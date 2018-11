Conseil de la nation : Plusieurs nouveautés annoncées

Le Conseil de la nation a abrité, jeudi dernier, une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par Abdelkader Bensalah. Ces questions ont été adressées aux ministres des Moudjahidine, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, du Commerce, et des Travaux publics et des Transports.

Moudjahidine

« La réduction de la durée de délivrance de la licence exige une adaptation juridique »



«La proposition relative à la réduction de la durée de délivrance de la licence d’achat des véhicules des moudjahidine et ayants droit de 5 à 3 ans exige une adaptation juridique et des dispositions relevant des lois de finances», c’est ce qu’a affirmé le ministre des Moudjahidine qui a indiqué que cette démarche exige une concertation avec d’autres services et la proposition de mesures qui relèvent des lois de finances, ainsi qu’une adaptation juridique, précisant que son département œuvre, dans le cadre de ses compétences, à l’application des lois de la République et à la prise en charge des préoccupations des moudjahidine, conformément à la législation nationale.

Selon Tayeb Zitouni, cette licence figure parmi “les avantages” accordés aux moudjahidine et ayants droit. «Elle est profitable aussi aux invalides de la guerre de Libération nationale dont le taux d’invalidité atteint ou dépasse 60%», a-t-il expliqué, précisant que ceux dont le taux d’invalidité est inférieur à 60% bénéficient d’un rabais qui équivaut à leur taux d’invalidité. Il a fait savoir que les enfants de chouhada bénéficient des mêmes avantages tous les cinq ans et d’une exonération des taxes douanières à l’achat d’un véhicule touristique et utilitaire. «Cet avantage concernait en réalité les véhicules aménagés aux personnes invalides ou handicapées. Nous employons à la mise en place d’un cadre juridique adéquat afin de consacrer le contrôle de cette procédure sachant que la réalité sur le terrain ne reflète pas les véritables objectifs de l’établissement de cet avantage», a-t-il expliqué.

Le premier responsable du secteur des Moudjahidine a, également, fait état de la simplification des procédures administratives, de l’amélioration du service public et de sa décentralisation, notamment en ce qui concerne la délivrance des licences. «L’accès des services du ministère au fichier national d’état civil au niveau du ministère de l’Intérieur a permis de faciliter les procédures de délivrance des licences d’achat de véhicules au niveau des wilayas», a-t-il noté, précisant qu’actuellement cette opération se fait sans la remise de documents ou la constitution d’un dossier.

Soulignant les efforts consentis par l’Etat dans la prise en charge des moudjahidine, M. Zitouni a rappelé que l’Algérie est pionnière dans ce domaine et dans la conservation du patrimoine et de l’histoire du mouvement national ainsi que de la résistance et de la révolution nationales et mis l’accent sur l’intérêt de la collecte des témoignages des moudjahidine qui s’inscrit parmi les missions principales et fondamentales du ministère, dans la préservation de la mémoire collective de notre pays.

«L’opération de collecte de témoignages consiste à mettre en avant les hauts faits d’armes de la guerre de la Révolution nationale et ces témoignages serviront de référence à l’écriture de l’histoire pour ancrer davantage le message de Novembre dans l’esprit du peuple algérien», a-t-il noté en affirmant que le ministère a chargé le Centre national d’études et de recherche sur le Mouvement national et la Révolution nationale, le musée national du Moudjahid, les musées de wilayas et régionaux et les directions des moudjahidine, de se rendre aux domiciles des moudjahidine afin d’enregistrer, par le son et l’image, leurs témoignages.

