, n’a pas manqué de souligner qu’une cartographie nationale des marchés de gros et marchés de détail est en cours d'élaboration. Elle permettra selon lui, de garantir une meilleure organisation du marché et une meilleure maitrise des prix des produits agricoles. Il a mis en avant les efforts constants de la société de réalisation et gestion des marchés de gros (Magros), indiquant qu’elle a réalisé des programmes positifs pour élargir la présence des marchés de gros règlementaires à travers le territoire national. «Le secteur compte parachever la réalisation de

8 marchés de gros dans plusieurs wilayas. Par rapport au mois de septembre, les prix de la pomme de terre ont connu une hausse de plus de 80%, en raison de «la période de soudure» dans les différents wilayas à l'exception de Mostaganem qui entamera la récolte dans les prochains jours, a-t-il expliqué. Dans ce contexte, M. Bekai a mis en avant que ce marché était régulé grâce au système de régulation des produits agricoles (Syrpalac). À noter que le système Syrpalac, adopté depuis 2008, consiste en le stockage des produits durant la saison de récolte dans l'objectif de protéger les superficies cultivées, le produit national et l'agriculteur en cas de surproduction. Dans ce cadre, 100.000 tonnes de pomme de terre ayant été stockées lors de la précédente saison seront acheminés vers les marchés par les services des ministères du Commerce et de l’Agriculture, conformément à un programme permettant à chaque agriculteur d'accéder au marché au moment opportun.



Le CNIFA contribuera à réguler les prix



S'agissant de la hausse importante des prix des viandes blanches, notamment le poulet, le responsable a fait savoir que le ministère avait lancé des enquêtes pour identifier les raisons à l'origine de cette hausse des prix, une augmentation de 14% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces enquêtes ont fait ressortir, ajoute le directeur général, que «la hausse des prix de poulet était due au nombre d’intermédiaires et à la mauvaise organisation du métier en général, mettant en exergue que cette situation connaitra une amélioration palpable après la constitution du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA)». Par ailleurs, l’enquête a dévoilé plusieurs autres causes derrière la fluctuation des prix de la volaille, à l’instar du recours aux anciens modes d’élevage qui sont à l’origine de la perte de la volaille durant les périodes qui connaissent une baisse de la température. Les résultats de ladite enquête ont également pointé du doigt la hausse des prix des fourrages, notamment ceux de la volaille et le faible nombre de wilayas où cette activité est développée. La hausse des prix des viandes rouges et des poissons durant cette période de l’année a engendré une forte demande sur les viandes blanches de la part des citoyens, ce qui a impacté l'offre et la demande et, partant, les prix.

M. A. Z. /APS