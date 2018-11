M. Abdelhakim Hadjou, Directeur général de TRUST Assurances et Réassurances Algérie

De l’avis de tous les spécialistes, l’assurance Takaful ou dite islamique s’érige en une nécessité pour le marché financier algérien. Et répondra aux nouveaux enjeux économiques. Répondant volontiers à notre sollicitation, M. Hadjou livre une analyse bien argumentée quant à l’apport de cette assurance des attentes de la nouvelle loi régissant le secteur. D’autre part, il rebondit sur les performances inédites de sa compagnie qui compte clôturer l’année avec un taux de croissance de 30%, ainsi que la digitalisation de l’ensemble de ses process et des services dédiés à la clientèle, fixée pour 2019. TRUST Assurances et Réassurances Algérie a des arguments à faire valoir. Entretien.

El Moudjahid : Nombre de citoyens ont du mal à faire leur choix : assurance conventionnelle ou assurance islamique dite Takaful. Certains «reprochent» à cette dernière d’être plus chère. Est-ce vrai ? Sur le plan technique, quelle est la différence entre les deux assurances ?

Abdelhakim Hadjou : Tout d’abord, j’aimerais préciser que l’assurance islamique dite Takaful est un maillon dans la chaîne qui constitue la finance islamique ou dite alternative. Le concept sur lequel repose le contrat d’assurance dans cette chaîne de valeur se fait dans un strict respect des règles charia’tiques qui invalident le contrat conventionnel, à savoir l’usure «Riba» et l’incertitude «Jahala», ainsi que le jeu «Elmayser» et l’aléa «Gharar». Ces quatre interdits par l’islam ont poussé les chercheurs, théologiens et fuqaha à mettre en place un concept d’assurance qui n’est pas affecté par ces quatre interdits pour le montage du contrat d’assurance Takaful par l’introduction de la définition suivante selon la norme 26 d’AAIOFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Nous soulignerons que l’assurance Takaful a une qualification difficile en raison du mélange d’un système religieux et occidental. La forme mutualiste est privilégiée, car celle-ci favorise l’entraide et le partage des risques entre assurés. Toutefois, les débats concernant l’interdiction de l’assurance conventionnelle ne sont pas unanimes entre les fuqaha.



Vous avez récemment relevé la nécessité d’une nouvelle gouvernance pour gérer les compagnies d’assurances qui ont des produits Takaful, ainsi que l’installation d’un Comité pour certifier les opérations dites islamiques. Par quels leviers mener cette feuille de route ?

Bien qu’une définition quelque peu unanime existe sur les fondements du Takaful, il existe une réglementation éparse du Takaful au sein des pays musulmans. La réglementation algérienne actuelle n’interdit pas la pratique de l’assurance Takaful au sein d’une compagnie d’assurances conventionnelle avec un guichet islamique (Takaful Window) ou au sein d’une compagnie Takaful pure. Par contre, ce qui ne figure pas dans la loi actuelle, c’est la réglementation sur la méthode et le modèle de gestion du fonds et la distribution du surplus, car il existe actuellement quatre modèles dans le monde. Il y a le «modèle mudaraba» qui est une adaptation du contrat commercial islamique utilisé, notamment dans le domaine bancaire, cette technique prône le partage équitable des risques et des bénéfices, en associant le prêteur et l’emprunteur. Ensuite, il y a le «modèle Wakala» qui est le modèle par défaut dans le domaine de l’assurance Takaful, notamment au Moyen-Orient, l’équivalent en droit algérien serait le contrat de mandat. De plus, il y a le «modèle hybride» qui est une combinaison entre les modèles Wakala et Mudaraba. Enfin, il y a le modèle «waqf Takaful», le waqf étant une tradition de charité, l’opérateur doit créer un fonds waqf au sein du fonds Takaful dont il sera le gérant pour aider les participants en difficultés ou pour reverser des aides à des œuvres charitables. Concernant le Comité de certification des opérations dites islamiques, il doit être central pour lui permettre de certifier l’ensemble des opérations liées à l’activité de l’assurance alternative dite Takaful. Pour ce faire, il faut non seulement s’assurer de la conformité des produits mis en place avec les règles charia’tiques et normes en vigueur, mais aussi l’organisation et le déroulement des opérations dans l’ensemble du processus. Autrement dit, de la conception du produit et sa tarification au paiement des indemnités aux participants et la répartition du surplus.