Kamélia Hadjib

Habitat

« La révision de la loi sur l’urbanisme, en bonne voie »

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a fait savoir que la révision de la loi sur l’urbanisme qui date de 1990 en vue de l’adapter à la situation présente des villes «est en bonne voie». «Le département de l’habitat travaille, actuellement, avec un groupe d’experts, et en coordination avec les différents secteurs notamment de l’Intérieur et de l’Environnement pour la révision de la loi sur l’urbanisme », a précisé Abdelwahid Temmar. Pour mettre un terme au phénomène des bidonvilles, il a indiqué que son département va lancer un atelier de travail, dédié à la relance du contrôle dans le domaine de l’urbanisme et à la réorganisation des inspections de l’urbanisme, en leur attribuant de plus larges prérogatives. M. Temmar a, dans ce sillage, rappelé l’instruction ministérielle de 2017 qui souligne l’impératif de veiller au respect des règles d’urbanisme, lors de la délivrance des permis de construire, notamment dans les régions à risque pour les citoyens et leurs biens. Il a, à cet effet, souligné les efforts consentis par l’Etat pour l’éradication des bidonvilles afin de préserver l’aspect esthétique et urbain des villes algériennes. «Des mesures importantes ont été prises par le gouvernement dans la prise en charge du phénomène des bidonvilles qui ternissent l’image des villes et des villages algériens», a-t-il dit. Il faut savoir que toute construction anarchique ne pouvant pas être régularisée dans le cadre des dispositions de la loi n°15-08 de 2008 - fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement - “risque la démolition, après constat de l’infraction par les inspecteurs de l’urbanisme, le président de l’Assemblée populaire communale (APC) et le wali, pour la prise des mesures légales nécessaires.



Démolition de 1.000 constructions illicites



A ce sujet, M. Temmar a fait savoir que 117.151 infractions à la loi ont été enregistrées durant l’année 2017, au niveau national, dont 16.572 constructions sans permis. «Les procès-verbaux des contraventions enregistrées ont été envoyés aux présidents d’APC et aux walis, ce qui a permis de procéder à la démolition d’environ 1.000 constructions illicites à ce jour», a noté le ministre. Dans la même lancée M. Temmar a indiqué que dans le cadre de l’application de la loi n°08/15 du 20 juillet 2008, fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, promulguée dans le but de juguler le phénomène des constructions sans permis ou inachevées dans les délais fixés, 873.373 dossiers ont été déposés au niveau des différentes communes du pays, dont 624.539 ont été examinés jusqu’à ce jour.

K. H.

Travaux publics et transports

« La réalisation des infrastructures de transport terrestre, ouverte au privé »

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé que le domaine de réalisation des infrastructures dans le secteur des transports, notamment les gares routières, demeurait ouvert aux opérateurs privés et ce, par voie de concession et en coordination avec les walis. Il a indiqué qu’‘‘actuellement, la mouture finale d’un projet de décret interministériel est en cours de finalisation et sera présenté prochainement aux fins de son enrichissement et devra déterminer les normes propres à la classification, la réalisation et l’organisation des infrastructures de base dans le domaine des transports, y compris les gares routières”.

Répondant à une question orale d’un membre du Conseil de la nation, relative à l’absence d’une gare routière de transport des voyageurs dans la wilaya de Boumerdès, M. Zaâlane a fait savoir que “tout en coordonnant avec les walis, il est procédé, actuellement, à l’octroi d’assiettes foncières au niveau des wilayas et des daïras, au profit des opérateurs privés, en vue de la réalisation des infrastructures de transport de voyageurs par route, et ce, par voie de concession”.

“Le domaine demeure ouvert devant les opérateurs privés pour la réalisation des gares routières”, a ajouté le ministre relevant l’inscription de maquettes des projets de gares routières dans les deux wilayas, à savoir Oran et Sétif.

Concernant la wilaya de Boumerdès, M. Zaâlane a assuré qu’en cas d’amélioration de la situation financière du pays, il sera procédé à “l’inscription d’une opération de réalisation d’une gare de transport des voyageurs dans cette wilaya et qui sera financée par le Trésor public”.

Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que “le programme de développement décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a consacré à la même wilaya, à l’instar d’autres wilayas, une gare routière avec une enveloppe financière de 900 millions DA, néanmoins le projet n’a pas abouti en raison d’entraves bureaucratiques”.

