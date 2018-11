Violences à l’encontre des enfants : Faut-il faire évoluer les lois ?

Dossier réalisé

par : FARIDA LARBI

De toutes les violences, celles envers les enfants sont certainement les plus dramatiques, les plus cachées, et, paradoxalement, les plus condamnées. Maltraitances, agressions sexuelles, violences physiques, enlèvements, assassinats... un constat qui nous bouleverse, parce que ce sont ceux chargés de les protéger et de les aimer, qui sont le plus souvent à l'origine de ces actes de violence.

Les services de la police judiciaire ont recensé un peu plus de 6.000 cas de mauvais traitement et violence sur des enfants en 2017. Un chiffre effarant qui dénote la situation alarmante dans laquelle se trouvent nos enfants et l’état de «décomposition» de notre société. Des enfants sont arrachés à leur innocence pour subir des actes malveillants ; ceux qui ont connu le malheur trop tôt, trop crûment dans leurs chairs et leurs âmes, ce sont les victimes d'une main baladeuse, d'un attouchement vicieux ou d'un viol. Malgré le refoulement, le mal est ancré, palpable, les cicatrices ne cicatrisent pas et se manifestent différemment aussi. Au-delà des statistiques c’est l’indignation face a un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur. les professionnels de l'enfance, les médecins, les travailleurs sociaux, les professionnels de l'animation, les magistrats doivent être plus sensibilisés et formés pour ne plus passer à côté de ces drames. Nous, citoyens, avons aussi un devoir de vigilance qui nous oblige à ne plus fermer les yeux quant un enfant est en danger.



Les lois existent, mais elles ont besoin d’être perfectionnées



Du harcèlement au viol, les peines encourues sont lourdes selon les lois en vigueur en Algérie. Les coupables sont passibles dans certains cas de la peine de mort. Cependant, certains spécialistes estiment que la législation est «inadaptée». «D'abord, la législation ne mentionne pas le viol à l'égard des garçons, il est répertorié dans la case de l'atteinte à la pudeur. C'est abjecte quand on connaît le nombre élevé d'agressions sexuelles envers les garçons», déplore Maître Bouchakou, avocat, avant d'ajouter que «l'inceste non plus n'est pas mentionné dans le code pénal.» La loi n°15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant, englobe les différents principes des droits de l'enfant et comporte plusieurs mécanismes devant protéger l'enfant des dangers, à l'instar de la création de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) chargé de la coordination entre les différents secteurs, établissements et organes concernés par la protection de l'enfance afin de mettre en place un programme sur la promotion des droits de l'enfant, assurer leur suivi et les évaluer en vue d'intervenir sur le terrain pour remédier à certaines situations. Toutefois, et face à un phénomène plus qu’inquiétant, les décideurs ne doivent plus se contenter de mettre en place des textes de loi adoptés, mais plutôt leur application sur le terrain et surtout suivre leur impact sur la vie des enfants algériens. Dans ce sens, le réseau Nada fait entendre encore une fois sa voix avec une série de recommandations. Parmi les plus importantes, la nécessité de la publication des textes d’application et décrets exécutifs ou réglementaires qui tardent à voir le jour, malgré la promulgation de la loi de la protection des enfants en 2015. Le réseau Nada préconise également la nécessité de revoir l’âge de responsabilité juridique de l’enfant et le repousser de 10 à 13 ans, réviser le code de la famille, notamment les articles 65-66 relatifs à la garde et au droit de visite. Il insiste sur l’introduction de nouveaux articles dans le code pénal en relation avec les atteintes sexuelles sur les enfants, afin de prendre en considération les déclarations des victimes faites à la psychologue désignée par le tribunal, et l’obligation à l’exactitude du rapport de médecine légale concernant la nature et le degré de l’atteinte sexuelle.



Assassinat d’enfants : doit-on rétablir la peine de mort ?



