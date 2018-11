salon international de la Lunetterie : Une vision à long terme

La 12e édition du Salon de l’optique et de la lunetterie d’Alger ambitionne de “répondre aux exigences des professionnels du monde de la santé et de la lunetterie en particulier, notamment en matière de formation”, a affirmé son organisateur, Rachid Hessas, directeur de “RH International communication”lors de l’inauguration de la 12e édition du Salon international de l’optique et de la lunetterie d’Alger (SIOL) qui se tient du 15 au 17 novembre à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration (ESHR) d’Ain Bénian, en présence d’une trentaine d’exposants. Cette 12e édition est également marquée par des journées professionnelles, sur les pathologies de l’œil, de même qu’un symposium sur l’émergence de l’optique en Algérie.

Des conférences thématiques ont permis également d’aborder la contrefaçon et le rôle des Douanes dans la lutte contre ce phénomène.



700.000 paires de lunettes saisies en 2017



Plus de 700.000 lunettes de contrefaçon ont été saisies en 2017 à l’échelle nationale, indique la direction générale des Douanes algériennes. Sur un total de 11 millions de saisies de lunettes contrefaites durant la période comprise entre 2007 et 2017, il a été recensé plus de 700.000 articles interceptés en 2017 contre plus de 600.000 en 2016, plus d’un million en 2013 et autant en 2014, a déclaré le chef de bureau chargé de la lutte contre la contrefaçon aux Douanes algériennes, Kamel Kadi, en marge de la manifestation. Le représentant de l’institution douanière a précisé que c’est le port d’Alger qui vient en tête en matière d’introduction de ce type de produits, suivi de ceux de Skikda et Bejaia, soulignant que certains importateurs recourent à des méthodes “pouvant déjouer la vigilance des douaniers”. “Il faut savoir que nous intervenons à la demande des propriétaires de la marque, objet de contrefaçon, par souci de protéger leurs droits de propriété intellectuelle”, a-t-il expliqué, ajoutant que les services douaniers “peuvent intervenir d’eux-mêmes en cas de soupçons sur le produit pour alerter le détenteur de la marque déposée et protégée”.

F. Irnatene