Après la levée de ces entraves, le projet a rencontré des obstacles en raison de la crise financière qu’a connue le pays en 2014, ce qui a entraîné le gel du projet qui sera inscrit au programme dès l’amélioration de la situation financière du pays, a-t-il précisé. 85 gares routières de différentes catégories ont été réceptionnées, dont 77 gares mises en exploitation, dans l’attente de l’équipement des 8 gares restantes, a ajouté le ministre.

K. H.

Commerce

« De nouveaux mécanismes, pour une meilleure maîtrise des prix »

Pour garantir davantage une maîtrise et une transparence des prix, de nouveaux mécanismes de la grande distribution des produits de base non subventionnés en Algérie sont en cours d’élaboration, a annoncé le ministre du Commerce qui a fait savoir que «cette mesure ne concerne pas les produits subventionnés qui sont disponibles à des prix maîtrisés», affirmant que la libération du commerce extérieur en tant que choix stratégique adopté par le gouvernement pour s’intégrer à l’économie internationale était accompagnée de mesures préventives visant la protection des capacités de la production nationale et la réduction de la facture des importations. Dans le sillage, le ministre a rappelé les mesures et dispositions prises par son département visant une meilleure maîtrise du commerce extérieur et la régulation des activités d’importation, citant, entre autres, l’amendement, en 2015, de l’Ordonnance de 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises. Il a, également, évoqué l’activation des textes réglementaires relatifs aux mécanismes de protection et de défense commerciales dont la lutte contre le dumping, l’imposition de droits compensateurs et la prise de dispositions préventives. Et d’ajouter que le gouvernement a mis en place un nouveau système pour encadrer le commerce extérieur et protéger les secteurs nationaux productifs de la concurrence des produits importés, qui est entré en vigueur début janvier 2018. Le ministre a, dans l’évaluation de ces nouvelles mesures, fait état d’un recul relatif enregistré dans la facture des importations, ce qui a entraîné une baisse du déficit de la balance commerciale du pays et une hausse des capacités de la production nationale. «Ceci a permis de couvrir les besoins du marché national en différents produits, notamment agroalimentaires, outre le drainage d’investissements étrangers dans le cadre de partenariat avec des opérateurs algériens», a-t-il mentionné. M. Djellab a, par ailleurs, relevé la hausse des prix de certains produits nationaux suite aux mesures de suspension provisoire de l’importation de marchandises et citera, à titre d’exemple, le cas des yaourts dont les prix ont connu une hausse inattendue indiquant que ses services ont ouvert une enquête à ce sujet, ce qui a permis, selon lui, un retour à l’application de son prix habituel.



L’interdiction d’importation a permis d’économiser 1,4 milliard de dollars



Pour promouvoir le produit national, le ministre a indiqué que toutes les facilitations requises ont été accordées aux producteurs nationaux, citant la mise en place de nouveaux mécanismes pour relever les capacités de production nationale, améliorer le climat des investissements et promouvoir le produit national en termes de qualité et de prix, pour devenir une véritable alternative aux produits importés.

M. Djellab a, en outre, fait savoir que la mesure portant interdiction d’importation de 857 produits, a permis d’économiser 1,4 milliard de dollars. Profitant de l’occasion, M. Djellab a dressé le bilan relatif au contrôle des commerces d’eaux et boissons, précisant qu’en 2018, plus de 17.000 interventions ont été effectuées à l’échelle nationale.

«Ça c’est soldé par l’enregistrement de 461 infractions et l’établissement de 448 procès-verbaux de poursuite et de fermeture de 92 commerces», a-t-il confié, précisant que le commerce des eaux minérales est soumis à un contrôlé préalable, à travers les mesures d’octroi de permis d’exploitation de sources par une commission multisectorielle, présidée par le ministre des Ressources en eau.

M. M.