En Algérie, la disparition des enfants est un phénomène persistant, contre lequel une vigilance à tout moment est nécessaire pour éviter de rallonger la liste des victimes. Nombreux sont les cas de disparition d’enfants, retrouvés dans la majorité morts, qui défrayent la chronique plongeant la famille et la société dans un état de frayeur et de terreur constant. Les articles 293 et 263 combinés du code pénal algérien autorisent le juge à prononcer la peine de mort dans ces cas précis d’infractions successives abjectes et graves. Le crime contre un enfant est non seulement intentionnel et prémédité, mais aussi brutal et cruel allant jusqu'à entraîner la mort d’enfants très jeunes. Le législateur algérien a donc prévu la peine de mort si l’enlèvement de l’enfant était suivi de violence ou d’agression sexuelle ou d’assassinat, ou si le but était la demande de rançon. Cependant, bien que la peine de mort existe dans le code pénal, dans la pratique elle est abolie depuis 1993 parce que l’Algérie a signé à plusieurs reprises un moratoire onusien sur le gel de la peine de mort. Le dernier de ces moratoires remonte au 18 décembre 2014 (résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 69-186 ), du coup elle n’exécute plus cette sentence. L’Algérie peut, si elle le souhaite, revenir vers l’exécution de la peine de mort pour ce type d’infractions graves, rien ne s’y oppose. D’ailleurs plusieurs pays ont renoncé au gel au vu de la montée de la criminalité chez eux.

«Les enfants subissent des abus sexuels par des gens qu’on ne peut pas considérer comme normaux. La peine de mort doit être rétablie dans les cas d’assassinat d’enfant, mais il faudrait surtout réaliser des études sur les raisons de l’effondrement de l’échelle des valeurs en Algérie», estime M. Khiati, président de la Forem.



Auditionner des mineurs : un moment délicat, mais indispensable



Parce que l’enfant victime de violence est un enfant souffrant avant d’être un enfant plaignant, la multiplication des salles d’enregistrement audiovisuel des mineurs victimes d’agressions sexuelles s’impose plus que jamais afin qu’elles soient généralisées à l’ensemble des brigades de protection des personnes vulnérables au niveau national après que la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ait lancé à Alger, en novembre dernier, le dispositif d’audition filmée au profit des enfants victimes d’agressions sexuelles. Créée selon les normes internationales et sous la supervision de cadres des différentes directions centrales de la DGSN, cette salle d’audition facilite le travail des enquêteurs en charge de dossiers d’enfants victimes d’agressions sexuelles. Les déclarations des victimes sont enregistrées sur des supports CD remis par la suite aux autorités judiciaires (procureur général ou juge) afin de statuer sans soumettre la victime à une deuxième audition.

F. L.



LE Dr Radia Yala, médecin-légiste au CHU Mustapha-PACHA :

« La prise en charge médico-légale aide à établir la vérité »

Quel est le rôle du médecin légiste dans l’évaluation d’une situation de mauvais traitement et d’abus sexuel sur un enfant ?

« Le plus souvent le médecin légiste intervient en matière d'enfance maltraitée lorsqu'une situation de mauvais traitement à enfant est portée à la connaissance des autorités judiciaires, lorsqu'il y a dépôt de plainte pour violences physiques, abus sexuel, maltraitance ou décès d'enfant d'origine traumatique ou inexpliquée. L'examen médico-légal est le plus souvent demandé sur réquisition écrite de la part de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la République. L'enfant est d'abord entendu par les services de police avant d'être examiné. Le but de cet examen est de faire un examen médical complet, établir un bilan des lésions constatées, déterminer le diagnostic ou la plausibilité des mauvais traitements, s'assurer de la poursuite des soins et proposer un suivi avec prise en charge psychologique, effectuer les prélèvements s'ils sont nécessaire. Notre intervention peut être liée à une activité d’autopsie médico-légale, levée de corps, ou de médecine légale du vivant, examen des victimes aux fins de détermination et de constatation de lésions et traumatismes. Je précise juste que l’examen clinique médico-légal ne se limite pas seulement à la recherche de violences physiques ou sexuelles. Dans des cas précis et de façon non systématique, on pourra effectuer des prélèvements sanguins, en particulier pour une recherche de grossesse.

On effectuera également des prélèvements vaginaux à la recherche de sperme pour l'étude des empreintes génétiques de celui qui a commis le viol. Je vous cite dans ce sens un cas d’une petite fille qui a été retrouvée noyée dans un cours d’eau. A priori la mort était déclarée accidentelle mais après l’autopsie effectuée ici dans notre service et prélèvements vaginaux, il s’est révélé que la petite fille subissait des agressions sexuelles depuis des années et que l’acte a été répété poste mortem, juste avant son décès ce qui a complètement changé le cours de l’enquête ».



Quel peut être l’apport de la médecine légale dans les enquêtes d’agressions sexuelles et de violences physiques ? Pouvez-vous fournir des réponses aux enquêteurs ?

