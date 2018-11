Biodiversité dans les infrastructures : Mme Zerouati expose à Charm el-Cheikh les plans de l’Algérie

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a passé en revue lors de la 14e conférence multilatérale sur la Convention de l'Onu sur la biodiversité (CDB), à Charm el Cheikh (Egypte), les plans de l'Algérie pour vulgariser la biodiversité au sein des infrastructures, et ses projets visant à réhabiliter les systèmes biologiques, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Intervenant à l'ouverture de la réunion de haut niveau de la 14e conférence multilatérale de la CDB, tenue en présence du Premier ministre égyptien avec la participation des ministres de l'environnement et de chefs de délégation des pays membres de ladite convention onusienne, la ministre a présenté les efforts de l'Algérie en matière de vulgarisation des infrastructures. Mme Zerouati a également évoqué le troisième objectif de la stratégie nationale de biodiversité, consistant à intégrer la biodiversité dans les stratégies et plans d'action des départements ministériels concernés. A cet effet, la ministre a mis en avant les mesures prises par l'Algérie dans le cadre de la vulgarisation de la biodiversité au sein des infrastructures, y compris l'intégration de la biodiversité dans les plans d'orientation, à l'instar des aéroports, des ports, des routes entre autres pour étudier son éventuel impact sur l'environnement et réhabiliter les écosystèmes.

Dans son intervention à la séance consacrée à la vulgarisation de la biodiversité dans le secteur de l'énergie et de la métallurgie, Mme Zerouati a rappelé les efforts consentis par l'Algérie pour intégrer la biodiversité dans les industries et projets énergétiques et miniers, en coordination avec les secteurs concernés. La ministre a insisté, en outre, sur l'importance de «l'entrepreneuriat vert» qu'elle a qualifié de vecteur important du développement, à même de renforcer les opportunités d'affaires dans les domaines de l'économie verte.