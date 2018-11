Le projet de loi de finances pour 2019 adopté à l’APN : FAIRE FRONT UNI POUR RELEVER LES DéFIS

En effet, lors d’une séance plénière présidée par M. Mouad Bouchareb, en présence de membres du gouvernement, le vote des partis de la majorité s’est traduit par le «oui».

Cependant, et au moment où les députés du Front El-Moustakbal se sont abstenus de voter, ceux de l’opposition (le RCD, le PT, le MSP et l’Union Ennahda-Adala-Bina), et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) ont voté contre le projet de loi. Il convient de signaler, également, que les députés FFS ont été absents, lors de la séance du vote. À l'issue du vote du texte du PLF, le président de l'APN, M. Mouad Bouchareb, a souligné que «la loi de finances pour 2019 veille, en fait, à la prise en charge de l'aspect social et à la création de postes d'emploi, et ce en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays». Le président de l’APN a mis l’accent sur le fait que le texte adopté «tient réellement compte de la situation économique et financière prévalant dans un monde, où les affaires économiques, les finances et la politique sont étroitement liées. Néanmoins, «et sur orientations directes et claires et fermes instructions du Président de la République, l'État s'engage à répondre aux aspirations sociales du peuple, à promouvoir la croissance, à créer des postes d'emploi et à diversifier l'économie nationale». Poursuivant ses propos, M. Bouchareb note que ce texte «qualifié et clair s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République visant à soutenir le développement économique et à préserver l'autonomie économique et financière du pays». Il met en exergue, ici, que la réalisation de ces objectifs «exige l'adhésion collective de l'ensemble des composantes nationales, en faisant prévaloir le nationalisme sincère et l'entente positive, à travers le resserrement des rangs, en sus d'une prise de conscience collective et la préservation des acquis réalisés».

S’exprimant, à propos de l'allocution du Président de la République, à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, il qualifie le message de «référentiel», dans lequel «il a défini les contours de la voie à suivre et les défis auxquels le pays continue à faire face, en insistant sur l'importance d'unifier les efforts et de faire front uni pour relever les défis actuels dans un climat empreint de stabilité, loin des discours populistes et démagogiques, sans enfreindre la loi ni porter atteinte aux institutions constitutionnelles».

Le président de l’APN a salué l'appel lancé par la majorité parlementaire à l'adresse du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour assurer «la continuité» et préserver les acquis et réalisations accomplis depuis son accession au pouvoir.



M. Raouya : « Le gouvernement est conscient que le financement non conventionnel est une dette du Trésor. »



Lors d’un point de presse, organisé à l’issue de cette séance, le ministre des Finances a déclaré que «le gouvernement est conscient que les billets de banque imprimés par la Banque d'Algérie, dans le cadre du financement non conventionnel, sont une dette du Trésor, appelé à diversifier ses sources de revenus».

M. Abderrahmane Raouya, qui répondait à une question sur la détermination du gouvernement à poursuivre ce mécanisme, a en effet souligné que «la conjoncture financière difficile a dicté le recours au financement non conventionnel qui demeure une dette du Trésor». Le ministre fera remarquer cependant, que ce «financement, lancé depuis 2017, est limité à cinq ans, durant lesquels le gouvernement œuvrera inlassablement à diversifier son économie, notamment par l'augmentation des exportations hors hydrocarbures». Le montant global des billets de banque imprimés dans le cadre de ce financement s'élève à 2.185 milliards DA, en 2017, et à 1.555 milliards DA, depuis le début de l'année. Poursuivant ses propos, il précise que selon le projet de loi de finances pour 2019, «les besoins en financement non conventionnel seraient de -1.874,4 milliards DA en 2019, -746,5 milliards DA en 2020 et -796,5 milliards DA en 2021».