«L’évaluation de l’agression sexuelle est non négligeable car elle sert d’indication au magistrat ; elle va l’aider à qualifier les infractions et à déterminer la peine afférente. L'intervention du médecin légiste est loin de se limiter à l'examen des cadavres ou à la pratique des autopsies judiciaires. Le médecin légiste, auxiliaire de justice, a aussi un rôle clinique avec pour mission, en matière de maltraitance à enfant, d'éclairer le magistrat sur des faits d'ordre médical, de confirmer un diagnostic de maltraitance, préciser le mécanisme des lésions, en indiquer les conséquences médicales afin que le magistrat puisse qualifier les faits au pénal.

La médecine légale intervient aussi dans les levées du corps. Elle aide souvent la justice quand il s’agit de mort suspecte ou d’un crime. On participe à la manifestation de la vérité. Nous sommes un maillon important de la chaîne pénale. Nous faisons beaucoup de levée de corps pour déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle ou suspecte, quand il y a doute bien sûr ! La médecine légale matérialise donc l’agression et signale les faits à la justice en élaborant un rapport scientifique et détaillé».

Propos recueillis par : F. L.

Entretien

Mme Sellaoui, psychologue clinicienne au service de médecine légale :

« 118 enfants mineurs ont consulté au cours des six derniers mois »

Trop souvent les enfants victimes de violence gardent le secret et se referment sur eux-mêmes. Comment, vous, spécialistes, arrivez a les faire parler? Comment les écouter dans les meilleures conditions et surtout de quelle manière les assister ?

«Il est vrai que la situation abusive parfois insoutenable de l'abus sexuel peut aller jusqu'au refus de l'examen gynécologique par l’enfant victime. Il est important dans un premier temps que la psychologue se présente à l’enfant et lui explique sa fonction en termes accessibles. Il faut ensuite établir avec lui une relation de confiance avant d’évoquer les motifs de sa présence. La psychologue permet à l’enfant d’exprimer ce qu’il vit, les traumatismes qu’il subit et ce qu’il comprend de la situation. L’agression sexuelle par exemple, est presque toujours un acte imposé dans la violence, la menace, dans lequel l’enfant est utilisé par l’adulte comme un objet de plaisir. Ses effets sont extrêmement traumatisants et destructeurs. L’effraction corporelle engendre des sentiments de honte, de dégoût et l’impression d’être sale. Dans deux cas sur trois, l’abuseur est un familier… Il s’agit en général d’une personne proche de la famille ou rencontrée dans les activités scolaires ou périscolaires. La fréquence des rencontres associées aux pressions et aux menaces subies rendent la révélation difficile. Mes consultations commencent toujours par un entretien qui a d'abord lieu avec le parent ou l'adulte qui l'accompagne, ce qui permet de connaître l'histoire, les signes d'appel éventuels et les modifications récentes du comportement de l'enfant en retenant que ceux-ci peuvent être absents. Le premier entretien permet d'apprécier l'état émotionnel, le niveau intellectuel de l'enfant ainsi que son comportement. L'examen sera complet, objectif, précis et réellement observé».



Peut-on avoir un nombre d’enfants victimes de violence orientés chez vous pour consultation et quelle est la nature des agressions qu’ils ont subit ?

«C’est l’agression sexuelle, qui est le plus souvent répertoriée comme violence subit par les mineurs, qui arrivent à notre structure. Vient par la suite la maltraitance et les agressions physiques. D’avril au 31 octobre 2018 nous avons reçu en consultation 118 enfants mineurs orientés pour différentes formes de violence. Pour ce qui est de la répartition sur les mois de l’année, on constate un pic au mois de mars et mois d’août, la période des vacances. la violence sexuelle est plus fréquente chez les enfants de sexe féminin âgée entre 6 ans et 9 ans, des familles nombreuses et à faible revenu. Les violences sexuelles sont celles qui ont les plus graves conséquences sur la santé psychique.

Les violences sexuelles ont un impact catastrophique sur la qualité de vie des victimes, avec une dégradation de leur vie personnelle, familiale, sociale, scolaire et professionnelle. Sans prise en charge, ces troubles psycho-traumatiques auront des symptômes envahissants par l'intermédiaire de la mémoire traumatique de ces évènements.

