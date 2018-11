Formation professionnelle : Plus de 323.000 inscrits en 2018

De plus en plus de jeunes Algériens s’intéressent à la formation professionnelle qui se veut être une porte ouverte sur le monde du travail mais surtout l’acquisition d’un métier d’avenir. Aujourd’hui, l’État algérien consent d’énormes efforts pour permettre au maximum de jeunes de se former sur les multitudes de spécialités proposées par la nouvelle stratégie de la formation et de l’enseignement professionnels, mise en place par le ministère de tutelle.

Le secteur de la formation professionnelle constitue une opportunité d’acquisition d’un diplôme utile à la vie professionnelle, de par sa capacité à former la ressource humaine nécessaire au fonctionnement de l’appareil économique et son adaptabilité lui permettant d’aller au diapason des besoins socio-économiques. La preuve de cet engouement sur l’apprentissage des métiers professionnels est sans doute les chiffres enregistrés par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Le même ministère a enregistré plus de 323.000 inscrits pour la rentrée de septembre 2018, soit une hausse de plus de 73.000 inscrits, par rapport à la même rentrée de l’année passée, a précisé le porte-parole du ministère, Sofiane Tissera. A cet effet, pas moins de 440 spécialités ont été programmées pour la rentrée de septembre 2018, (60 de plus qu’à la rentrée de septembre 2017), la plupart sont des spécialités qui forment aux métiers des secteurs d’activités déclarés prioritaires par le gouvernement et c’est à travers un réseau constitué de 1.295 établissements formant dans le résidentiel et à travers l’apprentissage que le secteur produit la main-d’œuvre qualifiée. Il faut savoir que pour la formation en mode d’apprentissage plus de 120.000 postes sont offerts pour la rentrée de septembre 2018, d’un total de 400.000 postes de formation. C’est une dynamique importante qui reflète bien le partenariat grandissant entre le secteur de la formation et l’enseignement professionnels, et celui de l’économie, souligne la même source. Selon notre interlocuteur, parmi les filières professionnelles qui suscitent le plus d’intérêt des jeunes, on notera l’agriculture avec plus de 25.260 incorporés pour la rentrée de septembre 2018, l’industrie avec 25.265 stagiaires, le tourisme et l’hôtellerie (44.642 stagiaires et apprentis), le bâtiment et les travaux publics (39.031 incorpores). Il précisera également que les jeunes préfèrent s’orienter vers les formations techniques, qui permettent une meilleure employabilité. «Il faut savoir que la stratégie du secteur s’appuie sur le partenariat avec le secteur économique, il se trouve que le centre de plasturgie réalise à Béni Mered (Blida), avec le CEIMI (Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja), est le fruit de ce partenariat, plusieurs autres projets ont vu le jour, a l’instar du Centre d’excellence de l’énergie électricité et automatisme avec Schneider à Rouiba, Centre d’excellence des nouvelles technologies de l’information et de la communication et la téléphonie a Bousmail (Tipasa), du Centre d’excellence des métiers du bâtiment et des travaux publics avec le groupe COSIDER à El-Harrach, du Centre dédié aux métiers de la construction des voitures à Tlelat et Es Senia, à Oran, ainsi que plusieurs centres d’excellence dans les métiers de l’agriculture.

Par ailleurs, il faut savoir que d’autres projets de centres d’excellence sont en cours de réalisation, notamment le Centre d’excellence dédié aux métiers du textile, Relizane, le Centre d’excellence dédié aux métiers de l’électronique, à Sidi Bel-Abbès, et Bordj Bou-Arréridj.

Il faut ajouter à cela les instituts nationaux spécialisés selon les caractéristiques des bassins industriels, à Constantine, par exemple, la priorité est donnée aux métiers de la construction mécanique, engins et moteurs.

Depuis quelques années, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels a connu d’importantes étapes qui lui ont permis de retrouver sa place au sein du système éducatif national et de répondre aux besoins du développement socio-économique du pays.

Mohamed Mendaci