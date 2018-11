M. Abdelmadjid Attar, expert en énergie : « L’Algérie doit aller vers une économie énergétique »

Le secteur énergétique algérien souffre d’un «problème d’arbitrage» entre l’exportation et une consommation qui ne cesse d’aller crescendo. C’est le constat formulé par Abdelmadjid Attar, ancien Pdg de Sonatrach, invité du Forum du quotidien francophone Le Courrier d’Algérie. Un bon équilibre imposera, selon lui, de «nouvelles découvertes» et une «modification profonde» de la politique énergétique, notamment en matière de consommation.

Dans le cas contraire, prévient l’ancien ministre, les exportations algériennes en énergie se réduiront comme une peau de chagrin à compter de 2035. Pour éviter toute mauvaise surprise, M. Attar préconise d’aller vers une «économie énergétique qui peut ramener la consommation nationale à la baisse de façon plus économique que l’investissement en énergies renouvelables». À ce sujet, l’orateur déplore le retard accusé en matière de réalisation des 22.000 mégawatts inscrits dans le cadre du programme national des ENR. À ce retard s’ajoute d’autres incohérences d’ordre prévisionnel. En 2017, il était question du fameux mégaprojet solaire de 4.050 mégawatts de photovoltaïque. Ce n’est pas fait. Tout récemment, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, parle de 150 mégawatts. Une explication ?

«On s’est rendu compte de la difficulté de la chose», souligne M. Attar, précisant que le programme des 22.000 MW «nécessitera 100 milliards de dollars d’investissement». La production énergétique à partir de sources renouvelables devrait atteindre près de 2.000 MW d’ici 2020. Toutefois, M. Attar recommande une vitesse supérieure.



Le gaz de schiste : « À terme, c’est l’avenir. »



Au rythme actuel, affirme-t-il, sentencieux, «on n’y arrivera pas». Enchaînant, l’ancien patron de Sonatrach estime que l’avenir énergétique algérien est à terme dans le schiste. Des arguments ? Des chiffres, d’abord. L’Algérie dispose de 22.000 milliards de m3 de gaz, et 6 milliards de m3 de pétrole «techniquement récupérables». En dépit de leur importance, ces chiffres ne constituent pas, à eux seuls, une garantie pour se diriger tout droit vers le gaz de schiste. Le processus sera long. M. Attar n’y voit pas de doute. «La première production commerciale ne peut se faire avant 2025», indique-t-il. Conscient de la difficulté de la tâche, il prévient contre la non-rentabilité de ce type de gaz qui plus est nécessite une technologie et une logistique des plus sophistiquées. Quant à l’environnement, l’expert précise que le risque est «en surface et non en profondeur», précisant que, pour le sous-sol, le risque sera élevé quand un puits est foré à côté d’une fracture. D’où la nécessité, ajoute M. Attar, d’opter pour une meilleure évaluation afin d’éviter l’apparition de failles. Dans son argumentaire, le conférencier estime que la réussite de l’exploitation du gaz de schiste est également tributaire de l’adaptation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures avec des mesures contraignantes pour le traitement d’eau et éviter les zones marquées par un «sur-pompage».

Cette adaptation devra également, aux yeux de M. Attar, toucher à l’aspect fiscal dans l’objectif d’attirer les investissements étrangers. Rappelons, dans cette optique, que le ministre de l'Energie, annonçant que la mouture définitive du projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera prête vers la fin du mois de juillet 2019, a précisé : «Nous escomptons prendre en considération et lever toutes les barrières à l’investissement étranger dans le secteur. Pour ce faire, les avis de nos partenaires sont pris en considération dans notre réflexion».

D’autre part, M. Attar, répondant à une question d’El Moudjahid, estime que la prochaine réunion de Vienne pourra être annonciatrice de l’annulation de l’augmentation de la production pétrolière envisagée pour combler la baisse de la production iranienne suite aux sanctions décidées par le président américain Trump, et précise que le prix du baril se situera d’ici la tenue de ce rendez-vous à 70 dollars.

Fouad Irnatene