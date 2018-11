Projets « e-éducation » et « e-santé » via Alcomsat-1 : Succès des premiers tests

Avec le lancement, jeudi dernier, de l’opération de raccordement graduel de l’ensemble des établissements scolaires à l’internet,

via le satellite algérien Alcomsat-1, un grand pas en avant est accompli, pour permettre à la population scolarisée de bénéficier

de l’apport des nouvelles technologies.

C’est en coordination avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, que le département de Benghabrit veut relever le défi de l’E-éducation. En effet, la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a fait état, depuis Adrar, du raccordement par liaisons en fibre optique de 67 sites relevant de son secteur.

S’exprimant, lors de la cérémonie officielle de lancement du raccordement des établissements éducatifs à l’internet via le satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1, la ministre a affirmé que le lancement de l’opération de raccordement des établissements scolaires à l’internet, via ce satellite, constitue une «fierté» pour le secteur.

Ce support technologique permettra certainement au secteur de s’adapter aux évolutions et innovations technologiques. Il regroupe neuf espaces numérisés liés à la scolarité, aux ressources humaines, aux infrastructures, à l’évaluation, aux matériaux pédagogiques multimédia de soutien scolaire, ainsi qu’à la formation à distance, ç la bibliothèque virtuelle et à la communication, selon les explications de la ministre.



L’introduction des TIC :

pour un enseignement de qualité



Les premières applications de cette nouvelle technologie ont été lancées, à travers la connexion de deux établissements de l’enseignement moyen à Adrar et à Alger, au profit d’une cinquantaine d’élèves ayant suivi une formation sur cette opération et suivie simultanément par une cinquantaine de directions de l’éducation nationale à travers le pays, a-t-elle fait savoir.

Mme Benghabrit a fait part de démarches du secteur pour l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), depuis la mise en place de la commission nationale de la réforme scolaire en 2000, et ce à travers l’étude et la proposition de voies et modalités d’introduction des TIC dans le système scolaire.

L’exploitation de cette technologie contribue à davantage de transparence et de clarté dans la gestion et la rationalisation des dépenses, en plus de favoriser une gestion de proximité, un partage et l’échange de l’information, de sorte à améliorer le travail collectif et à rapprocher les structures éducatives du citoyen, a conclu la ministre de l’éducation.

Pour sa part, le PDG d’Algérie Télécom a affirmé que les premiers tests des projets e-éducation et e-santé via le satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1, qui ont eu lieu jeudi dans deux sites-pilotes de la wilaya d'Adrar, ont été réalisés avec «succès».

Ces deux sites ont, tous deux, pu être interconnectés avec des établissements similaires du nord du pays, et ce par la fourniture de services d’interconnexion à large bande VSAT pour des applications de télécommunications.

La solution satellitaire VSAT (Very Small Aperture Terminal) permet une interconnexion à haut débit entre plusieurs sites localisés en zones isolées (sites ruraux, montagne, désert, engin mobile terrestre, aéronautique, etc) ou en zones démunies d'infrastructures de télécommunications au sol (zones non équipées, zones sinistrées... ).

Le projet-pilote d’interconnexion via un réseau local vise à relier, pour ce qui est de la e-éducation, tous les établissements de l’éducation avec l’administration centrale, les élèves et leurs parents, de même que pour la e-santé, qui permet de relier l’ensemble des acteurs de la santé à travers tout le territoire national, «avec la garantie de liaisons satellitaires de haute disponibilité et des applications de qualité au profit de l’ensemble des utilisateurs», a-t-on indiqué auprès d'ATS. Le PDG d'ATS a indiqué avoir conçu «un programme spécial dédié au volet le plus important dans la politique publique nationale, initié par le Président de la République, soit la santé et l'éducation».

Un plan d’actions a donc été mis en œuvre, en vue d’aboutir à un «usage massif» des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les enseignants, les élèves et leurs parents, et de la même manière pour l’ensemble des acteurs du secteur de la Santé.



Doter toutes les écoles et les hôpitaux d’un réseau intranet



Algérie Télécom Satellite, consciente du défi majeur qu’implique la réalisation de ce programme, s’attelle «à faire de l’engagement de la ministre du secteur de doter tous les écoles et les hôpitaux d’un réseau intranet au niveau national, une réalité», indique la même source.

