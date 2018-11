ÉCLAIRAGE : La spécificité comme référence

Composante de l'écosystème financier islamique, l’assurance islamique Takaful est ainsi fondée sur les préceptes de la charia. Basée sur le principe de la Kafala, ce modèle d’assurance est conditionné par le partage du risque, la solidarité et la garantie mutuelle. Sa gestion exige, par conséquent, une conformité stricte et rigoureuse des opérations aux règles de transparence, de gouvernance, d'éthique et de respect des fondements de la charia. Cette forme d’assurance, dont le marché est fortement concentré actuellement dans certains pays, essentiellement des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), devra connaître son plein essor dans les prochaines années, prédisent les spécialistes de la finance de par le monde. Pour le cas de notre pays, où la finance islamique est à peine à ses premiers balbutiements, les perspectives sont plutôt optimistes.Le potentiel du marché national des assurances est encore sous-exploité et recèle d’importantes potentialités, pratiquement inexplorées, notamment en matière de couverture des risques des ménages, des particuliers et des assurances de personnes, indiquent des acteurs du secteur. À ce niveau, on peut admettre que les conditions sont favorables à la mise en place d’une offre Takaful, une option d’ailleurs prévue dans le sillage de la révision de la loi sur les assurances et qui s’inscrit, en définitive, dans le cadre de la dynamisation des marchés financier, obligataire et monétaire, appelés à se déployer pour être en mesure de garantir une offre de produits, diversifiée et attractive, pour les investisseurs institutionnels, à savoir les sociétés d’assurances et les agents économiques, mais aussi pour le simple client.

Les produits compatibles avec la charia sont sollicités dans le cadre de cette démarche et dans cette phase qui recommande une mobilisation optimale de l’épargne, et une diversification des ressources pour les besoins de l’économie. Les efforts menés sous ce chapitre ne sont pas spécifiques aux banques, bien que leur rôle soit déterminant, mais constituent également «une préoccupation du secteur des assurances qui œuvre à adapter son cadre législatif et réglementaire, pour offrir aux acteurs de nouvelles formes d’intervention, à savoir l’assurance Takaful, qui est conçue comme un instrument de développement de l’activité des assurances, mais également comme support assuranciel à mettre à la disposition des banques, pour le développement des produits bancaires alternatifs, et réaliser ainsi la plus grande inclusion financière», avait souligné, à ce propos, le ministre des Finances.

Dans ce contexte, une étude a été engagée sur les préalables de l’implémentation de Takaful sur le marché algérien de l’assurance. Une initiative supervisée par le Conseil national des assurances, en collaboration avec le Haut conseil islamique, et qui devrait aboutir à une réglementation spécifique au Takaful. Aussi, le projet du HCI pour la mise en place de cette assurance véhicule deux propositions de lois pour la création de deux institutions qui seront chargées d'encadrer la gestion des financements et des dons caritatifs. La première proposition a trait au Fonds de la zakat, jusque-là non doté d’un ancrage juridique, alors que la deuxième suggestion porte sur la création d'un complexe «wakf». La feuille de route du HCI recommande également la mise en place d’un «Comité Charia», qui sera investi du pouvoir de validation de la certification de ces produits aux exigences et préceptes de la charia. Une conception inspirée des différentes expériences des pays musulmans qui nous ont précédés dans cette entreprise, mais qui prend en compte la spécificité algérienne comme référence.

D. Akila