En réponse à une autre question relative aux dépenses sociales importantes prévues dans le cadre du texte de loi, le ministre a souligné que «la politique du gouvernement est claire dans le domaine social, en témoignent les transferts sociaux qui se sont poursuivis au même rythme que les années précédentes. Plus de 21% du budget de l'État pour l'année 2019, soit plus 1.700 milliards de dinars, sont consacrés aux transferts sociaux». Aussi et à propos d’une éventuelle révision de la politique de subvention, le ministre des Finances assure que «le gouvernement ne renoncera, en aucun cas, à la politique de subvention». Clair, net et précis, il a également déclaré : «On ne renoncera pas à cette politique. Il s'agit uniquement de la revoir, pour orienter les subventions au plus nécessiteux.» Répondant ensuite à une question portant sur «l'avenir de la finance islamique en Algérie», le ministre a souligné que les banques veilleront à «accorder toutes les facilités, pour présenter les produits de cette finance à leurs clients».



Amélioration des revenus de l’État, lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, promotion de l’investissement productif et bonification des taux d’intérêts au profit des citoyens



Il faut dire que les dispositions législatives prévues dans le projet de loi ont pour objectif l'amélioration des revenus de l'État, la coordination et la simplification des procédures, la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale, outre l'encouragement et la promotion de l'investissement productif et la bonification des taux d'intérêts bancaires au profit des citoyens.

Le PLF-2019 prévoit une baisse de 10,9% des dépenses d'équipement et une hausse de 8,1% des dépenses de fonctionnement, induisant un déficit du Trésor de -10,4 % par rapport au Produit intérieur brut (PIB) (contre -11% en 2018). Sur un total de dépenses estimé à 8.557,2 milliards DA, le projet de loi prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement de 4.954,5 milliards DA en 2019 (+8,1%), contre des dépenses d'équipement estimées à 3.602,7 milliards DA (-10,9%). Les recettes budgétaires prévues pour 2019 s'élèvent à 6.507,9 milliards DA, dont 2.714, 5 milliards DA de fiscalité pétrolière inscrite au budget. La fiscalité pétrolière devrait atteindre 3.201,4 milliards DA en 2019. Toutefois, le déficit du Trésor prévu par rapport au Produit intérieur brut (PIB) baissera à -5,7% en 2020 et à -5% en 2021. Le PLF annonce une croissance de 2,9% pour l'exercice 2019, contre une croissance hors hydrocarbures de 3,2%.

Ce texte, faut-il le rappeler, a été élaboré sur la base d'un prix référentiel de 50 dollars (USD)/baril de pétrole algérien «Sahara Blend» et sur la base du prix du marché à 60 Usd. Il est annoncé aussi que le prix de change du dinar algérien devrait se situer autour de 118 dinars/dollar, prix moyen annuel pour la période 2019-2021 avec une inflation de 4,5% en 2019 et 3,9% en 2020 et 3,5% en 2021.

Le projet de loi prévoit également une hausse du volume d'exportations des hydrocarbures de 4,2% en 2020, avec des recettes estimées à 34,5 milliards USD et de 2% en 2021, avec 35,2 milliards USD de recettes. Le texte, qui reflète les mesures engagées par le gouvernement en vue d’encadrer les importations, prévoit un recul de l’importation des marchandises à 44 milliards USD en 2019, 42.9 milliards USD en 2020, et 41.8 milliards USD en 2021. De ce fait, le déficit de la balance commerciale ralentira progressivement pour passer de 10.4 milliards USD en 2019 à 8.2 milliards USD en 2020 et 6.4 milliards USD en 2021. Pour la période 2019-2021, le PLF prévoit une baisse continue de la balance des paiements qui devrait passer de 17.2 milliards USD en 2019, à 14.2 milliards USD en 2020, puis 14 milliards USD en 2021. Ce recul conduira à une contraction des réserves de changes à 62 milliards USD en 2019, puis 47,8 milliards USD en 2020, puis 33.8 milliards USD en 2021, selon les données communiquées.



Les membres de la communauté nationale à l’étranger, autorisés

à s’affilier au système des retraites



À retenir par ailleurs que sur les 21 amendements proposés par les députés, trois ont été adoptés. Pour ce qui est des amendements restants, certains ont été refusés et d’autres retirés volontairement par leurs auteurs.

Ainsi, le premier amendement adopté concerne «l’autorisation d'affiliation des membres de la communauté algérienne résidant et exerçant à l'étranger au système national des retraites, en contrepartie de versement de cotisations en devises».