Cette mémoire traumatique les colonisera en leur faisant revivre les mêmes émotions, sensations et douleurs que celles ressenties lors des violences. Leur développement psychique sera «infecté» par cette mémoire traumatique et par les stratégies de survie que l'enfant mettra en place pour y échapper ou l'anesthésier, et risquera d'entrainer des troubles de la personnalité, des troubles du comportement et des troubles cognitifs qui pourront, quand ils sont envahissants, être pris à tort pour des états psychotiques, des états limites, des troubles obsessionnels sévères, des troubles graves de l'attention ou des débilités mentales, et traités comme tels par méconnaissance des troubles psycho-traumatiques. Avec ce regard qui est le nôtre, nous les extrayons de leur statut de victime pour leur redonner celui d’enfant ».



Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans ce travail de reconstruction des mineurs victimes de violence ?

«Nous traitons beaucoup de dossiers différents et parfois très lourds. L’exposition à un fort taux de violences sous toutes les formes, physiques, psychologiques, sexuelles…, nécessite un esprit assez fort et une mise à distance pour ne pas se laisser vampiriser par tout ce que nous devons affronter au quotidien ce qui est extrêmement difficile mais On ne va pas se mettre à pleurer, sinon on pleurerait du matin au soir au vu des cas que nous traitons. Quant aux moyens, nous déplorons le retard enregistré dans l’orientation de ces patients vers des pédopsychiatres par manque de ces spécialistes, ainsi que l’absence de tests psychologiques pour ces enfants et ceci par manque de formation de psychologues spécialisés».

Propos recueillis par : F. L.

M. Abderrahmane Arar, président du réseau NADA :

« Les abus sexuels viennent en tête des appels reçus au numéro vert »

Depuis sa création, le Réseau Nada a mené plusieurs actions qui ont touché des domaines très sensibles. L’objectif est de mettre en place un espace d’expression et de rencontre pour les enfants, d’établir des dispositifs de lutte contre toutes les formes de maltraitance et de violence exercées à l’encontre des enfants, de créer un centre de ressources relatif aux droits des enfants et d’agir auprès des instances judiciaires pour la prise des décisions urgentes en faveur de l’enfant en situation de risque. Cinq importants programmes ont été engagés par le réseau, et qui ont eu un impact positif et très satisfaisant dans la prise en charge des enfants en situation de non droit, notamment le programme «Je t’écoute» à travers un numéro vert «30 33», le projet «Agir ensemble» contre la violence au milieu scolaire, le projet «Enfant réfugié» pour l’amélioration de la protection des droits de l’enfant réfugie dans le milieu urbain, le projet relatif au renforcement des compétences techniques et organisationnelles des membres du réseau pour lutter contre les abus sexuels à l'égard des enfants en Algérie et le projet «Justice des mineurs».



Le réseau Nada fait de la lutte contre la violence a l’égard des enfants l’objectif principal de ses interventions. Pouvez-vous nous faire un état de ce phénomène, et nous donner des statistiques concernant le numéro vert d’alerte mis en place par votre association ?

«Des efforts remarquables sont consentis par le réseau dans le cadre de la protection des droits de l’enfant en Algérie, traduit en 2008 par la mise en œuvre d’un programme d’écoute, d’alerte et de signalement de toute situation mettant l’enfant en danger, intitulé «Je t’écoute». Le programme est doté d’un numéro vert 30-33 et d’une équipe pluridisciplinaire composé ede psychologues, sociologues et juristes, à l’écoute des citoyens, afin de leur apporter aide, soutien et accompagnement. Cette année, le réseau Nada fête le 10e anniversaire de la mise en place de son dispositif d’écoute. Le programme «Je t’écoute», principal support de la stratégie quinquennale du réseau (2017-2022) appuyé financièrement et techniquement par des institutions publiques et privées, a été élargi au niveau des 48 wilayas et il est devenu accessible via tous les réseaux téléphoniques en Algérie, l’une des principales recommandations du comité international des droits de l’enfant lors de la présentation du réseau, de son rapport alternatif en 2011. Le programme a contribué à l'amélioration de la prise en charge des enfants victimes des violences et maltraitances, et à la promotion de la culture de signalement au sein de la société. En 2017, la cellule d’écoute a recensé 321 cas d’agressions et de violences sexuelles, 1.234 appels signalant des cas de violence en milieu scolaire, 213 appels relatifs à des conflits suite au dispositif de la kafala, 122 appels relatifs à l’exploitation économique des enfants sur le marché informel, en particulier dans l’agriculture, des chantiers de construction et des activités commerciales et 234 appels concernant les enfants non inscrits dans l’état civil : le réseau reçoit des appels des mères célibataires ayant à leurs charge des enfants soient nés hors mariage ou juste avec la Fatiha. Ces mamans se trouvent dans des situations illégales vu que leurs enfants ne sont pas inscrits à l’état civil. Nada intervient dans ce cadre dans la limite de son champ, pour une reconnaissance de maternité et de paternité conformément aux dispositions du code de la famille (article 44). Parmi les violences dénoncées contre les enfants, les abus sexuels viennent en tête des appels reçus au 30.33. Le dernier bilan du réseau a enregistré plus de 2.000 cas d'enfants victimes de toutes sortes de violence et de maltraitance (physique et psychologique). Il faut souligner qu'en l'absence d'une véritable dénonciation, les chiffres restent incertains, d'autant que la passivité, l'impunité et l'indifférence encouragent de plus en plus la recrudescence de la violence. On rappelle que le numéro vert 3033 est gratuit et accessible à partir d'un téléphone fixe et portable».