Un projet de l’assurance Takaful, finalisé, et remis au Conseil national des assurances. Où en est-on au juste ?

Une étude a été réalisée sur l’implémentation du Takaful dans le marché algérien de l’assurance, et le CNA a supervisé le déroulement de cette phase en collaboration avec le Haut Conseil islamique. Le Comité mis en place a parachevé ses travaux par la rédaction d’articles de lois propres et spécifiques au Takaful. Au jour d’aujourd’hui, ce projet de loi est au stade de gestation au niveau du régulateur. Nous espérons qu’il verra le jour très prochainement, comme le cas pour le secteur bancaire ou la banque d’Algérie via le Conseil de la monnaie et du crédit qui vient d’adopter le règlement relatif aux conditions d’exercice par les banques et établissements financiers, portant sur les produits financiers conformes à la charia. Rappelons à ce sujet que la Banque d’Algérie a annoncé que la place financière sera dotée avant la fin de 2018, d’un règlement qui permettra de commercialiser des produits alternatifs (produits de la finance islamique). Ainsi, cette mesure sera logiquement suivie par une adaptation de la réglementation régissant les assurances. Les produits concernés par le règlement sont : Mourabaha, Moucharaka, Moudaraba, Ijar, Istisna’a, Salam, ainsi que les dépôts en comptes d’investissement. Nous espérons de même pour l’assurance Takaful, ce qui permettra sont lancement effectif.



Le secteur des assurances attend également une nouvelle loi. Qu’attendez-vous au juste de ce nouveau texte ?

Ce projet de nouvelle loi doit consolider les acquis enregistrés avec l’avènement de la loi 06-04 qui a permis la naissance de 7 compagnies spécialisées en assurance de personnes et l’ouverture de la distribution aux guichets bancaires. Toutefois, des améliorations sont nécessaires afin de faire face aux défis futurs, tels que la digitalisation et le paiement à distance, l’ouverture du marché à d’autres nouvelles formes de distribution et surtout la mise en place d’une Autorité de régulation autonome, à l’instar de la Banque centrale pour le secteur bancaire. Ceci permettra une neutralité dans la supervision des opérations et l’assainissement de ce secteur hautement stratégique.



Vous avez qualifié la concurrence pratiquée exclusivement sur les tarifs au détriment de la qualité des produits et des services, par un «un serpent qui se mord la queue». Un frein pour le secteur ?

Malheureusement, en Algérie, nous assureurs n’ont pas réussi à inculquer la culture d’assurance chez le consommateur, particulier ou entreprise soit-il. De ce fait, l’assuré se contente d’évaluer les offres sur la seule base du tarif ; or si l’on prend la peine de lire entre les lignes, nous constaterons que les offres ne sont jamais les mêmes, mais l’assuré ne prendra conscience de ces différences que lors de la survenance d’un sinistre. Face à cette situation et afin de sauvegarder le client dans son portefeuille, on procède par des pratiques de dumping qui nuisent fortement à la santé financière des compagnies et les poussent à sous provisionner leurs engagements.



Revenons à la compagnie que vous dirigez. Au moment où le marché a connu une régression dans le chiffre d’affaires en automobile, la Trust Assurances a réalisé un taux de croissance à deux chiffres pour cette branche. Quelle était votre secret pour réaliser une telle prouesse ?

Il est vrai que nous comptons clôturer l’année avec un taux de croissance de 30%, chose inédite sur le marché actuel qui enregistre des taux de croissance de 3 à 4% durant les 3 dernières années. Généralement, un secret n’est pas fait pour être divulgué mais le nôtre est tout simple, historiquement la TRUST a toujours été l’assureur des entreprises par excellence mais depuis 3 ans nous avons élargi notre stratégie commerciale vers le retail (commerce de détail) en développant le réseau commercial qui est passé de 60 à 200 répartis sur les 48 wilayas et diversifiant notre portefeuille qui reste quand même équilibré avec seulement 48% de part en automobile.



Quels sont les défis que vous comptez relever pour l’année 2019 ?

Le principal défi pour notre compagnie est celui de la digitalisation de l’ensemble de nos process et de nos services à la clientèle. Il ne s’agit pas d’un effet de mode, mais d’une réalité qui commence à s’imposer comme une norme. Le monde de demain sera fortement digitalisé, et les compagnies qui ne se mettront pas au diapason de ces évolutions vont certainement disparaître.

Entretien réalisé par :

Fouad Irnatene