Il accorde, aux membres de la communauté algérienne résidant à l'étranger et à ceux qui exercent une activité professionnelle, aussi bien ceux soumis au système des salariés, que ceux qui travaillent pour leur propre compte, la possibilité de s'affilier au système national des retraites, à travers le versement d'une cotisation en devise, en contrepartie de droits de retraite en dinar algérien. En effet, et comme noté dans le rapport complémentaire de la commission des finances et du budget de l’APN, l'amendement (nouvel article 47-bis) permettra de contribuer au financement du système de retraite nationale qui est un système important pour la solidarité entre générations, et d'obtenir, en contrepartie, des droits de retraite dans leur pays.

Le second amendement adopté (nouvel article 50-bis) consiste à consacrer 1% du revenu des taxes sur les pneus utilisés en Algérie au profit du Fonds national de l'environnement et du littoral, pour encourager les opérations de recyclage de ce type de déchets. Il a pour objectif de promouvoir l'utilisation des pneus dans l'industrie, «à travers le développement du tri et de la récupération, ainsi que l'établissement de nouvelles activités économiques, notamment le recyclage, afin de réduire l'impact négatif de ce type de déchets».

Enfin, le troisième amendement porte sur la «reformulation de l'article 35 du projet de loi, relatif au gel, suspension ou interdiction du droit de disposer du foncier avant de fournir des explications sur leur contenu».

Soraya Guemmouri



Des députés de L’opposition :

« Le PLF ne contient pas de mesures pour l’amélioration de la situation financière et économique »



Les groupes parlementaires du Parti des travailleurs (PT), du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et de l'Union Ennahda-Adala-Bina ont estimé que le projet de loi de finances (PLF)-2019, adopté à la majorité à l'Assemblée populaire nationale (APN), ne prévoit pas de mesures pour l'amélioration de la situation économique et financière du pays.

Dans un communiqué distribué à la presse, à l’issue de l'adoption du PLF-2019, le groupe parlementaire du PT a considéré que ce texte «ne répond pas aux aspirations de la majorité des citoyens, et ignore la souffrance qu'ils endurent, d'autant qu'il ne prévoit pas de mesures pour l'amélioration de la situation financière et économique du pays». «Si ce projet de loi ne prévoit pas de taxes et d'impôts supplémentaires, et le gel de certains projets, il reste toutefois pas différent des autres projets de loi ayant appliqué depuis 2015 la politique d'austérité qui a influé sur le pouvoir d'achat des citoyens», a-t-il relevé. Le PT a dénoncé «la réduction et la non-attribution de budgets supplémentaires aux secteurs sensibles qui rencontrent des problèmes, en raison de la réduction du budget d'équipement de 10% et d'une légère augmentation du budget de fonctionnement».

De son côté, le groupe parlementaire de l'Union Ennahda-Adala-Bina a formulé des réserves quant au «maintien du financement non conventionnel sans définir ses délais et le plafond de la planche à billet». «En dépit de la non- imposition de nouveaux taxes et impôts assimilés dans le PLF-2019, il y a absence de garanties et d'engagement politique pour la continuité de la loi de finances complémentaire de la même année ; ce qui nous inquiète quant aux conséquences qui pèseront sur le citoyen», affirme le communiqué du même parti, qui évoque, d’autre part, «l'incompatibilité des indicateurs sociaux sur le terrain, avec le volume des transferts sociaux et l'absence de perspectives pour la prise en charge réelle et sérieuse du pouvoir d'achat des citoyens et des catégories démunies».

Le groupe parlementaire du MSP estime, pour sa part, que le texte «n'a pas examiné le déficit du budget de l'État et de la balance des paiements, en particulier commerciale», d'autant qu'il «recourt toujours à des moyens de financement non maîtrisé, qui n'assurent pas la durabilité du budget, à savoir la fiscalité pétrolière et la planche à billets». Le MSP critique le «recours fréquent aux solutions de facilité et conjoncturelles, au lieu de s'orienter sérieusement vers des réformes structurelles», affirme le communiqué.

S. G.