L’Etat Algérien a mis en place un arsenal de lois, textes et mesures drastiques pour combattre cette violence, pourtant, des enfants continuent a être violentés, enlevés et assassinés. Où se situe la faille selon vous ?

« On confirme que l’Algérie a fait des avancées au plan des textes, lois et mécanismes à partir de la loi de protection de l’enfant 2015, la révision du code pénal 2015, les réformes de la constitution 2016, l’installation de l’organe de protection de l’enfance. L’installation d’un système de signalement et de vigilance ainsi que l’investissement énorme dans les droits fondamentaux. Et d’après notre analyse la faille est dans la chaine de la protection de l’enfant à partir du signalement jusqu’à la prise en charge et le suivi. Le manque des structures de prise en charge les enfants victimes, un conflit avec la loi et l’absence d’un plan stratégique de communication contre la violence qui regroupe les intervenants.



Vous appelez a l'application de la peine de mort, même momentanément, contre tout individu coupable de meurtre, de torture ou de viol d'un enfant. Estimez vous que cette mesure est a même de réduire le phénomène ?

« On a fait appel à l’application de la peine de mort pour une période déterminée que sur l’enlèvement des enfants afin de réduire le phénomène de violence et l’assassinat des enfants ».



L'Office National de la Protection et de la Promotion de l'Enfance (ONPPE) compte faire participer les représentants de la société civile dans la mise en place d’une stratégie préventive contre la violence à l’égard des enfants. Quelles seront les propositions de Nada ?

« Nada est une force de propositions qui regroupe 150 associations avec un capital d’expériences important, qui peut être au service de l’Organe surtout dans la protection, l’accompagnement et l’insertion sociale. Mais globalement, les associations de la société civile sont un maillon très fort dans la chaine de la protection de l’enfant et l’environnement ».

Propos recueillis par : F. L.

À travers les chiffres

• Plus de 81 cas d'enlèvements d'enfants

ont été enregistrés

à l'échelle nationale en 2017.



• Les services de la police judiciaire ont recensé

un peu plus de 6000 cas de mauvais traitement sur des enfants.



• Le Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant Nada, riche de

ses 150 associations réparties à travers le territoire national,

s’appuie dans son évaluation, certes, sur les progrès en matière de législation, mais surtout sur le bilan du programme

«Je t’écoute» lancé via le numéro vert 3033.



• Les chiffres du réseau Nada font état de

20.917 appels de détresse d’enfants ;

5.171 enfants ont appelé pour dénoncer une maltraitance physique et morale;

Les agressions et violences physiques ont représenté quelque 934 appels.



• 876 enfants ont appelé à l’aide le réseau Nada pour agression et violence en milieu scolaire, quelque 55 autres pour dénoncer l’inceste.



• Selon l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance, environ 400 enfants sont incarcérés dans les établissements pénitentiaires. Le but visé est de les réinsérer dans les meilleures conditions possibles au sein de la société.

• L’article 2 de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfance stipule qu'un enfant en danger est celui dont «la santé, la moralité, l'éducation ou la sécurité sont face à un danger susceptible de compromettre son avenir.



• L’Organe national de protection et de promotion de l'enfance reçoit quotidiennement sur son numéro vert «11-11» entre 3 à 4 appels faisant part de cas d'exploitations économiques d'enfants, parmi lesquels certains sont chargés de vendre diverses marchandises au bord des routes.

F. L.