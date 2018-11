Air Algérie : « Aucun appareil n’est autorisé à décoller sans subir des contrôles techniques »

70% des techniciens de maintenance concernés par les vols n’ont pas adhéré à la grève.

«Tous les appareils sont soumis au contrôle technique avant leur décollage, en dépit de la grève des techniciens de maintenance.» C’est ce qu’a déclaré, jeudi, le conseiller du président-directeur général d'Air Algérie, lors d'une conférence de presse consacrée à la grève des techniciens de maintenance des avions de la compagnie aérienne.

Mohamed Charef a appelé à cet effet les grévistes à faire preuve de «sagesse» et à reprendre leur travail dans l'attente de parvenir à un accord sur les revendications soulevées. Soulignant que l'administration de la compagnie est actuellement en dialogue avec les employés non grévistes, il a soutenu que les appareils sont contrôlés par les techniciens et ingénieurs qui ont refusé de répondre à l'appel de cette grève et affirmé qu’il n'y a «rien à craindre» pour la sécurité des voyageurs puisque le commandant de bord est le premier à refuser le décollage de l'avion s'il n'a pas confirmé que ce dernier a été soumis aux opérations de maintenance et de contrôle nécessaires. Quant à la grève en elle-même, M. Charef, un ancien pilote à Air Algérie, faut-il le relever, a estimé que cette dernière était «illégale» et «inopinée» d'autant que les intéressés «ont refusé, sans aucun préavis, de reprendre leur travail en dépit des appels lancés par l'administration pour qu'ils rejoignent leurs postes de travail», ce qui a exigé «la suspension à titre conservatoire de treize employés grévistes», a t-il confié.

A ce propos, le conseiller du PDG d’Air Algérie a indiqué que, «cette suspension a été décidée à l'encontre des employés ayant enfreint la loi et ce conformément aux procédures et aux lois réglementaires en vigueur». D’autre part, et même s’il a assuré qu'aucune perturbation n'a été enregistrée dans les vols, le conseiller du DG a fait savoir que «la direction, actuellement en dialogue avec les travailleurs non grévistes, a appelé les grévistes à faire preuve de sagesse en reprenant leurs fonctions en attendant de parvenir à un accord sur les revendications soulevées. Il a indiqué, dans ce sillage, que les revendications principales des grévistes concernaient essentiellement la grille de salaire et les primes», rappelant qu’Air Algérie avait déjà proposé de procéder à une comparaison entre sa grille des salaires et celles des autres compagnies aériennes», une proposition qui a été, selon M. Charef, acceptée par tous les syndicats à l'exception du SNTMA». «La situation financière de la compagnie ne permet pas de procéder à une révision de la grille des salaires» a insisté le même responsable, soulignant que la compagnie «ne peut satisfaire, suite à chaque grève, cette revendication d'augmentation des salaires».

De son côté, le directeur de la base de maintenance d'Air Algérie a révélé, à propos de la grille des salaires et les primes des techniciens de maintenance, que les ingénieurs et les techniciens percevaient un salaire qui varie entre de 150.000 DA et 250.000 DA par mois. Saïd Boulaouad a fait savoir que 70% des techniciens de maintenance des avions concernés par les vols et 50% des techniciens de maintenance des avions soumis au contrôle périodique n'ont pas adhéré à la grève et souligné que près de 70 grévistes sur 627 techniciens et ingénieurs travaillaient normalement, ce qui explique, selon lui, l'absence de perturbations dans les programmes de vols.

Sami Kaïdi