à compter du 1er janvier 2019 : Le débit Internet augmentera avec une baisse des tarifs

«Tous les Algériens connectés à internet aujourd'hui à 1 méga verront automatiquement leur débit passer à 2 mégas», a annoncé, jeudi dernier sur les ondes de la Chaîne III, de la radio nationale, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda Imane-Faraoun. Et d’ajouter qu’il s’agit du minimum requis pour accéder aux vidéos et autres services à «valeur ajoutée», expliquant, par ailleurs, que l'opérateur public Algérie Télécom «ne fera plus d'offres à moins de 2 mégas». La ministre ajoute, à ce propos, que les prix d’accès, eux, vont connaître une baisse substantielle, puisque «le tarif de ce service passera de 2.600 DA à 1.600 DA, effectifs à partir du 1er janvier prochain». Dans ce même registre, la ministre a relevé que les pouvoirs publics ont toujours œuvré pour parvenir à «une connexion pour tous avec l'amélioration de la qualité, mais aussi avec une baisse des prix, pour que ce soit accessible pour tout le monde».

Relevant que l'objectif consistait à permettre à chaque Algérien, «un accès à internet avec un prix abordable», Mme Faraoun a soutenu que «l'accès à internet en Algérie est une réalité», soulignant le fait que le pays compte un réseau étendu sur toutes les wilayas permettant une connexion à qualité égale, de l’ensemble des habitants des zones urbaines et rurales.

Mme Faraoun a souligné, par la même occasion, que «l'accès équitable à l'internet constitue la base des politiques publiques».

Il convient de noter que la ministre a affirmé, aussi, qu’en ce qui concerne la qualité de service offerte par le réseau internet, celle-ci sera grandement améliorée, notamment après la prochaine entrée en service de deux câbles sous-marins à fibre optique, en cours d’installation entre l’Europe et l’Algérie. Au passage, elle a indique que 3 millions d’utilisateurs sont actuellement connectés par l’intermédiaire du réseau fixe, 1 million parmi eux ne bénéficiant que d’une connexion de 1 méga.

La ministre, également en charge de la numérisation de la poste, assure, finalement, que les travaux de réfection en cours permettront d’éliminer les installations «vétustes» et de les remplacer, progressivement, par des équipements autrement plus performants.

Sami Kaidi