Le PDG d'ATS a fait savoir que 27.000 établissements scolaires et 3.700 établissements hospitaliers bénéficieront, à partir d'aujourd'hui, de ce programme satelitaire. Pour rappel, Mme Faraoun s'est engagée, en juin dernier, à procéder à la connexion, via Alcomsat-1, de quelque 36.000 établissements scolaires et centres sanitaires à travers plusieurs communes du pays, le but étant de concrétiser l’éducation et la santé numériques à moindre coût, et de bénéficier des services d’intranet.

Le projet e-éducation permettra de «faciliter» la communication entre les établissements scolaires et les parents d’élèves, ainsi qu’entre les enseignants et les élèves, dans le but d’obtenir un système éducatif «évolutif et homogène» entre les régions, par l’accès à un contenu multimédia interactif, «fondement incontournable pour faciliter l’apprentissage des élèves, notamment dans les régions éloignées».

ATS entend également promouvoir l’utilisation des TIC dans le secteur de la santé, notamment dans les régions les plus reculées. Cette action permet, notamment aux patients où qu’ils se trouvent sur le territoire national de bénéficier d’un suivi à tous les niveaux de la chaîne de soins, et d’améliorer la prise en charge de ces derniers en réduisant les distances.

Le projet e-santé permet ainsi un «meilleur» accès aux soins, grâce à de nouvelles applications, telles que la visioconférence et la digitalisation des données qui vise à optimiser le partage entre les professionnels de la santé pour une meilleure prise de décision.

L'opérateur satellitaire se dit prêt «à accompagner les secteurs de l’éducation et de la santé pour la mise en place de systèmes solides et performants, et mener ainsi à terme la poursuite d’une dynamique qui tend à favoriser le développement économique et social du pays». Filiale du groupe Algérie Télécom et principal fournisseur de solutions VSAT dans le pays, ATS dispose, actuellement de plus de 4.000 stations VSAT déployées sur le territoire national.



Mise en service de la liaison fibre optique Adrar - Tindouf



Dans le même contexte, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imène Houda-Faraoun, a affirmé que la liaison fibre optique de secours contribue efficacement à la sécurisation du réseau local des télécommunications, au regard des longues distances caractérisant ces régions. Elle a indiqué que cette opération permettra d’accroître la capacité de haut débit de l’internet au profit des citoyens, et de contribuer à l’amélioration des prestations de la téléphonie mobile dans la région. Mme Faraoun a eu l’occasion de suivre une communication directe (son et image) d’une très haute qualité sur une distance de 600 km séparant Adrar à la localité de Chénachène sur le territoire de la wilaya de Tindouf.

Mettant, par ailleurs, en service un bureau postal mobile, elle a indiqué que cette installation, dotée d’équipements de télécommunications et énergétiques, permettra d’offrir des prestations postales au niveau des concentrations à faible densité de population, avant de souligner que le défi réside dans l’assurance des services, en dépit de l’éloignement des populations des centres urbains, du fait de l’immensité du territoire.

Par ailleurs, la ministre a affirmé que «la stratégie de développement du secteur des télécommunications tend à garantir la souveraineté nationale, à travers la protection de l’économie nationale et en assurant l’équité en matière d’exploitation, par l’ensemble, des prestations du secteur et faire des technologies un moyen stimulant le développement humain et l’essor de la société».

Les déclarations de Mme Faraoun mettent en exergue la stratégie de développement du secteur des Télécommunications qui vise la préservation de la souveraineté nationale, à travers la protection de l’économie nationale et la réalisation de l’équité dans l’exploitation des prestations du secteur.

Pour la ministre, le secteur est dans une course contre la montre, pour généraliser un réseau numérique national couvrant, à travers un maillage de 140.000 km, tout le territoire national avec un débit moyen de deux terabyte/seconde (TB/S), ainsi que l’installation de supports hertziens pour le raccordement à ce réseau de plus de 1.541 communes, 142 annexes communales et des centaines de régions enclavées.

La liaison axiale transsaharienne, lancée en 2000, a été consolidée par la signature d’une convention portant création du siège de l’instance de coordination de cette liaison, qu’accueille l’Algérie, en vue de parachever le processus ayant fait l’objet de démarches et du soutien des organisations africaines et d’investissement colossaux de la part de plusieurs pays.

L’occasion a été mise à profit, pour signer aussi la convention de partenariat et de coopération dans le domaine commercial entre l’Agence spatiale algérienne (ASAL) et Algérie-Télécom Satellite (ATS).

Tahar Kaidi